Первый вопрос Путину на пресс-конференции задали об экономической ситуации

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Первый вопрос, адресованный президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции в Москве, касался экономической ситуации в стране, тенденций и прогнозов.

Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>