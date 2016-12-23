В Москве началась пресс-конференция Путина

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве.

Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Как правило, в начале общения с представителями СМИ глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели

Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент РФ принял участие в траурных мероприятиях.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>