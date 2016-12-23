Действия террористов провоцируют межгосударственные кризисы, заявили в СФ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Действия террористов направлены на провоцирование конфликтов и кризисов в межгосударственных отношениях, необходимо объединение стран в противостоянии общему врагу, говорится в заявлении Совфеда, принятом в пятницу в связи с убийством в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Совет Федерации возмущен этим бесчеловечным актом, решительно осуждает его и констатирует, что "международный терроризм не только продолжает атаковать мирных граждан с целью их устрашения и демонстрации своей силы, но и организует покушения на высокопоставленных должностных лиц государств в расчете на провоцирование конфликтов и кризисов в межгосударственных отношениях", отмечается в документе.

Сенаторы подчеркивают, что подобные действия, направленные на раскол международного сообщества, только подтверждают вывод о необходимости объединения усилий всех государств в противостоянии общему врагу.

Парламентарии отмечают, что призыв Совфеда к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям отложить политические разногласия и занять твердую позицию в пользу налаживания широкого и эффективного межпарламентского и межгосударственного сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму актуален и сегодня.

"Пора, наконец, прекратить бессмысленные попытки делить террористов на "умеренных" и "неумеренных", прекратить манипулирование общественным мнением, остановить информационные кампании против тех, кто на деле, а не на словах сражается с террористами и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от действий боевиков людям", говорится в заявлении. Атаки террористов совершаются не на отдельных лиц и не на отдельные государства, а на все международное сообщество, на существующий миропорядок, чтобы внести в него хаос и раскол.

"У нас общая цель – не допустить достижения террористами их преступных целей и сплотиться для противостояния тотальному и абсолютному злу, которое не имеет ни религиозной, ни этнической, ни идеологической окраски и не может быть оправдано ничем", уверены законодатели.

Совет Федерации рассчитывает, что парламент Турции "окажет необходимое содействие компетентным органам в расследовании всех обстоятельств трагедии и разработке надежного и эффективного комплекса мер по предотвращению подобных террористических актов в будущем".

Сенаторы выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Карлова, его коллегам по работе в МИД РФ.

Андрей Карлов был убит в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. Нападавший был уничтожен в ходе полицейской спецоперации. В российском МИД нападение на дипломата расценили как теракт.

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