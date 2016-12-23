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Политика

СМИ: расходы на госпрограмму по нацполитике России урежут

02:3423.12.2016
(обновлено: 02:36 23.12.2016)
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Подготовка в Доме правительства РФ коробок с документами и материалами проекта федерального бюджета. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Расходы на реализацию госпрограммы по национальной политике РФ на 2017-2025 годы могут сократить с 40 миллиардов рублей до 26 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета "Известия".

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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"Первоначально в проекте госпрограммы было указано, что в целом на ее реализацию до 2025 года потребуется более 40 миллиардов рублей. Однако после финальных согласований с Минэкономразвития и Минфином сумма снизилась до 25 миллиардов 982 миллионов 454,8 тысяч рублей", — говорится в материале.

Как сообщает газета, содержательная часть госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" будет рассмотрена и утверждена кабинетом министров на заседании 26 декабря и вступит в силу 1 января 2017 года. Расходы на нее уже заложены в федеральный бюджет на ближайшие три года.

Как пишет издание, из выделенной в окончательной редакции суммы почти 2,5 миллиарда заложено на 2017 год, более 2,1 миллиарда — на 2018 год и почти столько же — на 2019 год. Уточняется, что начиная с 2020 года ежегодная сумма финансирования составит более трех миллиардов рублей.

По данным газеты, в первоначальном проекте госпрограммы на 2017 год предполагалось выделить 5,9 миллиарда, на 2018 год закладывалось 5,1 миллиарда рублей, на 2019 год — 5,2 миллиарда, в 2020 году планировалось потратить на национальную политику 5,3 миллиарда рублей, а с 2021 по 2025 год — более 3,5 миллиарда ежегодно.

Как заявил газете заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН, является разработчиком программы) Михаил Ипатов, исполнители все-таки рассчитывают на дальнейшие корректировки бюджета в сторону увеличения финансирования. По его словам, сейчас на каждую из восьми подпрограмм госпрограммы удалось обеспечить минимум двумя мероприятиями.

Здание Дома Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
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"На три года в бюджете суммы утверждены, но бюджет всегда впоследствии корректируется. Потом, если будет такая возможность у Минфина, наполним программу", — сказал Ипатов.

Программа "Реализация государственной национальной политики" на 2017–2025 годы направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечение национальной безопасности РФ. В план госпрограммы включены мероприятия от Минкультуры, Ростуризма, Росмолодежи, Роспечати, Минобразования, МВД и других ведомств. В частности — молодежные патриотические и образовательные форумы.

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