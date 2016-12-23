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Политика

Путин проведет большую пресс-конференцию

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (170)
00:3023.12.2016
(обновлено: 11:57 23.12.2016)
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в очередной раз проведет большую пресс-конференцию, на которой традиционно отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики.

Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Мероприятие в последние годы традиционно проходит по четвергам, однако пресс-конференция 2016 года перенесена на пятницу в связи с участием президента в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с убитым послом РФ в Турции Андреем Карловым.

Пресс-конференция начнется в 12.00 мск в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Министры у телефонов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе пресс-конференции могут прозвучать вопросы, касающиеся экономики и социальных обязательств. По его словам, внутренняя повестка традиционно является темой номер один.

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
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Как отметил пресс-секретарь, президента могут спросить о ситуации в Сирии, процессе развития российских вооруженных сил в этом контексте.

Вопросы российско-американских отношений и урегулирования на Украине, как ожидается, не останутся без внимания, учитывая, что на пресс-конференцию аккредитовались американские и украинские журналисты.

Рассказывая о подготовки Путина к пресс-конференции, Песков отметил, что глава государства очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Пресс-секретарь главы государства добавил, что большая пресс-конференция держит в тонусе и многих министров, поскольку они в дни подготовки сидят у телефонов, президент может захотеть перепроверить необходимые данные.

Песков рассказал также про обеспечение безопасности на таком крупном мероприятии. По его словам, все мероприятия с участием главы государства обеспечиваются с точки зрения безопасности "по высшему разряду", в ходе организации предстоящей большой пресс-конференции Путина принимаются меры, которые соответствуют текущему моменту.

Внутренняя повестка важнее

Опрошенные РИА Новости политологи считают, что главной темой на пресс-конференции станет внутренняя повестка: социально-экономическая сфера, общественно-политическая жизнь, в целом будут развиваться темы недавнего послания Федеральному собранию, однако в свете последних событий вопросам международных отношений также будет уделено серьезное внимание.

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"Я полагаю, что основные значимые сообщения будут даны по российской экономике и по международным делам, — отчасти вынужденно, потому что явно Путину сейчас интереснее разговаривать про Россию, но на сегодняшний момент от международных дел никуда не деться", — считает политолог Глеб Кузнецов.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отметил, что журналисты зададут вопросы про атмосферу в стране, про нормализацию общественной жизни и про борьбу с терроризмом на фоне гибели российского посла в Турции и теракта в Берлине, про действия российских военных в Сирии. "Но, я думаю, все-таки внутренняя повестка будет доминировать, и не только экономическая", — полагает Калачев.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Политологи сходятся во мнении, что вопрос участия Путина в президентских выборах 2018 года, скорее всего, будет задан. "Я думаю, будут вопросы, связанные и с предстоящими президентскими выборами; наверняка спросят Путина, будет он участвовать или нет. Вопрос такой прозвучит стопроцентно, может быть даже спросят, кого он видит своими оппонентами на этих выборах", — предположил Калачев.

"Скажем так, есть вероятность того, что президент сохранит паузу по данному вопросу и можно предположить почему. Владимир Путин неоднократно говорил в самых разных ситуациях, в самых разных обстоятельствах, что власть ему нужна для того, чтобы решать конкретные задачи, и что в 2012 году он вернулся на пост президента для того, чтобы доделать недоделанное", — отметил член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Алексей Зудин.

Прошлый год: экономика и Турция

В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Илья Питалев
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Путин во время пресс-конференции высказался о работе правительства, подчеркнув, что существенных кадровых перестановок в главном исполнительном органе власти не планируется.

Президент заявил, что нужно "не цыкать на Центральный банк", а помогать ему и правительству подавлять инфляцию и снижать инфляционные риски. В декабре 2015 года произошло очередное ослабление рубля, менее существенное, чем в декабре 2014 года, однако по итогам года курс национальной валюты по отношению к доллару упал на 27%. Путин прокомментировал ситуацию в экономике, рассказав анекдот про черную и белую полоски, но в то же время заверил, что пик кризиса экономика РФ миновала. Глава государства также заверил, что российские власти выполнили все свои социальные обязательства.

Церемония прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым в аэропорту Анкары. 20 декабря 2016
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Одной из острых тем пресс-конференции в прошлом году стал инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 в Сирии. Отвечая на вопрос о том, существует ли третья сторона в этом инциденте, Путин заявил, что "если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно они поступили или нет". Касаясь вопроса борьбы с терроризмом, Путин отметил, что "хребет (терроризму) мы точно переломили".

Президенту был задан вопрос о системе взимания средств с большегрузов "Платон", которая вызвала недовольство дальнобойщиков. Путин заявил, что все 100%, денег от сборов идут "не кому-то в карман, а в дорожный фонд Российской Федерации, до последней копейки". "И оттуда все эти сборы до последней копейки поступают на дорожное строительство в регионах Российской Федерации", — добавил глава государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин также озвучил свою позицию по громким расследованиям, в том числе делу об убийстве политика Бориса Немцова, отметив, что "это преступление, которое должно быть расследовано и наказано".

Главе государства также поступил вопрос о деятельности и месте проживания своих дочерей, на который он сказал, что они никогда за границу на постоянное жительство не выезжали, "не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, они никуда не лезут".

Уже рекорд

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в пресс-конференции примут участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.

Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция 20 декабря 2012 года, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.

Годом позже, 19 декабря 2013 года, время беседы Путина журналистами также превысило четыре часа. По окончании пресс-конференции президент сообщил, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ.

Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера. Пресс-конференции Путина проходили в Кремле и Центре международной торговли.

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Политика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Pavel Grigoruk
    Сижу, смотрю televizorus.com/index/rossija_24/0-13
    У меня к В. В. Путину всего три вопроса , которые меня очень волнуют. Вернее, четыре.
    1) Как людям жить на пенсию 7 т.р.?
    2) Как семьям жить на зп меньше 15 т.р.? И почему у депутатов , наших СЛУГ , доходы в разы выше чем у простых людей?
    Четвертый вопрос может не совсем к президенту РФ.
    4) Когда же наведут порядок в здравоохранение?

    P/S Зарплата может быть и поднялась, но эти деньги содрали налоги на ЖКХ, продукты, проезд, бензин и тд....
    14:34
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Pavel Grigoruk
    Сижу, смотрю televizorus.com/index/rossija_24/0-13
    У меня к В. В. Путину всего три вопроса , которые меня очень волнуют. Вернее, четыре.
    1) Как людям жить на пенсию 7 т.р.?
    2) Как семьям жить на зп меньше 15 т.р.? И почему у депутатов , наших СЛУГ , доходы в разы выше чем у простых людей?
    Четвертый вопрос может не совсем к президенту РФ.
    4) Когда же наведут порядок в здравоохранение?

    P/S Зарплата может быть и поднялась, но эти деньги содрали налоги на ЖКХ, продукты, проезд, бензин и тд....
    14:34
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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