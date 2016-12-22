Пушков о решении суда в Киеве: провинциальность, помноженная на наглость

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Решение суда в Киеве разрешить украинским следователям допуск в здание администрации президента России в рамках дела бывшего главы Виктора Януковича является глупым, заявил сенатор Алексей Пушков.

Печерский районный суд Киева принял в четверг решение о необходимости предоставить украинским следователям доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела Януковича, соответствующий документ опубликован в четверг в едином реестре судебных решений.

Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в адм. президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2016

"Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость", — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

​