Сенатор назвал фейком решение суда в Киеве о доступе к администрации Путина

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Решение киевского суда о доступе украинских следователей в здание администрации президента России в рамках дела бывшего главы Украины Виктора Януковича — это "политический фейк", рассчитанный на внутриукраинский эффект и не имеющий юридических последствий, заявил РИА Новости российский сенатор, бывший глава кремлевского управления внутренней политики Олег Морозов.

Печерский районный суд Киева ранее принял решение о необходимости предоставить украинским следователям доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела бывшего главы Украины Виктора Януковича, соответствующий документ опубликован в четверг в едином реестре судебных решений.

"Совершенно понятно, что это не имеющая юридической силы политическая акция, рассчитанная на раздувание информационной войны, на политические последствия, поскольку юридические последствия абсолютно ничтожны", — считает Морозов.

Сенатор подчеркнул, что администрация Кремля находится на территории России и под юрисдикцией России, "другого государства, к Украине и гражданам Украины не имеющего никакого отношения".

"Если украинское следствие хочет совершить какие-то действия в отношении Януковича, это ещё куда ни шло, он гражданин Украины. Но при чем тут разрешение на доступ следователей в здание администрации президента (России)?" — заявил он.

Морозов убеждён, что это решение суда — "политический фейк". "Этот фейк рассчитан исключительно на внутренний эффект и абсолютно пустой с точки зрения эффекта внешнего", — убеждён он.