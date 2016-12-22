Сенатор назвал фейком решение суда в Киеве о доступе к администрации Путина

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Решение киевского суда о доступе украинских следователей в здание администрации президента России в рамках дела бывшего главы Украины Виктора Януковича — это "политический фейк", рассчитанный на внутриукраинский эффект и не имеющий юридических последствий, заявил РИА Новости российский сенатор, бывший глава кремлевского управления внутренней политики Олег Морозов.
"Совершенно понятно, что это не имеющая юридической силы политическая акция, рассчитанная на раздувание информационной войны, на политические последствия, поскольку юридические последствия абсолютно ничтожны", — считает Морозов.
"Если украинское следствие хочет совершить какие-то действия в отношении Януковича, это ещё куда ни шло, он гражданин Украины. Но при чем тут разрешение на доступ следователей в здание администрации президента (России)?" — заявил он.
Морозов убеждён, что это решение суда — "политический фейк". "Этот фейк рассчитан исключительно на внутренний эффект и абсолютно пустой с точки зрения эффекта внешнего", — убеждён он.