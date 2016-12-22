Совет Федерации сформировал свою часть российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет верхней палаты российского парламента в четверг утвердил свою часть делегации российских парламентариев для работы в ПАСЕ.

Возглавит делегацию замглавы международного комитета СФ бывший омбудсмен Владимир Лукин. В составе делегации семь сенаторов, в том числе вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, глава аграрного комитета Михаил Щетинин, замглавы регламентного комитета Вячеслав Тимченко, первый зампред комитета по законодательству Алексей Александров.

"Формирование состава делегации не означает, что принято решение запрашивать полномочия для российской делегации на сессии ПАСЕ. Нет никакой связи", — сказал РИА Новости источник в аппарате палаты.