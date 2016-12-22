Моргулов назвал визит Путина в Японию прорывом в отношениях двух стран

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Японию в середине декабря можно назвать прорывным, он придал мощный импульс развитию российско-японских отношений, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мне кажется, что визит (президента РФ в Японию) может быть в значительной степени охарактеризован как прорывной. Мы видим мощный импульс, который был придан развитию российско-японских отношений по всем без исключения направлениям двусторонних связей — экономическому, политическому и гуманитарному, сотрудничеству на международной арене", — сказал он в ходе заседания консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

По словам Моргулова, "итоги поездки беспрецедентны по охвату сфер сотрудничества и количеству подписанных документов". Замглавы МИД РФ напомнил, что по итогам переговоров в Японии были подписаны 12 межправительственных документов и 68 коммерческих проектов.

"Сейчас начинается ответственный этап реализации достигнутых договорённостей, на это нацелены специальные министерские механизмы межведомственного взаимодействия", — отметил он.