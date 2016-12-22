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Политика

"Партия роста" намерена войти в Думу в 2021 году

16:5622.12.2016
(обновлено: 16:59 22.12.2016)
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Участник выступает на съезде партии Правое дело (Партии роста) в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Партия роста намерена к 2021 году войти в федеральный парламент и получить фракции в по меньшей мере 20 региональных законодательных собраниях, сообщил ее председатель Борис Титов на съезде в четверг. Партия позиционирует себя как конструктивная оппозиция, которая скажет "нет" возврату в "светлое" прошлое.

Председатель партии Партия роста Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Титов представил манифест Партии роста
На 2021 год приходятся очередные думские выборы.

"Наша задача к 2021 году — стать парламентской партией. Принять активное участие в региональных и муниципальных выборах: иметь депутатов в не менее чем 20 областных законодательных собраниях, не менее 500 муниципальных депутатов", — сообщил Титов.

Для этого, по его словам, партия должна стать "фабрикой смыслов", "партией экспертов", вести диалог с избирателем на языке, "достойном продвинутого электората". "Для создания эффективной коммуникации, партия должна привлечь в свои ряды лидеров мнения из самых разных слоев общества: молодежи, предпринимателей, менеджеров, деятелей культуры и технической интеллигенции. Представить избирателю новые лица – думающие, с осознанной, выверенной и профессиональной позицией", — говорится в манифесте партии.

Исходя из него, основой партии должны стать сетевые сообщества, собранные по отраслевому, региональному, проектному и другим принципам. "Мы должны активно использовать новые формы активных коммуникаций с избирателем, работать в интернете, с big data, создать экосреду в партии на основе технологии блокчейн", — сообщается в документе.

Партия роста намерена выступать в качестве "конструктивной оппозиции". "Мы против революций, лимит которых с избытком исчерпан в нашей истории. Мы за рациональное, выверенное и эволюционное движение вперед", — гласит манифест.

"Мы должны стать партией модной, современной и активной по стилю и формам работы. Мы должны стать партией коллективного руководства, но жёсткой дисциплины – у нас неукоснительно должен работать принцип демократического централизма", — сказал Титов.

По его словам, Партия роста должна стать строящейся "снизу" партией активных и организационно и финансово- самостоятельных регионов, где каждая региональная ячейка обладает необходимой долей самостоятельности.

"Стране нужна политическая воля и сила, которая скажет "нет" возврату страны назад в "светлое" прошлое, нужна партия с конструктивной, осмысленной и альтернативной существующему курсу программой движения вперёд к развитому, свободному, современному и обеспеченному обществу. Роль этой силы может и должна взять на себя Партия роста", — заключил Титов.

Ранее Титов заявлял, что вопрос его участия в президентской кампании (2018) является для партии сложным. Он также заявлял, что допускает возможность альянса с партией "Яблоко" на муниципальных выборах в Москве (2017), подчеркнув, что в столице партия намерена выдвинуть как минимум 500 своих кандидатов. Чуть позже глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что его партия готова к переговорам.

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