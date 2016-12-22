Губернатор Прикамья отправил в отставку правительство края

ПЕРМЬ, 22 дек — РИА Новости. Глава Прикамья Виктор Басаргин принял в четверг решение об отставке правительства Пермского края, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора края.

"В Прикамье стартовал первый этап масштабной административной реформы, в рамках которого было принято решение об отставке правительства края. Этим решением губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти. На встрече с членами правительства Басаргин выразил кабинету министров искреннюю благодарность за работу, а также сообщил о новых приоритетах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, разработан указ, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор.

"До формирования нового состава правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности, при этом пост председателя правительства в новой организационной структуре исполнительной власти отсутствует. В новом составе правительство будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков. Эти изменения потребуют серьезной корректировки нормативно-правовой базы", — цитирует пресс-служба слова Басаргина.

Собеседник агентства отметил, что реформа исполнительной власти в Прикамье соответствует стратегии, направленной на выполнение социальных обязательств и развитие экономики страны в новых условиях, озвученных в ежегодном послании президента РФ. Реформа предусматривает укрепление региональной власти, повышение ответственности и эффективности работы чиновников, концентрацию сил для решения актуальных задач социально-экономического развития.

В качестве задач также обозначено уменьшение количества чиновников высшего ранга, увеличение функциональных обязанностей, наделение руководителей полномочиями, необходимыми для их эффективной работы, оптимизацию затрат на управленческий аппарат, более эффективное взаимодействие с муниципальными образованиями.

"Наше время требует быстрых и сильных решений на основе личной ответственности чиновников. Только так мы оправдаем доверие жителей Прикамья", — привели в пресс-службе слова главы региона.