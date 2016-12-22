Новым вице-премьером Крыма назначен бывший заместитель Улюкаева

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Новым вице-премьером крымского правительства назначен Павел Королев, ранее работавший заместителем главы Минэкономразития РФ.

Соответствующее кадровое назначение было согласовано депутатами крымского парламента на сессии в четверг. Кандидатура внесена главой республики Сергеем Аксеновым.

"Согласовать назначение Королѐва Павла Эдуардовича на должность заместителя председателя Совета министров республики Крым", — говорится в решении.

Ранее глава республики сообщал, что Королев будет курировать имущественные и земельные вопросы. Всего в составе крымского правительства девять вице-премьеров.

Королев Павел Эдуардович родился 22 февраля 1960 года в Москве. Окончил Финансово-экономический институт. С 1996 по 2002 годы – глава представительства Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России (Германия). С 13 июня 2012 года – заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Большую часть времени проработал под руководством Алексея Улюкаева.

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