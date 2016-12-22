Правительство Иркутской области отправило в отставку министра ЖКХ

ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Правительство Иркутской области не продлило договор с министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андреем Капитоновым, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в ноябре и декабре 2016 года в Вихоревке был сорван отопительный сезон. В декабре в городе побывал замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис. Он оценил работу областного ЖКХ как неэффективную.

Губернатор региона Сергей Левченко, отвечая на вопрос о возможной отставке министра ЖКХ в связи с ситуацией в Вихоревке, ранее отмечал, что не стоит из единичного случая делать общие выводы, и по обстановке в Вихоревке нельзя судить о работе остальных 1025 котельных.

В четверг пресс-служба правительства Иркутской области сообщила о прекращении полномочий министра ЖКХ.

"Полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрея Капитонова прекращены с 21 декабря 2016 года в связи с истечением их срока", — говорится в сообщении.

Врио министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области назначен заместитель Капитонова Сергей Малинкин.