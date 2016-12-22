В Кремле прокомментировали информацию о переносе даты президентских выборов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Никаких решений о переносе единого дня голосования-2017 и президентских выборов в РФ пока нет, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости. Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Памфилова назвала домыслами информацию об отмене единого дня голосования "Коммерсант" накануне со ссылкой на одного из участников совещания глав региональных избиркомов написал, что глава ЦИК в ходе совещания допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности переноса президентских выборов с 2018-го на 2017 год.

"Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в "Коммерсанте".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что президентские выборы пройдут, как и планировалось, в марте 2018 года, он подчеркнул:

"Выборы еще не назначены. Кампания не начиналась".