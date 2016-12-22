Песков рассказал об ожиданиях Кремля от Трампа

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от работы с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил, что в Кремле надеются на более конструктивный подход, но не питают иллюзий и не носят розовые очки.

"Мы надеемся на более конструктивный подход. Мы не носим розовые очки, не питаем иллюзий на какие-то прорывы, но мы надеемся, безусловно, на более конструктивный подход", — сказал Песков журналистам.