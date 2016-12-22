Партия роста на съезде изменит структуру руководства и устав

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Партия роста в четверг проведет съезд по итогам выборов в Госдуму, в ходе которого планирует изменить структуру управления и внести изменения в партийный устав.

Председатель Партии роста Борис Титов ранее заявлял, что вопрос о его участии в президентской кампании является для партии сложным. Он отмечал, что допускает возможность альянса с партией "Яблоко" на муниципальных выборах в Москве, подчеркнув, что в столице партия намерена выдвинуть как минимум 500 своих кандидатов.

Чуть позже глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что партия готова приступить к переговорам.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. Очередные выборы президента РФ должны состояться в 2018 году.

Выборы депутатов Думы седьмого созыва состоялись 18 сентября нынешнего года, впервые с 2003 года проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). По результатам выборов в ГД прошли четыре партии, остальные не взяли пятипроцентный барьер. За Партию роста проголосовали порядка 679 тысяч избирателей, что составило 1,29%.

Председатель Партии роста Борис Титов рассказал РИА Новости, что не оценивает итог голосования как провал, так как партия, созданная всего четыре месяца назад, растет и уже получила поддержку части предпринимателей, которые пришли на выборы.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела", одним из сопредседателей которой в момент ее основания в 2008 году был сам Титов. В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".