В Госдепе прокомментировали заявление Пескова об отношениях России и США

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Представитель госдепартамента США Джон Кирби прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявив, что дипломатические контакты между РФ и США продолжаются, передает агентство Рейтер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практически все уровни диалога РФ и США находятся сейчас в замороженном состоянии.

"Трудно понять, что конкретно имелось в виду в этом комментарии, однако дипломатические связи с РФ продолжаются по широкому кругу вопросов. То, что у нас есть существенные расхождения с Москвой по некоторым из этих вопросов, — хорошо известно, однако остановки диалога не было", — цитирует Кирби агентство.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри во вторник обсудили в ходе телефонного разговора преодоление конфликта в Сирии, включая вопросы окончательной нормализации обстановки в восточных кварталах Алеппо.