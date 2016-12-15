Медведев отреагировал на планы Навального участвовать в выборах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что он никак не относится к планам Алексея Навального принять участие в президентских выборах в 2018 году и считает это заявлением, сделанным вне контекста, так как избирательная кампания еще не стартовала. При этом он выразил уверенность, что она пройдет легитимно, и "все будет хорошо".

С просьбой прокомментировать планы Навального к премьеру обратился телеканал "Дождь" после ежегодной программы "Разговор с Дмитрием Медведевым".

"Никакая кампания пока еще не началась. Разные люди делают разные заявления, поэтому я никак не отношусь к этим заявлениям. Это пока заявления разных людей, сделанные вне контекста предвыборной кампании. Абсолютно уверен, что кампания пройдет в соответствии с нашим законодательством о порядке избрания президента и все будет хорошо", — сказал Медведев.

Навальный объявил во вторник о готовности баллотироваться в президенты России. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя его планы, заявила РИА Новости, что возможность выдвижения Навального будет зависеть от исхода пересмотра его дела и от тех документов, которые он представит, если решит баллотироваться. Президентские выборы пройдут в России в 2018 году.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".