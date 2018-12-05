На ВДНХ открылась выставка платьев из фонда историка моды Александра Васильева "Гламур 80-х". Поклонники моды увидят уникальное собрание одежды, созданной самыми известными дизайнерами. Самые яркие экспонаты — в подборке Ria.ru.
Блеск "Гламура 80-х" на выставке в Москве
13:5705.12.2018
(обновлено: 13:58 05.12.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ экспозиции — более 50 моделей одежды и около ста гламурных аксессуаров.
В экспозиции — более 50 моделей одежды и около ста гламурных аксессуаров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗдесь можно увидеть одежду, созданную ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.
Здесь можно увидеть одежду, созданную ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭто эпоха, когда женщина считалась властелином земли, считает историк моды Александр Васильев.
Это эпоха, когда женщина считалась властелином земли, считает историк моды Александр Васильев.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМода 1980-х — броская, кричащая и в то же время впечатляющая.
Мода 1980-х — броская, кричащая и в то же время впечатляющая.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭто господство блестящих тканей и выразительных силуэтов.
Это господство блестящих тканей и выразительных силуэтов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосетительница разглядывает платья на выставке "Гламур 80-х".
Посетительница разглядывает платья на выставке "Гламур 80-х".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМногие яркие элементы, распространенные в 1980-е, дизайнеры используют и сегодня.
Многие яркие элементы, распространенные в 1980-е, дизайнеры используют и сегодня.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк"Мода возвращается на круги своя каждые 25 лет. Сейчас уже прошло 30 лет с той эпохи, и мы видим в них только прекрасное, ностальгическое и замечательное", — говорит Александр Васильев.
"Мода возвращается на круги своя каждые 25 лет. Сейчас уже прошло 30 лет с той эпохи, и мы видим в них только прекрасное, ностальгическое и замечательное", — говорит Александр Васильев.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыставка работает в павильоне № 16 ВДНХ "Гидрометеорология".
Выставка работает в павильоне № 16 ВДНХ "Гидрометеорология".
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