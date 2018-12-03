Arctic.ru — лауреат международной премии Arctic Awards 2018

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Премию вручали в девяти номинациях: "Достижения в области освоения и развития Арктики и Антарктиды", "За перспективный инновационный арктический проект", "Живая планета", "Знание — сила", "Полярная звезда", "Не ледяное сердце", "Кино и Арктика", "Выдающиеся спортивные достижения", «Развитие детского и юношеского спорта в мире», а также в спецноминации "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в средствах массовой информации".