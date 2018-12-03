В Москве вручили международную премию Arctic Awards 2018. Одним из победителей стал проект МИА "Россия сегодня" Arctic.ru. Кадры с церемонии награждения — в фотоленте Ria.ru.
Arctic.ru — лауреат международной премии Arctic Awards 2018
17:2003.12.2018
(обновлено: 17:31 03.12.2018)
01900
© РИА Новости / Алексей КуденкоПроект МИА "Россия сегодня" Arctic.ru получил награду "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в СМИ".
Проект МИА "Россия сегодня" Arctic.ru получил награду "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в СМИ".
© Фото : Эдуард КорниенкоПремию вручали в девяти номинациях: "Достижения в области освоения и развития Арктики и Антарктиды", "За перспективный инновационный арктический проект", "Живая планета", "Знание — сила", "Полярная звезда", "Не ледяное сердце", "Кино и Арктика", "Выдающиеся спортивные достижения", «Развитие детского и юношеского спорта в мире», а также в спецноминации "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в средствах массовой информации".
© Фото : Эдуард Корниенко
Премию вручали в девяти номинациях: "Достижения в области освоения и развития Арктики и Антарктиды", "За перспективный инновационный арктический проект", "Живая планета", "Знание — сила", "Полярная звезда", "Не ледяное сердце", "Кино и Арктика", "Выдающиеся спортивные достижения", «Развитие детского и юношеского спорта в мире», а также в спецноминации "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в средствах массовой информации".
© Фото : Эдуард КорниенкоНа конкурс было подано более полутора тысяч заявок.
© Фото : Эдуард Корниенко
На конкурс было подано более полутора тысяч заявок.
© Фото : Эдуард КорниенкоArctic.ru — единственный информационный проект международного уровня, посвященный российскому присутствию в Арктике.
© Фото : Эдуард Корниенко
Arctic.ru — единственный информационный проект международного уровня, посвященный российскому присутствию в Арктике.
© Фото : Эдуард КорниенкоПобедителей наградили хрустальным призом в форме глыбы льда с острыми гранями.
© Фото : Эдуард Корниенко
Победителей наградили хрустальным призом в форме глыбы льда с острыми гранями.
© Фото : Эдуард КорниенкоВ номинации "За перспективный инновационный арктический проект" эксперты отметили Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
© Фото : Эдуард Корниенко
В номинации "За перспективный инновационный арктический проект" эксперты отметили Центральное конструкторское бюро "Айсберг".
© Фото : Эдуард КорниенкоВ номинации "Полярная звезда" наградили издательство "Паулсен" — единственное в России, которое выпускает книги об Арктике и Антарктике.
© Фото : Эдуард Корниенко
В номинации "Полярная звезда" наградили издательство "Паулсен" — единственное в России, которое выпускает книги об Арктике и Антарктике.
© РИА Новости / Алексей КуденкоГенеральный информационный партнер премии — МИА "Россия сегодня", международный медиапартнер – Sputnik.
Генеральный информационный партнер премии — МИА "Россия сегодня", международный медиапартнер – Sputnik.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПремию Arctic Awards учредили Arctic World Club и Ассоциация полярников. Победителями в разное время становились известные исследователи Арктики, достижения которых вызывают общественный резонанс.
Премию Arctic Awards учредили Arctic World Club и Ассоциация полярников. Победителями в разное время становились известные исследователи Арктики, достижения которых вызывают общественный резонанс.
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗа вклад в развитие Арктики и Антарктики наградным комитетом премии был отмечен легендарный исследователь, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров.
За вклад в развитие Арктики и Антарктики наградным комитетом премии был отмечен легендарный исследователь, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ торжественной церемонии вручения премии приняли участие хоккеист, тренер и политический деятель Владислав Третьяк.
В торжественной церемонии вручения премии приняли участие хоккеист, тренер и политический деятель Владислав Третьяк.
© Фото : Эдуард КорниенкоНа церемонии вручения премии Arctic Awards 2018.
© Фото : Эдуард Корниенко
На церемонии вручения премии Arctic Awards 2018.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+