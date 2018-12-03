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Форма как искусство: лучшие архитектурные фото года

(обновлено: 18:25 03.12.2018)
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Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. He Zhenhuan
Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. John Pinder
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Триумфатором The Architectural Photography Awards 2018 стал Павел Паничко (Pawel Paniczko). Его снимок Музея Лун в районе Вест-Бунд в Шанхае жюри сочло лучшей работой конкурса.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Триумфатором The Architectural Photography Awards 2018 стал Павел Паничко (Pawel Paniczko). Его снимок Музея Лун в районе Вест-Бунд в Шанхае жюри сочло лучшей работой конкурса.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Павел Паничко победил также в новой категории "Портфолио".Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Павел Паничко победил также в новой категории "Портфолио".
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018В "Портфолио" жюри отметило выполненную Павлом Паничко серию фотографий Оперного театра Харбина.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
В "Портфолио" жюри отметило выполненную Павлом Паничко серию фотографий Оперного театра Харбина.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Здание театра вписано в окружающий пейзаж, ото Павла Паничко.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Здание театра вписано в окружающий пейзаж, ото Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Футуристическое здание Оперного театра Харбина, фото Павла Паничко.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Футуристическое здание Оперного театра Харбина, фото Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Оперный театра Харбина в объективе Павла Паничко.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Оперный театра Харбина в объективе Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Вид на Оперный театр Харбина, автор фото — победителя конкурса Павел Паничко.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. Pawel Paniczko
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Вид на Оперный театр Харбина, автор фото — победителя конкурса Павел Паничко.
© Фото : He Zhenhuan/ The Architectural Photography Awards 2018Устроители The Architectural Photography Awards в этом году вручали еще один новый приз — для фотографий, снятых на мобильный телефон. Победителей оказалось двое. Один из них — Хе Чжэньхуань (He Zhenhuan) из Китая, жюри отметило его кадр многоуровневой транспортной развязки в Чунцине.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. He Zhenhuan
© Фото : He Zhenhuan/ The Architectural Photography Awards 2018
Устроители The Architectural Photography Awards в этом году вручали еще один новый приз — для фотографий, снятых на мобильный телефон. Победителей оказалось двое. Один из них — Хе Чжэньхуань (He Zhenhuan) из Китая, жюри отметило его кадр многоуровневой транспортной развязки в Чунцине.
© Фото : John Pinder/ The Architectural Photography Awards 2018Джон Пиндер (John Pinder) из Великобритании и его фото винтовой лестницы — второй победитель в "мобильной" номинации.Работа победителя конкурса The Architectural Photography Awards 2018. John Pinder
© Фото : John Pinder/ The Architectural Photography Awards 2018
Джон Пиндер (John Pinder) из Великобритании и его фото винтовой лестницы — второй победитель в "мобильной" номинации.
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Жюри одного из главных архитектурных конкурсов The Architectural Photography Awards 2018, который проводят при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, подвело итоги. Самые эффектные снимки — в подборке Ria.ru.

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