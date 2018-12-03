Форма как искусство: лучшие архитектурные фото года

© Фото : He Zhenhuan/ The Architectural Photography Awards 2018

Устроители The Architectural Photography Awards в этом году вручали еще один новый приз — для фотографий, снятых на мобильный телефон. Победителей оказалось двое. Один из них — Хе Чжэньхуань (He Zhenhuan) из Китая, жюри отметило его кадр многоуровневой транспортной развязки в Чунцине.