Жюри одного из главных архитектурных конкурсов The Architectural Photography Awards 2018, который проводят при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, подвело итоги. Самые эффектные снимки — в подборке Ria.ru.
Форма как искусство: лучшие архитектурные фото года
18:1103.12.2018
(обновлено: 18:25 03.12.2018)
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© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Триумфатором The Architectural Photography Awards 2018 стал Павел Паничко (Pawel Paniczko). Его снимок Музея Лун в районе Вест-Бунд в Шанхае жюри сочло лучшей работой конкурса.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Триумфатором The Architectural Photography Awards 2018 стал Павел Паничко (Pawel Paniczko). Его снимок Музея Лун в районе Вест-Бунд в Шанхае жюри сочло лучшей работой конкурса.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Павел Паничко победил также в новой категории "Портфолио".
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Павел Паничко победил также в новой категории "Портфолио".
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018В "Портфолио" жюри отметило выполненную Павлом Паничко серию фотографий Оперного театра Харбина.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
В "Портфолио" жюри отметило выполненную Павлом Паничко серию фотографий Оперного театра Харбина.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Здание театра вписано в окружающий пейзаж, ото Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Здание театра вписано в окружающий пейзаж, ото Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Футуристическое здание Оперного театра Харбина, фото Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Футуристическое здание Оперного театра Харбина, фото Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Оперный театра Харбина в объективе Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Оперный театра Харбина в объективе Павла Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018Вид на Оперный театр Харбина, автор фото — победителя конкурса Павел Паничко.
© Фото : Pawel Paniczko/ The Architectural Photography Awards 2018
Вид на Оперный театр Харбина, автор фото — победителя конкурса Павел Паничко.
© Фото : He Zhenhuan/ The Architectural Photography Awards 2018Устроители The Architectural Photography Awards в этом году вручали еще один новый приз — для фотографий, снятых на мобильный телефон. Победителей оказалось двое. Один из них — Хе Чжэньхуань (He Zhenhuan) из Китая, жюри отметило его кадр многоуровневой транспортной развязки в Чунцине.
© Фото : He Zhenhuan/ The Architectural Photography Awards 2018
Устроители The Architectural Photography Awards в этом году вручали еще один новый приз — для фотографий, снятых на мобильный телефон. Победителей оказалось двое. Один из них — Хе Чжэньхуань (He Zhenhuan) из Китая, жюри отметило его кадр многоуровневой транспортной развязки в Чунцине.
© Фото : John Pinder/ The Architectural Photography Awards 2018Джон Пиндер (John Pinder) из Великобритании и его фото винтовой лестницы — второй победитель в "мобильной" номинации.
© Фото : John Pinder/ The Architectural Photography Awards 2018
Джон Пиндер (John Pinder) из Великобритании и его фото винтовой лестницы — второй победитель в "мобильной" номинации.
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