"Архитектор эры после холодной войны" Джордж Буш — старший

В браке родилось пятеро детей. Два сына Буша сделали успешную политическую карьеру: Буш-младший стал 43-м президентом США, а его брат Джеб — губернатором Флориды и одним из республиканских кандидатов на президентских выборах 2016 года.

На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.