"Архитектор эры после холодной войны" Джордж Буш — старший
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13:1801.12.2018
(обновлено: 13:20 01.12.2018)
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© REUTERS / George Bush Presidential Library and MuseumДжордж Буш был последним представителем поколения ветеранов Второй Мировой войны в Белом доме. Будучи военным, он пилотировал торпедный бомбардировщик на авианосцах в Тихом океане.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
Джордж Буш был последним представителем поколения ветеранов Второй Мировой войны в Белом доме. Будучи военным, он пилотировал торпедный бомбардировщик на авианосцах в Тихом океане.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
© REUTERS / George Bush Presidential Library and MuseumЗа свою жизнь успел поработать в нефтяном бизнесе, стать сенатором от штата Коннектикут, представителем США при ООН, директором ЦРУ, вице-президентом в администрации Рональда Рейгана и главой государства.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
За свою жизнь успел поработать в нефтяном бизнесе, стать сенатором от штата Коннектикут, представителем США при ООН, директором ЦРУ, вице-президентом в администрации Рональда Рейгана и главой государства.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
© REUTERS / Larry DowningВ президентство Буша произошли важные внешнеполитические перемены: рухнула Берлинская стена, советские войска покинули Германию, распался СССР.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
В президентство Буша произошли важные внешнеполитические перемены: рухнула Берлинская стена, советские войска покинули Германию, распался СССР.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ 1992 году Борис Ельцин и Джордж Буш подписали совместную российско-американскую декларацию об окончании холодной войны.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
В 1992 году Борис Ельцин и Джордж Буш подписали совместную российско-американскую декларацию об окончании холодной войны.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
© REUTERS / Tannen Maury / PoolБуш сыграл важную роль в устройстве Европы после холодной войны, став одним из архитекторов новой эры в международных отношениях.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
Буш сыграл важную роль в устройстве Европы после холодной войны, став одним из архитекторов новой эры в международных отношениях.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
© AP Photo / Kathy WillensВ годы президентства Буша США провели военные операции в Панаме и Персидском заливе.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
© AP Photo / Kathy Willens
В годы президентства Буша США провели военные операции в Панаме и Персидском заливе.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
© REUTERS / Gary CameronНа фото: Джордж Буш во время встречи со своими сторонниками в штате Висконсин. 1992 год.
На фото: Джордж Буш во время встречи со своими сторонниками в штате Висконсин. 1992 год.
© REUTERSВ браке родилось пятеро детей. Два сына Буша сделали успешную политическую карьеру: Буш-младший стал 43-м президентом США, а его брат Джеб — губернатором Флориды и одним из республиканских кандидатов на президентских выборах 2016 года.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
В браке родилось пятеро детей. Два сына Буша сделали успешную политическую карьеру: Буш-младший стал 43-м президентом США, а его брат Джеб — губернатором Флориды и одним из республиканских кандидатов на президентских выборах 2016 года.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
© REUTERS / Army Parachute TeamБуш стал самым долгоживущим президентом США, одним из шести президентов, преодолевших 90-летний рубеж.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
Буш стал самым долгоживущим президентом США, одним из шести президентов, преодолевших 90-летний рубеж.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
© REUTERS / Gary HershornДжордж и Барбара Буш прожили в браке 73 года.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
Джордж и Барбара Буш прожили в браке 73 года.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
© AP Photo / David J. PhillipСупруга Джорджа Буша умерла в апреле 2018 года.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
© AP Photo / David J. Phillip
Супруга Джорджа Буша умерла в апреле 2018 года.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
© REUTERS / Kevin LamarqueИмя Джорджа Буша — старшего носит международный аэропорт в Хьюстоне (Техас) и авианосец класса "Нимиц", спущенный на воду в январе 2009 года.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.
Имя Джорджа Буша — старшего носит международный аэропорт в Хьюстоне (Техас) и авианосец класса "Нимиц", спущенный на воду в январе 2009 года.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.
Сорок первый президент США ушел из жизни на 95-м году жизни. Последний из ветеранов Второй Мировой войны в Белом доме, отец 43-го президента США — в фотоленте Ria.ru.
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