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Открытие ГУМ-катка на Красной площади

(обновлено: 16:02 30.11.2018)
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Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, певцы Стас Пьеха и Полина Гагарина
Артисты выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Актриса Юлия Пересильд с детьми на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и артисты мюзикла Аленький цветочек на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. 29 ноября 2018
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Певица Корнелия Манго на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Артисты мюзикла Аленький цветочек на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в сцене из мюзикла на льду Аленький цветочек на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной и актер Константин Крюков
Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Артисты выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году новогоднюю ярмарку, каток и елку оформили в стиле советских мультфильмов.Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В этом году новогоднюю ярмарку, каток и елку оформили в стиле советских мультфильмов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАниматоры в костюмах любимых героев веселили детей на ярмарке и около катка.Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Аниматоры в костюмах любимых героев веселили детей на ярмарке и около катка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ открытии ГУМ-катка впервые приняли участие волонтеры. О ценностях волонтерства рассказали послы Года волонтера Полина Гагарина и Стас Пьеха, а также руководитель дирекции Года волонтера Ксения Разуваева.Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, певцы Стас Пьеха и Полина Гагарина
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В открытии ГУМ-катка впервые приняли участие волонтеры. О ценностях волонтерства рассказали послы Года волонтера Полина Гагарина и Стас Пьеха, а также руководитель дирекции Года волонтера Ксения Разуваева.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаГостей встречал персонал в куртках с рисунками из мультиков: Фрекен Бок, Крокодила Гены, Чебурашки.Артисты выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Гостей встречал персонал в куртках с рисунками из мультиков: Фрекен Бок, Крокодила Гены, Чебурашки.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд с детьми на Красной площади.Актриса Юлия Пересильд с детьми на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Юлия Пересильд с детьми на Красной площади.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаГости церемонии открытия первыми увидели отрывок самого ожидаемого представления года — шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек".Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и артисты мюзикла Аленький цветочек на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. 29 ноября 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Гости церемонии открытия первыми увидели отрывок самого ожидаемого представления года — шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Корнелия Манго на открытии ГУМ-катка.Певица Корнелия Манго на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Корнелия Манго на открытии ГУМ-катка.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМировая премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" состоится 25 декабря во дворце спорта "Мегаспорт".Артисты мюзикла Аленький цветочек на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Мировая премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" состоится 25 декабря во дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаОткрытие ГУМ-катка на Красной площади.Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Открытие ГУМ-катка на Красной площади.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаТатьяна Навка и Петр Чернышев в сцене из мюзикла на льду "Аленький цветочек".Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в сцене из мюзикла на льду Аленький цветочек на торжественном открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Татьяна Навка и Петр Чернышев в сцене из мюзикла на льду "Аленький цветочек".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка.Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДиректор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной и актер Константин Крюков на Красной площади.Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной и актер Константин Крюков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной и актер Константин Крюков на Красной площади.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПосле официальной части все желающие смогли покататься на коньках.Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
После официальной части все желающие смогли покататься на коньках.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПрийти на ГУМ-каток и ГУМ-ярмарку можно в любой день с 10.00 до 23.30.Артисты выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Прийти на ГУМ-каток и ГУМ-ярмарку можно в любой день с 10.00 до 23.30.
© РИА Новости / Евгения Новоженина"Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все испытываем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство!" — поделилась Татьяна Навка.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
"Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все испытываем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство!" — поделилась Татьяна Навка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВ этом сезоне каток подготовил насыщенную программу.Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
В этом сезоне каток подготовил насыщенную программу.
© РИА Новости / Евгения Новоженина"Каждый здесь найдет занятие по себе — мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, керлинг, ледовые шоу, ярмарка с каруселями и угощениями — мы приготовили программу для любых возрастов", — рассказал Михаил Куснирович.Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
"Каждый здесь найдет занятие по себе — мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, керлинг, ледовые шоу, ярмарка с каруселями и угощениями — мы приготовили программу для любых возрастов", — рассказал Михаил Куснирович.
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На Красной площади заработал один из символов зимней Москвы — ГУМ-каток. МИА "Россия сегодня" и Международное агентство и радио Sputnik выступают его информационными партнерами. Участники и гости церемонии открытия, которая прошла под знаком любимых персонажей детства, — в фотоленте Ria.ru.

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