Открытие ГУМ-катка на Красной площади.

"Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все испытываем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство!" — поделилась Татьяна Навка.