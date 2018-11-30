На Красной площади заработал один из символов зимней Москвы — ГУМ-каток. МИА "Россия сегодня" и Международное агентство и радио Sputnik выступают его информационными партнерами. Участники и гости церемонии открытия, которая прошла под знаком любимых персонажей детства, — в фотоленте Ria.ru.
Открытие ГУМ-катка на Красной площади
15:5430.11.2018
(обновлено: 16:02 30.11.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году новогоднюю ярмарку, каток и елку оформили в стиле советских мультфильмов.
В этом году новогоднюю ярмарку, каток и елку оформили в стиле советских мультфильмов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАниматоры в костюмах любимых героев веселили детей на ярмарке и около катка.
Аниматоры в костюмах любимых героев веселили детей на ярмарке и около катка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ открытии ГУМ-катка впервые приняли участие волонтеры. О ценностях волонтерства рассказали послы Года волонтера Полина Гагарина и Стас Пьеха, а также руководитель дирекции Года волонтера Ксения Разуваева.
В открытии ГУМ-катка впервые приняли участие волонтеры. О ценностях волонтерства рассказали послы Года волонтера Полина Гагарина и Стас Пьеха, а также руководитель дирекции Года волонтера Ксения Разуваева.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаГостей встречал персонал в куртках с рисунками из мультиков: Фрекен Бок, Крокодила Гены, Чебурашки.
Гостей встречал персонал в куртках с рисунками из мультиков: Фрекен Бок, Крокодила Гены, Чебурашки.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд с детьми на Красной площади.
Актриса Юлия Пересильд с детьми на Красной площади.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаГости церемонии открытия первыми увидели отрывок самого ожидаемого представления года — шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек".
Гости церемонии открытия первыми увидели отрывок самого ожидаемого представления года — шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМировая премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" состоится 25 декабря во дворце спорта "Мегаспорт".
Мировая премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" состоится 25 декабря во дворце спорта "Мегаспорт".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаТатьяна Навка и Петр Чернышев в сцене из мюзикла на льду "Аленький цветочек".
Татьяна Навка и Петр Чернышев в сцене из мюзикла на льду "Аленький цветочек".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка.
Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДиректор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной и актер Константин Крюков на Красной площади.
Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Цыпкиной и актер Константин Крюков на Красной площади.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПосле официальной части все желающие смогли покататься на коньках.
После официальной части все желающие смогли покататься на коньках.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПрийти на ГУМ-каток и ГУМ-ярмарку можно в любой день с 10.00 до 23.30.
Прийти на ГУМ-каток и ГУМ-ярмарку можно в любой день с 10.00 до 23.30.
© РИА Новости / Евгения Новоженина"Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все испытываем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство!" — поделилась Татьяна Навка.
"Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все испытываем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство!" — поделилась Татьяна Навка.
© РИА Новости / Евгения Новоженина"Каждый здесь найдет занятие по себе — мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, керлинг, ледовые шоу, ярмарка с каруселями и угощениями — мы приготовили программу для любых возрастов", — рассказал Михаил Куснирович.
"Каждый здесь найдет занятие по себе — мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, керлинг, ледовые шоу, ярмарка с каруселями и угощениями — мы приготовили программу для любых возрастов", — рассказал Михаил Куснирович.
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