Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: песчаная буря, "Лебединое озеро" и ярмарка верблюдов
13:4630.11.2018
(обновлено: 13:50 30.11.2018)
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© AFP 2018 / Mladen AntonovЖители якутского села Ой, где температура опустилась до минус 41 градуса по Цельсию.
Жители якутского села Ой, где температура опустилась до минус 41 градуса по Цельсию.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМалый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.
Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.
© REUTERS / Carlos Julio MartinezСтудентка пускает мыльные пузыри в лицо полицейскому во время акции протеста в Колумбии.
Студентка пускает мыльные пузыри в лицо полицейскому во время акции протеста в Колумбии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОткрытии Японского сада в крымском парке "Айвазовское".
Открытии Японского сада в крымском парке "Айвазовское".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин осматривает гостиничный комплекс "Мрия" в Ялте.
Владимир Путин осматривает гостиничный комплекс "Мрия" в Ялте.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФинал всероссийского конкурса "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель Plus 2018".
Финал всероссийского конкурса "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель Plus 2018".
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАкция протеста автомобилистов против роста цен на топливо в Париже.
Акция протеста автомобилистов против роста цен на топливо в Париже.
© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкОбщенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.
Общенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.
© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaПрезентация мотоцикла Benelli Leoncino 250 2018 на автошоу в Таиланде.
Презентация мотоцикла Benelli Leoncino 250 2018 на автошоу в Таиланде.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСергей Лавров на конференции по Афганистану в Женеве.
Сергей Лавров на конференции по Афганистану в Женеве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоказ коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на неделе моды Volga Fashion Week в Казани.
Показ коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на неделе моды Volga Fashion Week в Казани.
© AP Photo / Charlie RiedelВ Канзасе за сутки выпало почти 15 сантиметров снега.
© AP Photo / Charlie Riedel
В Канзасе за сутки выпало почти 15 сантиметров снега.
© AFP 2018 / Cristina AldehuelaДевушки-хостес получают инструкции перед церемонией All Africa Music Awards в Аккре.
Девушки-хостес получают инструкции перед церемонией All Africa Music Awards в Аккре.
© AFP 2018 / John WesselsПолицейский охраняет сторонников Национального движения Конго Феликса Чисекеди и Виталия Камерхе в Киншасе.
Полицейский охраняет сторонников Национального движения Конго Феликса Чисекеди и Виталия Камерхе в Киншасе.
© AP Photo / Carlos OsorioДевушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Детройт Пистонс" на матче NBA.
© AP Photo / Carlos Osorio
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Детройт Пистонс" на матче NBA.
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