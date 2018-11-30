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Лучшие фото недели: песчаная буря, "Лебединое озеро" и ярмарка верблюдов

(обновлено: 13:50 30.11.2018)
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Жители села в 70 км от Якутска, где температура воздуха опустилась до -41 градуса Цельсия
Танцоры на фестивале искусств и культуры в Батусанкаре, Западная Суматра
Мигранты возле границы между США и Мексикой
Президент США Дональд Трамп в Билокси, штат Миссисипи, 26 ноября 2018 года
Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
Студентка возле сотрудников полиции во время акции протеста в Боготе, Колумбия
Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории гостиничного комплекса Мрия в Ялте
Финал всероссийского конкурса Топ модель России 2018 и Топ модель Plus 2018
Песчаная буря в городе Чжанъе в провинции Ганьсу, Китай
Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве
Акция протестов автомобилистов желтые жилеты в Париже
Участницы забега невест в Бангкоке
Участники митинга во время 24-часовой забастовки работников частного сектора на одной из улиц в Афинах
Презентация мотоцикла Benelli Leoncino 250 2018 на выставке автомобилей в Бангкоке, Таиланд
Посетительница 10-й Международной выставки оборонной промышленности IDEAS в Карачи
Женщина-полицейский во время акции протеста против женского насилия на площади Таксим в Стамбуле
Забастовка таксистов в Аммане, Иордания
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по Афганистану в Женеве
Рыбаки возвращаются после ловли рыбы в Черном море
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной Неделе моды Volga Fashion Week
Jonny Mendoza и его пес Суби скатываются с горы на ледянке в Канзасе, США
Девушки-хостес получают инструкции перед началом церемонии All Africa Music Awards в Аккре, Гана
Лебединое озеро в исполнении шанхайской балетной труппы во время выступления в музее Боде, Берлин
Полицейский охраняет сторонников Национального движения Конго Феликса Чисекеди и Виталия Камерхе на улице Киншаса
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф в Крыму
Премьера фильма Life-Size 2 в Голливуде, США
Дети играют с покрышками на улице в Дакке, Бангладеш
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Детройт Пистонс во время матча NBA
Пастух верблюдов ведет свое стадо на Ярмарке Верблюдов в Пушкаре
© AFP 2018 / Mladen AntonovЖители якутского села Ой, где температура опустилась до минус 41 градуса по Цельсию.Жители села в 70 км от Якутска, где температура воздуха опустилась до -41 градуса Цельсия
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Жители якутского села Ой, где температура опустилась до минус 41 градуса по Цельсию.
© AFP 2018 / Adek BerryТанцоры на фестивале искусств в Западной Суматре.Танцоры на фестивале искусств и культуры в Батусанкаре, Западная Суматра
© AFP 2018 / Adek Berry
Танцоры на фестивале искусств в Западной Суматре.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonМигранты близ границы США и Мексики.Мигранты возле границы между США и Мексикой
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Мигранты близ границы США и Мексики.
© AFP 2018 / Jim WatsonПрезидент США Дональд Трамп в Билокси.Президент США Дональд Трамп в Билокси, штат Миссисипи, 26 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Jim Watson
Президент США Дональд Трамп в Билокси.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМалый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные за нарушение государственной границы России.
© REUTERS / Carlos Julio MartinezСтудентка пускает мыльные пузыри в лицо полицейскому во время акции протеста в Колумбии.Студентка возле сотрудников полиции во время акции протеста в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Carlos Julio Martinez
Студентка пускает мыльные пузыри в лицо полицейскому во время акции протеста в Колумбии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОткрытии Японского сада в крымском парке "Айвазовское".Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Открытии Японского сада в крымском парке "Айвазовское".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин осматривает гостиничный комплекс "Мрия" в Ялте.Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории гостиничного комплекса Мрия в Ялте
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин осматривает гостиничный комплекс "Мрия" в Ялте.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФинал всероссийского конкурса "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель Plus 2018".Финал всероссийского конкурса Топ модель России 2018 и Топ модель Plus 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Финал всероссийского конкурса "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель Plus 2018".
© REUTERS / StringerПесчаная буря в китайской провинции Ганьсу.Песчаная буря в городе Чжанъе в провинции Ганьсу, Китай
© REUTERS / Stringer
Песчаная буря в китайской провинции Ганьсу.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВыставка "КоШарики Шоу" в Москве.Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Выставка "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАкция протеста автомобилистов против роста цен на топливо в Париже.Акция протестов автомобилистов желтые жилеты в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Акция протеста автомобилистов против роста цен на топливо в Париже.
© REUTERS / Soe Zeya TunЗабег невест в Бангкоке.Участницы забега невест в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Забег невест в Бангкоке.
© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкОбщенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.Участники митинга во время 24-часовой забастовки работников частного сектора на одной из улиц в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Общенациональная 24-часовая забастовка работников частного сектора в Греции.
© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaПрезентация мотоцикла Benelli Leoncino 250 2018 на автошоу в Таиланде.Презентация мотоцикла Benelli Leoncino 250 2018 на выставке автомобилей в Бангкоке, Таиланд
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Презентация мотоцикла Benelli Leoncino 250 2018 на автошоу в Таиланде.
© AFP 2018 / Rizwan TabassumПосетительница оборонной выставки IDEAS в Карачи.Посетительница 10-й Международной выставки оборонной промышленности IDEAS в Карачи
© AFP 2018 / Rizwan Tabassum
Посетительница оборонной выставки IDEAS в Карачи.
© AFP 2018 / Bulent KilicАкция протеста против женского насилия в Стамбуле.Женщина-полицейский во время акции протеста против женского насилия на площади Таксим в Стамбуле
© AFP 2018 / Bulent Kilic
Акция протеста против женского насилия в Стамбуле.
© REUTERS / Muhammad HamedЗабастовка таксистов в Иордании.Забастовка таксистов в Аммане, Иордания
© REUTERS / Muhammad Hamed
Забастовка таксистов в Иордании.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСергей Лавров на конференции по Афганистану в Женеве.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по Афганистану в Женеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Лавров на конференции по Афганистану в Женеве.
© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанкРыбаки в Черном море.Рыбаки возвращаются после ловли рыбы в Черном море
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Рыбаки в Черном море.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоказ коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на неделе моды Volga Fashion Week в Казани.Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой на Международной Неделе моды Volga Fashion Week
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Показ коллекции "Полет Амура" дизайнера Зульфии Шарофеевой на неделе моды Volga Fashion Week в Казани.
© AP Photo / Charlie RiedelВ Канзасе за сутки выпало почти 15 сантиметров снега.Jonny Mendoza и его пес Суби скатываются с горы на ледянке в Канзасе, США
© AP Photo / Charlie Riedel
В Канзасе за сутки выпало почти 15 сантиметров снега.
© AFP 2018 / Cristina AldehuelaДевушки-хостес получают инструкции перед церемонией All Africa Music Awards в Аккре.Девушки-хостес получают инструкции перед началом церемонии All Africa Music Awards в Аккре, Гана
© AFP 2018 / Cristina Aldehuela
Девушки-хостес получают инструкции перед церемонией All Africa Music Awards в Аккре.
© REUTERS / Fabrizio Bensch"Лебединое озеро" в исполнении Шанхайской балетной труппы.Лебединое озеро в исполнении шанхайской балетной труппы во время выступления в музее Боде, Берлин
© REUTERS / Fabrizio Bensch
"Лебединое озеро" в исполнении Шанхайской балетной труппы.
© AFP 2018 / John WesselsПолицейский охраняет сторонников Национального движения Конго Феликса Чисекеди и Виталия Камерхе в Киншасе.Полицейский охраняет сторонников Национального движения Конго Феликса Чисекеди и Виталия Камерхе на улице Киншаса
© AFP 2018 / John Wessels
Полицейский охраняет сторонников Национального движения Конго Феликса Чисекеди и Виталия Камерхе в Киншасе.
© РИА Новости / Виктор ЛященкоЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму.Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф в Крыму
© РИА Новости / Виктор Лященко
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму.
© AFP 2018 / Nick AgroПремьера фильма "Идеальная игрушка-2" в Голливуде.Премьера фильма Life-Size 2 в Голливуде, США
© AFP 2018 / Nick Agro
Премьера фильма "Идеальная игрушка-2" в Голливуде.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainДети играют на улице в Дакке.Дети играют с покрышками на улице в Дакке, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Дети играют на улице в Дакке.
© AP Photo / Carlos OsorioДевушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Детройт Пистонс" на матче NBA.Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Детройт Пистонс во время матча NBA
© AP Photo / Carlos Osorio
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба "Детройт Пистонс" на матче NBA.
© AFP 2018 / Shaukat AhmedПастух верблюдов ведет стадо на ярмарке верблюдов в Пушкаре.Пастух верблюдов ведет свое стадо на Ярмарке Верблюдов в Пушкаре
© AFP 2018 / Shaukat Ahmed
Пастух верблюдов ведет стадо на ярмарке верблюдов в Пушкаре.
Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Детройт Пистонс во время матча NBAЛучшие фото недели: песчаная буря, "Лебединое озеро" и ярмарка верблюдов13:4630.11.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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