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Космические новости в фотографиях, ноябрь 2018 года

(обновлено: 11:07 30.11.2018)
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Сверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла ученым раскрыть судьбу планет Солнечной системы после смерти Солнца
Первая фотография, полученная камерой руки зонда InSight после ее включения
Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018
Красные нити в космическом пространстве являются турбулентными облаками, которые получили имя SNR 0454-67.2 и находятся в Большом Магеллановом Облаке
Остров Исла Ла Партида в Калифорнийском заливе
Астронавт ESA Александр Герст и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев на борту МКС
Пристыкованный к МКС Прогресс МС-10 и прибывающий американский Cygnus. 19 ноября 2018 года
Снимок космического аппарата НАСА Юнона северного умеренного пояса Юпитера с изображением бури Большой белый овал
Карликовая галактика ESO 338-4, которая находится в созвездии Южной Короны
Туманность Розетка в созвездии Единорог
Туманность Апоп, открытая в созвездии Наугольника
Пуск ракеты-носителя Союз-СТ-Б с космодрома Гвианского космического центра
Рассеянное скопление NGC 1866, которое находится в Большом Магеллановом Облаке
Японский космический грузовой корабль H-II Transfer Vehicle. 8 ноября 2018 года
Остатки сверхновой G54.1 + 0.3, снятые космическим телескопом NASA Spitzer
© NASA / JPL-CaltechСверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла исследователям спрогнозировать, какая судьба ждет Солнечную систему после гибели Солнца. Землю и другие планеты "засыплет" песком и наноалмазами, которые светило породит в последние мгновения жизни, считают астрономы.Сверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла ученым раскрыть судьбу планет Солнечной системы после смерти Солнца
© NASA / JPL-Caltech
Сверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла исследователям спрогнозировать, какая судьба ждет Солнечную систему после гибели Солнца. Землю и другие планеты "засыплет" песком и наноалмазами, которые светило породит в последние мгновения жизни, считают астрономы.
© NASA / JPL-Caltech Зонд НАСА InSight успешно приземлился у экватора Марса и передал на Землю первый снимок Красной планеты.Первая фотография, полученная камерой руки зонда InSight после ее включения
© NASA / JPL-Caltech
Зонд НАСА InSight успешно приземлился у экватора Марса и передал на Землю первый снимок Красной планеты.
© NASA / JPL-CalTechНа фото поверхности Марса, полученном аппаратом InSight, можно разглядеть частицы пыли и горизонт планеты.Изображение поверхности Марса, полученное зондом InSight. 26 ноября 2018
© NASA / JPL-CalTech
На фото поверхности Марса, полученном аппаратом InSight, можно разглядеть частицы пыли и горизонт планеты.
© ESA/Hubble, NASAКосмический телескоп Хаббл запечатлел красные нити из пыли и газа в Большом Магеллановом Облаке. Объект получил имя SNR 0454-67.2.Красные нити в космическом пространстве являются турбулентными облаками, которые получили имя SNR 0454-67.2 и находятся в Большом Магеллановом Облаке
© ESA/Hubble, NASA
Космический телескоп Хаббл запечатлел красные нити из пыли и газа в Большом Магеллановом Облаке. Объект получил имя SNR 0454-67.2.
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевКосмонавт Сергей Прокопьев сделал этот снимок, когда МКС пролетала над Калифорнийским заливом. Фото острова Партида можно было бы использовать для психологического теста: "Что вы видите на этой картинке".Остров Исла Ла Партида в Калифорнийском заливе
© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев
Космонавт Сергей Прокопьев сделал этот снимок, когда МКС пролетала над Калифорнийским заливом. Фото острова Партида можно было бы использовать для психологического теста: "Что вы видите на этой картинке".
© Фото : РоскосмосАстронавт ESA Александр Герст и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев на борту МКС.Астронавт ESA Александр Герст и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев на борту МКС
© Фото : Роскосмос
Астронавт ESA Александр Герст и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев на борту МКС.
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевПервый раз в истории к МКС пристыковали два корабля за сутки: сначала российский "Прогресс МС-10", позже — американский Cygnus.Пристыкованный к МКС Прогресс МС-10 и прибывающий американский Cygnus. 19 ноября 2018 года
© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев
Первый раз в истории к МКС пристыковали два корабля за сутки: сначала российский "Прогресс МС-10", позже — американский Cygnus.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán DoranКосмическая межпланетная станция Juno сделала снимок закрученных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера. На снимке можно увидеть несколько ярких "всплывающих" образований и антициклоническую бурю — так называемый Белый овал.Снимок космического аппарата НАСА Юнона северного умеренного пояса Юпитера с изображением бури Большой белый овал
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran
Космическая межпланетная станция Juno сделала снимок закрученных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера. На снимке можно увидеть несколько ярких "всплывающих" образований и антициклоническую бурю — так называемый Белый овал.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп Хаббл сфотографировал карликовую галактику ESO 338-4, которая находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Южной Короны.Карликовая галактика ESO 338-4, которая находится в созвездии Южной Короны
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп Хаббл сфотографировал карликовую галактику ESO 338-4, которая находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Южной Короны.
© Фото : ESOИсследователи получили красочные фото туманности Розетка в созвездии Единорога.Туманность Розетка в созвездии Единорог
© Фото : ESO
Исследователи получили красочные фото туманности Розетка в созвездии Единорога.
© Фото : ESO/Callingham et al.Астрофизики обнаружили в созвездии Наугольника необычную пару беспокойных звезд, вокруг которых сформировалась красивая туманность в форме головастика. Одна из звезд, по мнению ученых, стоит на пороге мощного взрыва сверхновой.Туманность Апоп, открытая в созвездии Наугольника
© Фото : ESO/Callingham et al.
Астрофизики обнаружили в созвездии Наугольника необычную пару беспокойных звезд, вокруг которых сформировалась красивая туманность в форме головастика. Одна из звезд, по мнению ученых, стоит на пороге мощного взрыва сверхновой.
© Фото : ESA-CNES-ArianespaceПуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космодрома Гвианского космического центра. На орбиту выведен европейский метеорологический космический аппарат MetOp-С.Пуск ракеты-носителя Союз-СТ-Б с космодрома Гвианского космического центра
© Фото : ESA-CNES-Arianespace
Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космодрома Гвианского космического центра. На орбиту выведен европейский метеорологический космический аппарат MetOp-С.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA / Different generations (cropped a photo)Рассеянное скопление NGC 1866 в Большом Магеллановом Облаке.Рассеянное скопление NGC 1866, которое находится в Большом Магеллановом Облаке
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA / Different generations (cropped a photo)
Рассеянное скопление NGC 1866 в Большом Магеллановом Облаке.
© Фото : Twitter/Alexander Gerst Капсула с японского беспилотного грузового корабля "Конотори-7" доставила на Землю образцы белковых кристаллов, полученных во время экспериментов на Международной космической станции.Японский космический грузовой корабль H-II Transfer Vehicle. 8 ноября 2018 года
© Фото : Twitter/Alexander Gerst
Капсула с японского беспилотного грузового корабля "Конотори-7" доставила на Землю образцы белковых кристаллов, полученных во время экспериментов на Международной космической станции.
© NASA / JPL-Caltech/CXC/ESA/NRAO/J. Rho (SETI Institute)Остатки сверхновой G54.1 + 0.3, снятые космическим телескопом NASA Spitzer.Остатки сверхновой G54.1 + 0.3, снятые космическим телескопом NASA Spitzer
© NASA / JPL-Caltech/CXC/ESA/NRAO/J. Rho (SETI Institute)
Остатки сверхновой G54.1 + 0.3, снятые космическим телескопом NASA Spitzer.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее — космические открытия ноября.

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