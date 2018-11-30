© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев

Космонавт Сергей Прокопьев сделал этот снимок, когда МКС пролетала над Калифорнийским заливом. Фото острова Партида можно было бы использовать для психологического теста: "Что вы видите на этой картинке".