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Космические новости в фотографиях, ноябрь 2018 года
11:0630.11.2018
(обновлено: 11:07 30.11.2018)
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© NASA / JPL-CaltechСверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла исследователям спрогнозировать, какая судьба ждет Солнечную систему после гибели Солнца. Землю и другие планеты "засыплет" песком и наноалмазами, которые светило породит в последние мгновения жизни, считают астрономы.
Сверхновая Cas A в созвездии Кассиопеи помогла исследователям спрогнозировать, какая судьба ждет Солнечную систему после гибели Солнца. Землю и другие планеты "засыплет" песком и наноалмазами, которые светило породит в последние мгновения жизни, считают астрономы.
© NASA / JPL-Caltech Зонд НАСА InSight успешно приземлился у экватора Марса и передал на Землю первый снимок Красной планеты.
Зонд НАСА InSight успешно приземлился у экватора Марса и передал на Землю первый снимок Красной планеты.
© NASA / JPL-CalTechНа фото поверхности Марса, полученном аппаратом InSight, можно разглядеть частицы пыли и горизонт планеты.
На фото поверхности Марса, полученном аппаратом InSight, можно разглядеть частицы пыли и горизонт планеты.
© ESA/Hubble, NASAКосмический телескоп Хаббл запечатлел красные нити из пыли и газа в Большом Магеллановом Облаке. Объект получил имя SNR 0454-67.2.
Космический телескоп Хаббл запечатлел красные нити из пыли и газа в Большом Магеллановом Облаке. Объект получил имя SNR 0454-67.2.
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевКосмонавт Сергей Прокопьев сделал этот снимок, когда МКС пролетала над Калифорнийским заливом. Фото острова Партида можно было бы использовать для психологического теста: "Что вы видите на этой картинке".
© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев
Космонавт Сергей Прокопьев сделал этот снимок, когда МКС пролетала над Калифорнийским заливом. Фото острова Партида можно было бы использовать для психологического теста: "Что вы видите на этой картинке".
© Фото : РоскосмосАстронавт ESA Александр Герст и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев на борту МКС.
© Фото : Роскосмос
Астронавт ESA Александр Герст и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев на борту МКС.
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевПервый раз в истории к МКС пристыковали два корабля за сутки: сначала российский "Прогресс МС-10", позже — американский Cygnus.
Первый раз в истории к МКС пристыковали два корабля за сутки: сначала российский "Прогресс МС-10", позже — американский Cygnus.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán DoranКосмическая межпланетная станция Juno сделала снимок закрученных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера. На снимке можно увидеть несколько ярких "всплывающих" образований и антициклоническую бурю — так называемый Белый овал.
Космическая межпланетная станция Juno сделала снимок закрученных облаков сложной формы в Северном умеренном поясе Юпитера. На снимке можно увидеть несколько ярких "всплывающих" образований и антициклоническую бурю — так называемый Белый овал.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп Хаббл сфотографировал карликовую галактику ESO 338-4, которая находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Южной Короны.
Телескоп Хаббл сфотографировал карликовую галактику ESO 338-4, которая находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Южной Короны.
© Фото : ESO/Callingham et al.Астрофизики обнаружили в созвездии Наугольника необычную пару беспокойных звезд, вокруг которых сформировалась красивая туманность в форме головастика. Одна из звезд, по мнению ученых, стоит на пороге мощного взрыва сверхновой.
© Фото : ESO/Callingham et al.
Астрофизики обнаружили в созвездии Наугольника необычную пару беспокойных звезд, вокруг которых сформировалась красивая туманность в форме головастика. Одна из звезд, по мнению ученых, стоит на пороге мощного взрыва сверхновой.
© Фото : ESA-CNES-ArianespaceПуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космодрома Гвианского космического центра. На орбиту выведен европейский метеорологический космический аппарат MetOp-С.
Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космодрома Гвианского космического центра. На орбиту выведен европейский метеорологический космический аппарат MetOp-С.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA / Different generations (cropped a photo)Рассеянное скопление NGC 1866 в Большом Магеллановом Облаке.
Рассеянное скопление NGC 1866 в Большом Магеллановом Облаке.
© Фото : Twitter/Alexander Gerst Капсула с японского беспилотного грузового корабля "Конотори-7" доставила на Землю образцы белковых кристаллов, полученных во время экспериментов на Международной космической станции.
Капсула с японского беспилотного грузового корабля "Конотори-7" доставила на Землю образцы белковых кристаллов, полученных во время экспериментов на Международной космической станции.
© NASA / JPL-Caltech/CXC/ESA/NRAO/J. Rho (SETI Institute)Остатки сверхновой G54.1 + 0.3, снятые космическим телескопом NASA Spitzer.
Остатки сверхновой G54.1 + 0.3, снятые космическим телескопом NASA Spitzer.
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