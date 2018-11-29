На конкурс Historic Photographer of The Year принимают снимки архитектурных памятников и исторических мест, от самых известных до полузабытых. В этом году фотолюбители и профессионалы представили на суд жюри удивительные кадры со всех уголков земного шара. Самые выразительные работы победителей и финалистов — в фотоленте Ria.ru.
От Помпей до Чернобыля: лучшие фото Historic Photographer of The Year
12:0029.11.2018
(обновлено: 13:03 29.11.2018)
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© Фото : Daniel Burton/ Historic Photographer of The Year 2018По итогам конкурса жюри присудило победу Дэниелу Бертону за снимок замка Мон-Сен-Мишель, одного из самых популярных туристических мест во Франции. Дважды в год во время сильных приливов Мон-Сен-Мишель превращается в остров, всего за один день вода вокруг крепости поднимается на несколько метров.
По итогам конкурса жюри присудило победу Дэниелу Бертону за снимок замка Мон-Сен-Мишель, одного из самых популярных туристических мест во Франции. Дважды в год во время сильных приливов Мон-Сен-Мишель превращается в остров, всего за один день вода вокруг крепости поднимается на несколько метров.
© Фото : Mark Edwards/ Historic Photographer of The Year 2018Фото заброшенных морских фортов Манселла, сделанное Марком Эдвардсом, признали лучшим в категории "Английская история".
Фото заброшенных морских фортов Манселла, сделанное Марком Эдвардсом, признали лучшим в категории "Английская история".
© Фото : David Ross/ Historic Photographer of The Year 2018Снимок "камней Калланиша", древнего культового места в Шотландии, принес Дэвиду Россу победу в номинации "Античная история".
Снимок "камней Калланиша", древнего культового места в Шотландии, принес Дэвиду Россу победу в номинации "Античная история".
© Фото : Dave Searl/ Historic Photographer of The Year 2018Город-призрак Припять спустя 30 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кадр Дэйва Серла вошел в финал Historic Photographer of The Year 2018.
Город-призрак Припять спустя 30 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кадр Дэйва Серла вошел в финал Historic Photographer of The Year 2018.
© Фото : Daniel Burton/ Historic Photographer of The Year 2018Еще один финалист — Дэниел Бертон, жюри отметило его фото Арки святой Каталины в самом красивом и романтичном городе Гватемалы Антигуа.
Еще один финалист — Дэниел Бертон, жюри отметило его фото Арки святой Каталины в самом красивом и романтичном городе Гватемалы Антигуа.
© Фото : David Lyon/ Historic Photographer of The Year 2018Разрушенный храм Бэла в Пальмире. С этим снимком фотограф Дэвид Лайон вошел в число финалистов конкурса Historic Photographer of The Year 2018.
Разрушенный храм Бэла в Пальмире. С этим снимком фотограф Дэвид Лайон вошел в число финалистов конкурса Historic Photographer of The Year 2018.
© Фото : Eleanor Killner/ Historic Photographer of The Year 2018Кадр финалистки конкурса Елеанор Киллнер, сделанный при посещении Аушвиц-Биркенау, — напоминание об одной из самых страшных страниц истории.
Кадр финалистки конкурса Елеанор Киллнер, сделанный при посещении Аушвиц-Биркенау, — напоминание об одной из самых страшных страниц истории.
© Фото : Rajesh Dhar/ Historic Photographer of The Year 2018Из Мемориала Виктории в Калькутте фотографу Раджешу Дхару удалось попасть прямо в финал Historic Photographer of The Year 2018.
Из Мемориала Виктории в Калькутте фотографу Раджешу Дхару удалось попасть прямо в финал Historic Photographer of The Year 2018.
© Фото : Diana Buzoianu/ Historic Photographer of The Year 2018Бывшая римская, а позже византийская и генуэзская крепость Энисала в Румынии. Фото Дианы Бузоиану — финалист конкурса.
Бывшая римская, а позже византийская и генуэзская крепость Энисала в Румынии. Фото Дианы Бузоиану — финалист конкурса.
© Фото : Sara Rawlinson/ Historic Photographer of The Year 2018Библиотека одного из колледжей Кембриджа очаровала не только фотографа Сару Роулисон, но и жюри Historic Photographer of The Year. Кадр отобрали в финал.
Библиотека одного из колледжей Кембриджа очаровала не только фотографа Сару Роулисон, но и жюри Historic Photographer of The Year. Кадр отобрали в финал.
© Фото : Chris Dobbs/ Historic Photographer of The Year 2018Крис Доббс не побоялся леденящего холода и отправился в край вечной мерзлоты — Свальбард в Норвегии. Жюри Historic Photographer of The Year сочло работу фотографа достойной финала конкурса.
Крис Доббс не побоялся леденящего холода и отправился в край вечной мерзлоты — Свальбард в Норвегии. Жюри Historic Photographer of The Year сочло работу фотографа достойной финала конкурса.
© Фото : David Ross/ Historic Photographer of The Year 2018Вал Адриана на территории Великобритании — выдающийся памятник античности. Он построен еще римлянами для предотвращения набегов с севера. Фото финалиста конкурса Дэвида Росса.
Вал Адриана на территории Великобритании — выдающийся памятник античности. Он построен еще римлянами для предотвращения набегов с севера. Фото финалиста конкурса Дэвида Росса.
© Фото : Iain Pearson/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Йен Пирсон вышел в финал Historic Photographer of The Year со снимком Большого Зимбабве — одного из самых впечатляющих памятников Африки.
Фотограф Йен Пирсон вышел в финал Historic Photographer of The Year со снимком Большого Зимбабве — одного из самых впечатляющих памятников Африки.
© Фото : Ben Nazarko/ Historic Photographer of The Year 2018Руины Западного пирса в Брайтоне хранят память об об истории и былой славе этих мест. Работа финалиста конкурса Бена Назарко.
Руины Западного пирса в Брайтоне хранят память об об истории и былой славе этих мест. Работа финалиста конкурса Бена Назарко.
© Фото : Mark Edwards/ Historic Photographer of The Year 2018На фото финалиста конкурса Марка Эдвардса — останки норвежского корабля SS Nornen, утонувшего в 1897 году у берегов Англии.
На фото финалиста конкурса Марка Эдвардса — останки норвежского корабля SS Nornen, утонувшего в 1897 году у берегов Англии.
© Фото : Bjørn Andre Hagen/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Бьорн Андре Хаген вышел в финал конкурса со снимком Кордовской соборной мечети — одного из самых примечательных памятников времен династии Омейядов.
Фотограф Бьорн Андре Хаген вышел в финал конкурса со снимком Кордовской соборной мечети — одного из самых примечательных памятников времен династии Омейядов.
© Фото : George Ledger/ Historic Photographer of The Year 2018В Ньюкасле находится первый в Великобритании тоннель, построенный для велосипедистов. Tyne Pedestrian and Cyclist Tunnels с длиннейшими в Европе деревянными эскалаторами — памятник истории и архитектуры. Фото Джорджа Леджера, финалиста Historic Photographer of The Year.
В Ньюкасле находится первый в Великобритании тоннель, построенный для велосипедистов. Tyne Pedestrian and Cyclist Tunnels с длиннейшими в Европе деревянными эскалаторами — памятник истории и архитектуры. Фото Джорджа Леджера, финалиста Historic Photographer of The Year.
© Фото : John Carson/ Historic Photographer of The Year 2018Замок Данстенбург недалеко от границ Шотландии, некогда самый большой в графстве Нортумберленд, построен в начале XIV века и разрушен во времена войны Алой и Белой розы. Снимок Джона Карсона (John Carson) — финалист конкурса.
Замок Данстенбург недалеко от границ Шотландии, некогда самый большой в графстве Нортумберленд, построен в начале XIV века и разрушен во времена войны Алой и Белой розы. Снимок Джона Карсона (John Carson) — финалист конкурса.
© Фото : Roman Robroek/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Роман Роброк предлагает обратить внимание на малоизвестную достопримечательность Тосканы — замок Саммеццано. Жюри Historic Photographer of The Year согласно, кадр — в финале.
Фотограф Роман Роброк предлагает обратить внимание на малоизвестную достопримечательность Тосканы — замок Саммеццано. Жюри Historic Photographer of The Year согласно, кадр — в финале.
© Фото : Juan Pablo Lasterra/ Historic Photographer of The Year 2018Помпеи — взгляд финалиста конкурса Хуана Пабло Ластерры на древний город, погребенный под слоем вулканического пепла.
Помпеи — взгляд финалиста конкурса Хуана Пабло Ластерры на древний город, погребенный под слоем вулканического пепла.
© Фото : Sirsendu Gayen/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Сирсенду Гайен отправляет зрителей на остров Ява. Именно здесь находится самый большой в мире буддийский храмовый комплекс Боробудур. Снимок — в числе финалистов Historic Photographer of The Year.
Фотограф Сирсенду Гайен отправляет зрителей на остров Ява. Именно здесь находится самый большой в мире буддийский храмовый комплекс Боробудур. Снимок — в числе финалистов Historic Photographer of The Year.
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