От Помпей до Чернобыля: лучшие фото Historic Photographer of The Year

По итогам конкурса жюри присудило победу Дэниелу Бертону за снимок замка Мон-Сен-Мишель, одного из самых популярных туристических мест во Франции. Дважды в год во время сильных приливов Мон-Сен-Мишель превращается в остров, всего за один день вода вокруг крепости поднимается на несколько метров.