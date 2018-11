От Помпей до Чернобыля: лучшие фото Historic Photographer of The Year

В Ньюкасле находится первый в Великобритании тоннель, построенный для велосипедистов. Tyne Pedestrian and Cyclist Tunnels с длиннейшими в Европе деревянными эскалаторами — памятник истории и архитектуры. Фото Джорджа Леджера, финалиста Historic Photographer of The Year.