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От Помпей до Чернобыля: лучшие фото Historic Photographer of The Year

(обновлено: 13:03 29.11.2018)
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Работа победителя конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Daniel Burton
Работа победителя конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Mark Edwards
Работа победителя конкурса Historic Photographer of The Year 2018. David Ross
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Dave Searl
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Daniel Burton
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. David Lyon
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Eleanor Killner
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Rajesh Dhar
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Diana Buzoianu
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Sara Rawlinson
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Chris Dobbs
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. David Ross
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Iain Pearson
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Ben Nazarko
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Mark Edwards
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Bjørn Andre Hagen
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. George Ledger
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. John Carson
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Roman Robroek
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Juan Pablo Lasterra
Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Sirsendu Gayen
© Фото : Daniel Burton/ Historic Photographer of The Year 2018По итогам конкурса жюри присудило победу Дэниелу Бертону за снимок замка Мон-Сен-Мишель, одного из самых популярных туристических мест во Франции. Дважды в год во время сильных приливов Мон-Сен-Мишель превращается в остров, всего за один день вода вокруг крепости поднимается на несколько метров.Работа победителя конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Daniel Burton
© Фото : Daniel Burton/ Historic Photographer of The Year 2018
По итогам конкурса жюри присудило победу Дэниелу Бертону за снимок замка Мон-Сен-Мишель, одного из самых популярных туристических мест во Франции. Дважды в год во время сильных приливов Мон-Сен-Мишель превращается в остров, всего за один день вода вокруг крепости поднимается на несколько метров.
© Фото : Mark Edwards/ Historic Photographer of The Year 2018Фото заброшенных морских фортов Манселла, сделанное Марком Эдвардсом, признали лучшим в категории "Английская история".Работа победителя конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Mark Edwards
© Фото : Mark Edwards/ Historic Photographer of The Year 2018
Фото заброшенных морских фортов Манселла, сделанное Марком Эдвардсом, признали лучшим в категории "Английская история".
© Фото : David Ross/ Historic Photographer of The Year 2018Снимок "камней Калланиша", древнего культового места в Шотландии, принес Дэвиду Россу победу в номинации "Античная история".Работа победителя конкурса Historic Photographer of The Year 2018. David Ross
© Фото : David Ross/ Historic Photographer of The Year 2018
Снимок "камней Калланиша", древнего культового места в Шотландии, принес Дэвиду Россу победу в номинации "Античная история".
© Фото : Dave Searl/ Historic Photographer of The Year 2018Город-призрак Припять спустя 30 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кадр Дэйва Серла вошел в финал Historic Photographer of The Year 2018.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Dave Searl
© Фото : Dave Searl/ Historic Photographer of The Year 2018
Город-призрак Припять спустя 30 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кадр Дэйва Серла вошел в финал Historic Photographer of The Year 2018.
© Фото : Daniel Burton/ Historic Photographer of The Year 2018Еще один финалист — Дэниел Бертон, жюри отметило его фото Арки святой Каталины в самом красивом и романтичном городе Гватемалы Антигуа.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Daniel Burton
© Фото : Daniel Burton/ Historic Photographer of The Year 2018
Еще один финалист — Дэниел Бертон, жюри отметило его фото Арки святой Каталины в самом красивом и романтичном городе Гватемалы Антигуа.
© Фото : David Lyon/ Historic Photographer of The Year 2018Разрушенный храм Бэла в Пальмире. С этим снимком фотограф Дэвид Лайон вошел в число финалистов конкурса Historic Photographer of The Year 2018.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. David Lyon
© Фото : David Lyon/ Historic Photographer of The Year 2018
Разрушенный храм Бэла в Пальмире. С этим снимком фотограф Дэвид Лайон вошел в число финалистов конкурса Historic Photographer of The Year 2018.
© Фото : Eleanor Killner/ Historic Photographer of The Year 2018Кадр финалистки конкурса Елеанор Киллнер, сделанный при посещении Аушвиц-Биркенау, — напоминание об одной из самых страшных страниц истории.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Eleanor Killner
© Фото : Eleanor Killner/ Historic Photographer of The Year 2018
Кадр финалистки конкурса Елеанор Киллнер, сделанный при посещении Аушвиц-Биркенау, — напоминание об одной из самых страшных страниц истории.
© Фото : Rajesh Dhar/ Historic Photographer of The Year 2018Из Мемориала Виктории в Калькутте фотографу Раджешу Дхару удалось попасть прямо в финал Historic Photographer of The Year 2018.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Rajesh Dhar
© Фото : Rajesh Dhar/ Historic Photographer of The Year 2018
Из Мемориала Виктории в Калькутте фотографу Раджешу Дхару удалось попасть прямо в финал Historic Photographer of The Year 2018.
© Фото : Diana Buzoianu/ Historic Photographer of The Year 2018Бывшая римская, а позже византийская и генуэзская крепость Энисала в Румынии. Фото Дианы Бузоиану — финалист конкурса.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Diana Buzoianu
© Фото : Diana Buzoianu/ Historic Photographer of The Year 2018
Бывшая римская, а позже византийская и генуэзская крепость Энисала в Румынии. Фото Дианы Бузоиану — финалист конкурса.
© Фото : Sara Rawlinson/ Historic Photographer of The Year 2018Библиотека одного из колледжей Кембриджа очаровала не только фотографа Сару Роулисон, но и жюри Historic Photographer of The Year. Кадр отобрали в финал.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Sara Rawlinson
© Фото : Sara Rawlinson/ Historic Photographer of The Year 2018
Библиотека одного из колледжей Кембриджа очаровала не только фотографа Сару Роулисон, но и жюри Historic Photographer of The Year. Кадр отобрали в финал.
© Фото : Chris Dobbs/ Historic Photographer of The Year 2018Крис Доббс не побоялся леденящего холода и отправился в край вечной мерзлоты — Свальбард в Норвегии. Жюри Historic Photographer of The Year сочло работу фотографа достойной финала конкурса.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Chris Dobbs
© Фото : Chris Dobbs/ Historic Photographer of The Year 2018
Крис Доббс не побоялся леденящего холода и отправился в край вечной мерзлоты — Свальбард в Норвегии. Жюри Historic Photographer of The Year сочло работу фотографа достойной финала конкурса.
© Фото : David Ross/ Historic Photographer of The Year 2018Вал Адриана на территории Великобритании — выдающийся памятник античности. Он построен еще римлянами для предотвращения набегов с севера. Фото финалиста конкурса Дэвида Росса.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. David Ross
© Фото : David Ross/ Historic Photographer of The Year 2018
Вал Адриана на территории Великобритании — выдающийся памятник античности. Он построен еще римлянами для предотвращения набегов с севера. Фото финалиста конкурса Дэвида Росса.
© Фото : Iain Pearson/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Йен Пирсон вышел в финал Historic Photographer of The Year со снимком Большого Зимбабве — одного из самых впечатляющих памятников Африки.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Iain Pearson
© Фото : Iain Pearson/ Historic Photographer of The Year 2018
Фотограф Йен Пирсон вышел в финал Historic Photographer of The Year со снимком Большого Зимбабве — одного из самых впечатляющих памятников Африки.
© Фото : Ben Nazarko/ Historic Photographer of The Year 2018Руины Западного пирса в Брайтоне хранят память об об истории и былой славе этих мест. Работа финалиста конкурса Бена Назарко.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Ben Nazarko
© Фото : Ben Nazarko/ Historic Photographer of The Year 2018
Руины Западного пирса в Брайтоне хранят память об об истории и былой славе этих мест. Работа финалиста конкурса Бена Назарко.
© Фото : Mark Edwards/ Historic Photographer of The Year 2018На фото финалиста конкурса Марка Эдвардса — останки норвежского корабля SS Nornen, утонувшего в 1897 году у берегов Англии.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Mark Edwards
© Фото : Mark Edwards/ Historic Photographer of The Year 2018
На фото финалиста конкурса Марка Эдвардса — останки норвежского корабля SS Nornen, утонувшего в 1897 году у берегов Англии.
© Фото : Bjørn Andre Hagen/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Бьорн Андре Хаген вышел в финал конкурса со снимком Кордовской соборной мечети — одного из самых примечательных памятников времен династии Омейядов.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Bjørn Andre Hagen
© Фото : Bjørn Andre Hagen/ Historic Photographer of The Year 2018
Фотограф Бьорн Андре Хаген вышел в финал конкурса со снимком Кордовской соборной мечети — одного из самых примечательных памятников времен династии Омейядов.
© Фото : George Ledger/ Historic Photographer of The Year 2018В Ньюкасле находится первый в Великобритании тоннель, построенный для велосипедистов. Tyne Pedestrian and Cyclist Tunnels с длиннейшими в Европе деревянными эскалаторами — памятник истории и архитектуры. Фото Джорджа Леджера, финалиста Historic Photographer of The Year.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. George Ledger
© Фото : George Ledger/ Historic Photographer of The Year 2018
В Ньюкасле находится первый в Великобритании тоннель, построенный для велосипедистов. Tyne Pedestrian and Cyclist Tunnels с длиннейшими в Европе деревянными эскалаторами — памятник истории и архитектуры. Фото Джорджа Леджера, финалиста Historic Photographer of The Year.
© Фото : John Carson/ Historic Photographer of The Year 2018Замок Данстенбург недалеко от границ Шотландии, некогда самый большой в графстве Нортумберленд, построен в начале XIV века и разрушен во времена войны Алой и Белой розы. Снимок Джона Карсона (John Carson) — финалист конкурса.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. John Carson
© Фото : John Carson/ Historic Photographer of The Year 2018
Замок Данстенбург недалеко от границ Шотландии, некогда самый большой в графстве Нортумберленд, построен в начале XIV века и разрушен во времена войны Алой и Белой розы. Снимок Джона Карсона (John Carson) — финалист конкурса.
© Фото : Roman Robroek/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Роман Роброк предлагает обратить внимание на малоизвестную достопримечательность Тосканы — замок Саммеццано. Жюри Historic Photographer of The Year согласно, кадр — в финале.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Roman Robroek
© Фото : Roman Robroek/ Historic Photographer of The Year 2018
Фотограф Роман Роброк предлагает обратить внимание на малоизвестную достопримечательность Тосканы — замок Саммеццано. Жюри Historic Photographer of The Year согласно, кадр — в финале.
© Фото : Juan Pablo Lasterra/ Historic Photographer of The Year 2018Помпеи — взгляд финалиста конкурса Хуана Пабло Ластерры на древний город, погребенный под слоем вулканического пепла.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Juan Pablo Lasterra
© Фото : Juan Pablo Lasterra/ Historic Photographer of The Year 2018
Помпеи — взгляд финалиста конкурса Хуана Пабло Ластерры на древний город, погребенный под слоем вулканического пепла.
© Фото : Sirsendu Gayen/ Historic Photographer of The Year 2018Фотограф Сирсенду Гайен отправляет зрителей на остров Ява. Именно здесь находится самый большой в мире буддийский храмовый комплекс Боробудур. Снимок — в числе финалистов Historic Photographer of The Year.Работа финалиста конкурса Historic Photographer of The Year 2018. Sirsendu Gayen
© Фото : Sirsendu Gayen/ Historic Photographer of The Year 2018
Фотограф Сирсенду Гайен отправляет зрителей на остров Ява. Именно здесь находится самый большой в мире буддийский храмовый комплекс Боробудур. Снимок — в числе финалистов Historic Photographer of The Year.
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На конкурс Historic Photographer of The Year принимают снимки архитектурных памятников и исторических мест, от самых известных до полузабытых. В этом году фотолюбители и профессионалы представили на суд жюри удивительные кадры со всех уголков земного шара. Самые выразительные работы победителей и финалистов — в фотоленте Ria.ru.

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