В пакистанском городе Карачи в эти дни проходит Международная выставка оборонной промышленности IDEAS-2018. Основная ее тема — борьба с международным терроризмом. Новейшие образцы военной техники — в подборке Ria.ru.
Новейшая техника для борьбы с терроризмом на выставке IDEAS
13:1728.11.2018
(обновлено: 13:29 28.11.2018)
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© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкНынешняя выставка — юбилейная, она проходит уже в десятый раз.
Нынешняя выставка — юбилейная, она проходит уже в десятый раз.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкУчастники — более 400 компаний из полусотни стран — привезли в Карачи новейшую военную технику.
Участники — более 400 компаний из полусотни стран — привезли в Карачи новейшую военную технику.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на IDEAS 2018.
Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на IDEAS 2018.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийский государственный спецэкспортер военной техники "Рособоронэкспорт" представляет на IDEAS-2018 современную технику для борьбы с терроризмом.
Российский государственный спецэкспортер военной техники "Рособоронэкспорт" представляет на IDEAS-2018 современную технику для борьбы с терроризмом.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПротивотанковый комплекс Baktar-Shikan на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.
Противотанковый комплекс Baktar-Shikan на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкУчастники творческого коллектива на выставке IDEAS.
Участники творческого коллектива на выставке IDEAS.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссию на выставке представляют "Рособоронэкспорт", холдинг "Высокоточные комплексы" и АО "СПАРК".
Россию на выставке представляют "Рособоронэкспорт", холдинг "Высокоточные комплексы" и АО "СПАРК".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкНа российской экспозиции демонстрируют более 200 образцов вооружений.
На российской экспозиции демонстрируют более 200 образцов вооружений.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкОсобое внимание иностранные заказчики проявляют к противотанковым комплексам "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1", автоматам Калашникова и пулемету Калашникова "Печенег".
Особое внимание иностранные заказчики проявляют к противотанковым комплексам "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1", автоматам Калашникова и пулемету Калашникова "Печенег".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкКолесная самоходная артиллерийская установка SH-15 на оборонной выставке в Карачи.
Колесная самоходная артиллерийская установка SH-15 на оборонной выставке в Карачи.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкМузыканты пакистанского военного оркестра Пакистана на оборонной выставке в Карачи.
Музыканты пакистанского военного оркестра Пакистана на оборонной выставке в Карачи.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкТематика IDEAS — системы защиты, военная техника, вооружение и боеприпасы.
Тематика IDEAS — системы защиты, военная техника, вооружение и боеприпасы.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкКомандная машина Sakb на Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.
Командная машина Sakb на Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.
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