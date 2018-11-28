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Новейшая техника для борьбы с терроризмом на выставке IDEAS

(обновлено: 13:29 28.11.2018)
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Посетители знакомятся с 40-мм ручным шестизарядным гранатометом 6Г-30 на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Противотанковая ракета с лазерным наведением L-UMTAS (Laser Guided Long Range Antitank Missile System) на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Посетители на стенде Рособоронэкспорт знакомятся с макетом нового ударного вертолета Ми-28НЭ на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Противотанковый комплекс Baktar-Shikan на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Участники творческого коллектива на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Посетители знакомятся с многоцелевым ракетным комплексом Корнет-М разработки Тульского КБ Приборостроения на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Тяжелый механизированный мост (ТММ) 84-А на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Посетители знакомятся с новой разработкой акционерного общества Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г. Шипунова на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
155-мм колесная самоходная артиллерийская установка (САУ) SH-15 на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Танк «Аль Халид» на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Посетитель выставки знакомится с автоматом M 96 Beryl assault rifle (калибр 5, 55Х45 мм) оборонного предприятия Польши на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Музыканты одного из военных оркестров вооруженных сил Пакистана на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности LY-80 Lomads на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Посетитель знакомится с 12,7 мм снайперской винтовкой ОСВ-96 акционерного общества Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г. Шипунова на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
Командная машина Sakb на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкНынешняя выставка — юбилейная, она проходит уже в десятый раз.Посетители знакомятся с 40-мм ручным шестизарядным гранатометом 6Г-30 на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Нынешняя выставка — юбилейная, она проходит уже в десятый раз.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкУчастники — более 400 компаний из полусотни стран — привезли в Карачи новейшую военную технику.Противотанковая ракета с лазерным наведением L-UMTAS (Laser Guided Long Range Antitank Missile System) на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Участники — более 400 компаний из полусотни стран — привезли в Карачи новейшую военную технику.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на IDEAS 2018.Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на IDEAS 2018.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийский государственный спецэкспортер военной техники "Рособоронэкспорт" представляет на IDEAS-2018 современную технику для борьбы с терроризмом.Посетители на стенде Рособоронэкспорт знакомятся с макетом нового ударного вертолета Ми-28НЭ на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Российский государственный спецэкспортер военной техники "Рособоронэкспорт" представляет на IDEAS-2018 современную технику для борьбы с терроризмом.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПротивотанковый комплекс Baktar-Shikan на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.Противотанковый комплекс Baktar-Shikan на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Противотанковый комплекс Baktar-Shikan на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкУчастники творческого коллектива на выставке IDEAS.Участники творческого коллектива на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Участники творческого коллектива на выставке IDEAS.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссию на выставке представляют "Рособоронэкспорт", холдинг "Высокоточные комплексы" и АО "СПАРК".Посетители знакомятся с многоцелевым ракетным комплексом Корнет-М разработки Тульского КБ Приборостроения на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Россию на выставке представляют "Рособоронэкспорт", холдинг "Высокоточные комплексы" и АО "СПАРК".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкНа российской экспозиции демонстрируют более 200 образцов вооружений.Тяжелый механизированный мост (ТММ) 84-А на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
На российской экспозиции демонстрируют более 200 образцов вооружений.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкОсобое внимание иностранные заказчики проявляют к противотанковым комплексам "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1", автоматам Калашникова и пулемету Калашникова "Печенег".Посетители знакомятся с новой разработкой акционерного общества Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г. Шипунова на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Особое внимание иностранные заказчики проявляют к противотанковым комплексам "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1", автоматам Калашникова и пулемету Калашникова "Печенег".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкКолесная самоходная артиллерийская установка SH-15 на оборонной выставке в Карачи.155-мм колесная самоходная артиллерийская установка (САУ) SH-15 на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Колесная самоходная артиллерийская установка SH-15 на оборонной выставке в Карачи.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкТанк "Аль Халид".Танк «Аль Халид» на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Танк "Аль Халид".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкIDEAS проводят раз в два года.Посетитель выставки знакомится с автоматом M 96 Beryl assault rifle (калибр 5, 55Х45 мм) оборонного предприятия Польши на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
IDEAS проводят раз в два года.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкМузыканты пакистанского военного оркестра Пакистана на оборонной выставке в Карачи.Музыканты одного из военных оркестров вооруженных сил Пакистана на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Музыканты пакистанского военного оркестра Пакистана на оборонной выставке в Карачи.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкТематика IDEAS — системы защиты, военная техника, вооружение и боеприпасы.Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности LY-80 Lomads на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Тематика IDEAS — системы защиты, военная техника, вооружение и боеприпасы.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВыставка работает 27-30 ноября.Посетитель знакомится с 12,7 мм снайперской винтовкой ОСВ-96 акционерного общества Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г. Шипунова на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Выставка работает 27-30 ноября.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкКомандная машина Sakb на Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.Командная машина Sakb на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Командная машина Sakb на Международной выставке оборонной промышленности IDEAS.
Посетитель выставки знакомится с автоматом M 96 Beryl assault rifle (калибр 5, 55Х45 мм) оборонного предприятия Польши на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе КарачиНовейшая техника для борьбы с терроризмом на выставке IDEAS13:1728.11.2018
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В пакистанском городе Карачи в эти дни проходит Международная выставка оборонной промышленности IDEAS-2018. Основная ее тема — борьба с международным терроризмом. Новейшие образцы военной техники — в подборке Ria.ru.

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