В Москве подвели итоги всероссийских конкурсов красоты "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018". Победительницы и финалистки — в фотоленте Ria.ru.
Самые красивые участницы конкурсов "Топ-модель России" и "Топ-модель Plus"
14:4927.11.2018
(обновлено: 14:51 27.11.2018)
05200
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКорону и титул "Топ-модель России 2018" получила Алина Рудакова.
Корону и титул "Топ-модель России 2018" получила Алина Рудакова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа победу претендовали участницы со всех уголков России.
На победу претендовали участницы со всех уголков России.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОбладательница титула "Первая вице-мисс" Анастасия Шабловская.
Обладательница титула "Первая вице-мисс" Анастасия Шабловская.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВизажист делает макияж одной из участниц перед выходом на сцену.
Визажист делает макияж одной из участниц перед выходом на сцену.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы конкурсов красоты "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".
Участницы конкурсов красоты "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛучшей в номинации "Фотомодель" стала Виктория Балоян.
Лучшей в номинации "Фотомодель" стала Виктория Балоян.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОрганизаторы называют задачей конкурса установить российские стандарты красоты модели.
Организаторы называют задачей конкурса установить российские стандарты красоты модели.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Топ-модель Plus 2018" победу праздновала Анастасия Бокша.
В номинации "Топ-модель Plus 2018" победу праздновала Анастасия Бокша.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Подиумная модель" награду получила Роксана Андриенко.
В номинации "Подиумная модель" награду получила Роксана Андриенко.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСюрпризом для гостей вечера стали показы одежды российских дизайнеров.
Сюрпризом для гостей вечера стали показы одежды российских дизайнеров.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕще одна победительница в номинации "Подиумная модель" — Элина Аль Аттаб.
Еще одна победительница в номинации "Подиумная модель" — Элина Аль Аттаб.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналы двух конкурсов — "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" — объединяют в одно событие второй год подряд.
Финалы двух конкурсов — "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" — объединяют в одно событие второй год подряд.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкШтампы, связанные с модной индустрией, остались в прошлом, формат конкурса красоты может быть иным, убеждены организаторы.
Штампы, связанные с модной индустрией, остались в прошлом, формат конкурса красоты может быть иным, убеждены организаторы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналистки конкурсов "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".
Финалистки конкурсов "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+