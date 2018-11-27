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Самые красивые участницы конкурсов "Топ-модель России" и "Топ-модель Plus"

(обновлено: 14:51 27.11.2018)
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Алина Рудакова, награжденная в номинации Топ модель России 2018, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Участницы во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Анастасия Шабловская, награжденная в номинации Первая вице-мисс, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Визажист делает макияж одной из участниц перед финалом всероссийского конкурса Топ модель России 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Участницы во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Виктория Балоян, награжденная в номинации Фотомодель, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Участница во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Эльвира Ишмуратова (в центре), награжденная в номинации Вторая вице-мисс, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Анастасия Бокша, награжденная в номинации Топ модель Plus 2018, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Роксана Андриенко, награжденная в номинации Подиумная модель, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Участница во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Элина Аль Аттаб, награжденная в номинации Подиумная модель, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Участницы во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Участница во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
Участницы финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 на церемонии награждения в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКорону и титул "Топ-модель России 2018" получила Алина Рудакова.Алина Рудакова, награжденная в номинации Топ модель России 2018, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Корону и титул "Топ-модель России 2018" получила Алина Рудакова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа победу претендовали участницы со всех уголков России.Участницы во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На победу претендовали участницы со всех уголков России.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОбладательница титула "Первая вице-мисс" Анастасия Шабловская.Анастасия Шабловская, награжденная в номинации Первая вице-мисс, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обладательница титула "Первая вице-мисс" Анастасия Шабловская.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВизажист делает макияж одной из участниц перед выходом на сцену.Визажист делает макияж одной из участниц перед финалом всероссийского конкурса Топ модель России 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Визажист делает макияж одной из участниц перед выходом на сцену.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы конкурсов красоты "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".Участницы во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы конкурсов красоты "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛучшей в номинации "Фотомодель" стала Виктория Балоян.Виктория Балоян, награжденная в номинации Фотомодель, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Лучшей в номинации "Фотомодель" стала Виктория Балоян.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОрганизаторы называют задачей конкурса установить российские стандарты красоты модели.Участница во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Организаторы называют задачей конкурса установить российские стандарты красоты модели.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк"Вторая вице-мисс" Эльвира Ишмуратова.Эльвира Ишмуратова (в центре), награжденная в номинации Вторая вице-мисс, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"Вторая вице-мисс" Эльвира Ишмуратова.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Топ-модель Plus 2018" победу праздновала Анастасия Бокша.Анастасия Бокша, награжденная в номинации Топ модель Plus 2018, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В номинации "Топ-модель Plus 2018" победу праздновала Анастасия Бокша.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ номинации "Подиумная модель" награду получила Роксана Андриенко.Роксана Андриенко, награжденная в номинации Подиумная модель, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В номинации "Подиумная модель" награду получила Роксана Андриенко.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСюрпризом для гостей вечера стали показы одежды российских дизайнеров.Участница во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сюрпризом для гостей вечера стали показы одежды российских дизайнеров.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕще одна победительница в номинации "Подиумная модель" — Элина Аль Аттаб.Элина Аль Аттаб, награжденная в номинации Подиумная модель, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Еще одна победительница в номинации "Подиумная модель" — Элина Аль Аттаб.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналы двух конкурсов — "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" — объединяют в одно событие второй год подряд.Участницы во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Финалы двух конкурсов — "Топ-модель России" и "Топ-модель PLUS" — объединяют в одно событие второй год подряд.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкШтампы, связанные с модной индустрией, остались в прошлом, формат конкурса красоты может быть иным, убеждены организаторы.Участница во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Штампы, связанные с модной индустрией, остались в прошлом, формат конкурса красоты может быть иным, убеждены организаторы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФиналистки конкурсов "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".Участницы финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 на церемонии награждения в Korston Club Hotel в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Финалистки конкурсов "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018".
Анастасия Бокша, награжденная в номинации Топ модель Plus 2018, во время финалов всероссийских конкурсов красоты Топ модель России 2018 и Топ модель PLUS 2018 в Korston Club Hotel в МосквеСамые красивые участницы конкурсов "Топ-модель России" и "Топ-модель Plus"14:4927.11.2018
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В Москве подвели итоги всероссийских конкурсов красоты "Топ-модель России 2018" и "Топ-модель PLUS 2018". Победительницы и финалистки — в фотоленте Ria.ru.

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