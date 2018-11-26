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От "Полета Амура" до "Грехопадения": образы Volga Fashion Week

(обновлено: 17:34 26.11.2018)
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Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Грехопадение дизайнера Юлии Канавой
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Грехопадение дизайнера Юлии Канавой
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Грехопадение дизайнера Юлии Канавой
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Нежные цветы дизайнера NERO
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Нежные цветы дизайнера NERO
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дыхание Парижа дизайнера Viktoria Fleur
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кирилла Минцева
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кирилла Минцева
Модель демонстрирует одежду на показе в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
Модели демонстрируют одежду на показе в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
Модели демонстрируют одежду в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Все бабы как бабы, а моя богиня дизайнера Наталии Гайдаржи
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Третий круг дизайнера Юлии Косяк
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа несколько дней столица Татарстана превратилась в столицу моды и стиля.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Грехопадение дизайнера Юлии Канавой
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На несколько дней столица Татарстана превратилась в столицу моды и стиля.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкС 22 по 25 ноября здесь проходили мероприятия Volga Fashion Week.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Грехопадение дизайнера Юлии Канавой
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С 22 по 25 ноября здесь проходили мероприятия Volga Fashion Week.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоказ коллекции "Грехопадение" Юлии Канавой в Казани.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Грехопадение дизайнера Юлии Канавой
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Показ коллекции "Грехопадение" Юлии Канавой в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСвои работы на Международную неделю моды привезли около 40 российских дизайнеров.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Свои работы на Международную неделю моды привезли около 40 российских дизайнеров.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции "Полет Амура" Зульфии Шарофеевой.Модели демонстрируют одежду из новой коллекции Полет Амура дизайнера Зульфии Шарофеевой
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Модели демонстрируют одежду из новой коллекции "Полет Амура" Зульфии Шарофеевой.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМероприятия Недели моды посвятили национальному костюму и современным модным тенденциям.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Нежные цветы дизайнера NERO
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мероприятия Недели моды посвятили национальному костюму и современным модным тенденциям.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоказ коллекции "Нежные цветы" дизайнера NERO.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Нежные цветы дизайнера NERO
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Показ коллекции "Нежные цветы" дизайнера NERO.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНовая коллекция "Дыхание Парижа" дизайнера Viktoria Fleur.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дыхание Парижа дизайнера Viktoria Fleur
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новая коллекция "Дыхание Парижа" дизайнера Viktoria Fleur.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкХедлайнерами выступили дизайнер костюмов, головных уборов и аксессуаров от кутюр Яна Маркова, дизайнер театральных и концептуальных костюмов прет-а-порте Юлия Косяк и авангардный модельер и художник Кирилл Минцев.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кирилла Минцева
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Хедлайнерами выступили дизайнер костюмов, головных уборов и аксессуаров от кутюр Яна Маркова, дизайнер театральных и концептуальных костюмов прет-а-порте Юлия Косяк и авангардный модельер и художник Кирилл Минцев.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции Кирилла Минцева на Volga Fashion Week.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Кирилла Минцева
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Показ новой коллекции Кирилла Минцева на Volga Fashion Week.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля провели конкурс молодых модельеров.Модель демонстрирует одежду на показе в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля провели конкурс молодых модельеров.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИдея Volga Fashion Week как стартовой площадки для начинающих дизайнеров возникла несколько лет назад.Модели демонстрируют одежду на показе в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Идея Volga Fashion Week как стартовой площадки для начинающих дизайнеров возникла несколько лет назад.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ 2016 году модную неделю принимал Нижний Новгород, в 2017 — Казань.Модели демонстрируют одежду в рамках международной недели моды Volga Fashion Week в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В 2016 году модную неделю принимал Нижний Новгород, в 2017 — Казань.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДизайнер Наталия Гайдаржи показала на Volga Fashion Week коллекцию под названием "Все бабы как бабы, а моя богиня".Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Все бабы как бабы, а моя богиня дизайнера Наталии Гайдаржи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дизайнер Наталия Гайдаржи показала на Volga Fashion Week коллекцию под названием "Все бабы как бабы, а моя богиня".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОдежда из коллекции "Третий круг" Юлии Косяк.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Третий круг дизайнера Юлии Косяк
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Одежда из коллекции "Третий круг" Юлии Косяк.
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На Международной неделе моды Volga Fashion Week дизайнеры продемонстрировали новые коллекции, а эксперты провели мероприятия деловой программы и мастер-классы. Самые яркие образы казанских показов — в подборке Ria.ru.

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