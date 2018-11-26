На Международной неделе моды Volga Fashion Week дизайнеры продемонстрировали новые коллекции, а эксперты провели мероприятия деловой программы и мастер-классы. Самые яркие образы казанских показов — в подборке Ria.ru.
От "Полета Амура" до "Грехопадения": образы Volga Fashion Week
17:3126.11.2018
(обновлено: 17:34 26.11.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа несколько дней столица Татарстана превратилась в столицу моды и стиля.
На несколько дней столица Татарстана превратилась в столицу моды и стиля.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкС 22 по 25 ноября здесь проходили мероприятия Volga Fashion Week.
С 22 по 25 ноября здесь проходили мероприятия Volga Fashion Week.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоказ коллекции "Грехопадение" Юлии Канавой в Казани.
Показ коллекции "Грехопадение" Юлии Канавой в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСвои работы на Международную неделю моды привезли около 40 российских дизайнеров.
Свои работы на Международную неделю моды привезли около 40 российских дизайнеров.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции "Полет Амура" Зульфии Шарофеевой.
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции "Полет Амура" Зульфии Шарофеевой.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМероприятия Недели моды посвятили национальному костюму и современным модным тенденциям.
Мероприятия Недели моды посвятили национальному костюму и современным модным тенденциям.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНовая коллекция "Дыхание Парижа" дизайнера Viktoria Fleur.
Новая коллекция "Дыхание Парижа" дизайнера Viktoria Fleur.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкХедлайнерами выступили дизайнер костюмов, головных уборов и аксессуаров от кутюр Яна Маркова, дизайнер театральных и концептуальных костюмов прет-а-порте Юлия Косяк и авангардный модельер и художник Кирилл Минцев.
Хедлайнерами выступили дизайнер костюмов, головных уборов и аксессуаров от кутюр Яна Маркова, дизайнер театральных и концептуальных костюмов прет-а-порте Юлия Косяк и авангардный модельер и художник Кирилл Минцев.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции Кирилла Минцева на Volga Fashion Week.
Показ новой коллекции Кирилла Минцева на Volga Fashion Week.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля провели конкурс молодых модельеров.
В рамках фестиваля провели конкурс молодых модельеров.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИдея Volga Fashion Week как стартовой площадки для начинающих дизайнеров возникла несколько лет назад.
Идея Volga Fashion Week как стартовой площадки для начинающих дизайнеров возникла несколько лет назад.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ 2016 году модную неделю принимал Нижний Новгород, в 2017 — Казань.
В 2016 году модную неделю принимал Нижний Новгород, в 2017 — Казань.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДизайнер Наталия Гайдаржи показала на Volga Fashion Week коллекцию под названием "Все бабы как бабы, а моя богиня".
Дизайнер Наталия Гайдаржи показала на Volga Fashion Week коллекцию под названием "Все бабы как бабы, а моя богиня".
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