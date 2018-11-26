Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи ушел из жизни на 78-м году жизни. Художник, мечтатель, "скептический буддист-любитель" и его киногерои — в фотоленте Ria.ru.
Последний киноимператор Бернардо Бертолуччи
14:4026.11.2018
(обновлено: 14:44 26.11.2018)
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© AP PhotoБернардо Бертолуччи рос в семье профессора истории искусств и кинокритика, который поощрял интерес к кино и брал с собой на съемки.
© AP Photo
Бернардо Бертолуччи рос в семье профессора истории искусств и кинокритика, который поощрял интерес к кино и брал с собой на съемки.
© AP Photo / Neal UlevichБудущий режиссер учился в Римском университете на философа и в юности писал стихи.
© AP Photo / Neal Ulevich
Будущий режиссер учился в Римском университете на философа и в юности писал стихи.
© AP PhotoБертолуччи начинал как ассистент режиссера на съемках фильма Пьеро Паоло Пазолини "Аккаттоне". Позже свой полнометражный дебют "Костлявая кума" Бертолуччи снял в стиле Пазолини.
© AP Photo
Бертолуччи начинал как ассистент режиссера на съемках фильма Пьеро Паоло Пазолини "Аккаттоне". Позже свой полнометражный дебют "Костлявая кума" Бертолуччи снял в стиле Пазолини.
© AFP 2018 / Vince Bucci Самые известные фильмы режиссера — "Конформист" (1970), "Последнее танго в Париже" (1972), "Двадцатый век" (1976), "Последний император" (1987), "Маленький Будда" (1993), "Ускользающая красота" (1996), "Мечтатели" (2003).
Самые известные фильмы режиссера — "Конформист" (1970), "Последнее танго в Париже" (1972), "Двадцатый век" (1976), "Последний император" (1987), "Маленький Будда" (1993), "Ускользающая красота" (1996), "Мечтатели" (2003).
© AP PhotoЛив Тайлер в фильме "Ускользающая красота".
© AP Photo
Лив Тайлер в фильме "Ускользающая красота".
© AP PhotoПосле успеха "Конформиста" и "Последнего танго в Париже" режиссер много работал за пределами Италии, в том числе на Востоке, и называл себя "скептическим буддистом-любителем".
© AP Photo
После успеха "Конформиста" и "Последнего танго в Париже" режиссер много работал за пределами Италии, в том числе на Востоке, и называл себя "скептическим буддистом-любителем".
© AP PhotoБернардо Бертолуччи с актерами Марлоном Брандо и Марией Шнайдер на съемках картины "Последнее танго в Париже".
© AP Photo
Бернардо Бертолуччи с актерами Марлоном Брандо и Марией Шнайдер на съемках картины "Последнее танго в Париже".
© AP Photo / Willi HelfenbergerТворчество режиссера отмечено престижными кинематографическими наградами.
© AP Photo / Willi Helfenberger
Творчество режиссера отмечено престижными кинематографическими наградами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБертолуччи — обладатель "Оскара", "Золотого глобуса", премии BAFTA, наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей. В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".
Бертолуччи — обладатель "Оскара", "Золотого глобуса", премии BAFTA, наград Берлинского и Венецианского кинофестивалей. В 2011 году режиссер получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 был удостоен звезды на голливудской "Аллее славы".
© Maran Film (1970)Кадр из фильма "Конформист".
© Maran Film (1970)
Кадр из фильма "Конформист".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБернардо Бертолуччи перед премьерой фильма "Ты и я" (Io E Te) на 65-м Каннском кинофестивале.
Бернардо Бертолуччи перед премьерой фильма "Ты и я" (Io E Te) на 65-м Каннском кинофестивале.
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