В парке "Айвазовское" на южном берегу Крыма открылся для посетителей Японский сад. Растения, камни и вода, символизирующие красоту и совершенство природы, — в фотоленте Ria.ru.
Японский сад в Крыму
12:5826.11.2018
(обновлено: 13:03 26.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Айвазовское" в Партените — самый современный и необычный крымский парк.
"Айвазовское" в Партените — самый современный и необычный крымский парк.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКурировал проект японский архитектор Широ Накане.
Курировал проект японский архитектор Широ Накане.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЯпонский сад символизирует совершенный мир природы и подчеркивает его гармонию.
Японский сад символизирует совершенный мир природы и подчеркивает его гармонию.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПринципы организации такого сада разработаны еще в VIII—XVIII веках.
Принципы организации такого сада разработаны еще в VIII—XVIII веках.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкХарактерные элементы его композиции — искусственно созданные холмы, острова, водопады, а также дорожки, украшенные камнями.
Характерные элементы его композиции — искусственно созданные холмы, острова, водопады, а также дорожки, украшенные камнями.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПейзаж формируется с помощью деревьев, кустарников, бамбука, злаков, цветущих травянистых растений и мха.
Пейзаж формируется с помощью деревьев, кустарников, бамбука, злаков, цветущих травянистых растений и мха.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАртистка играет на флейте на открытии Японского сада.
Артистка играет на флейте на открытии Японского сада.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ японском саду часто размещают каменные фонари и чайные домики.
В японском саду часто размещают каменные фонари и чайные домики.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИзначально сад был составной частью резиденций аристократов, а с XIX века стал частью многих домов.
Изначально сад был составной частью резиденций аристократов, а с XIX века стал частью многих домов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ XX веке сады в японском стиле приобрели популярность за пределами Японии.
В XX веке сады в японском стиле приобрели популярность за пределами Японии.
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