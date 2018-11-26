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Японский сад в Крыму

(обновлено: 13:03 26.11.2018)
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Открытие Японского сада на территории парка Айвазовское
Артистка на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Водопад в открывшемся Японском саду на территории парка Айвазовское
Артистка выступает на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Посетители на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Артистка играет на флейте на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Фонтан на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
На открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Артистка выступает на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
Посетители на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Айвазовское" в Партените — самый современный и необычный крымский парк.Открытие Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Айвазовское" в Партените — самый современный и необычный крымский парк.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЯпонский сад — жемчужина парка "Айвазовское".Артистка на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Японский сад — жемчужина парка "Айвазовское".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКурировал проект японский архитектор Широ Накане.Водопад в открывшемся Японском саду на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Курировал проект японский архитектор Широ Накане.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЯпонский сад символизирует совершенный мир природы и подчеркивает его гармонию.Артистка выступает на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Японский сад символизирует совершенный мир природы и подчеркивает его гармонию.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПринципы организации такого сада разработаны еще в VIII—XVIII веках.Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Принципы организации такого сада разработаны еще в VIII—XVIII веках.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкХарактерные элементы его композиции — искусственно созданные холмы, острова, водопады, а также дорожки, украшенные камнями.Посетители на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Характерные элементы его композиции — искусственно созданные холмы, острова, водопады, а также дорожки, украшенные камнями.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПейзаж формируется с помощью деревьев, кустарников, бамбука, злаков, цветущих травянистых растений и мха.Артисты на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пейзаж формируется с помощью деревьев, кустарников, бамбука, злаков, цветущих травянистых растений и мха.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАртистка играет на флейте на открытии Японского сада.Артистка играет на флейте на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Артистка играет на флейте на открытии Японского сада.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ японском саду часто размещают каменные фонари и чайные домики.Фонтан на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В японском саду часто размещают каменные фонари и чайные домики.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИзначально сад был составной частью резиденций аристократов, а с XIX века стал частью многих домов.На открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Изначально сад был составной частью резиденций аристократов, а с XIX века стал частью многих домов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ XX веке сады в японском стиле приобрели популярность за пределами Японии.Артистка выступает на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В XX веке сады в японском стиле приобрели популярность за пределами Японии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетители на открытии Японского сада.Посетители на открытии Японского сада на территории парка Айвазовское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии Японского сада.
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В парке "Айвазовское" на южном берегу Крыма открылся для посетителей Японский сад. Растения, камни и вода, символизирующие красоту и совершенство природы, — в фотоленте Ria.ru.

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