В парке "Сокольники" проходит выставка кошек и котят всех пород "КоШарики Шоу". Невские маскарадные, мейн-куны, хайленд-фолды и другие участники — в фотоленте Ria.ru.
Мейн-куны, корниш-рексы и сфинксы на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках
12:3425.11.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке представлены сфинксы, скоттиш-фолды, рэгдоллы, корниш-рексы и другие породы.
На выставке представлены сфинксы, скоттиш-фолды, рэгдоллы, корниш-рексы и другие породы.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПосетители выставки могут проголосовать за понравившуюся кошку или питомник.
Посетители выставки могут проголосовать за понравившуюся кошку или питомник.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке можно приобрести котенка практически любой породы.
На выставке можно приобрести котенка практически любой породы.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВсе животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.
Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПо итогам зрительского голосования победители выставки получат награды.
По итогам зрительского голосования победители выставки получат награды.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВ работе выставки принимают участие более 150 питомников.
В работе выставки принимают участие более 150 питомников.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВыставка "КоШарики Шоу" проводится с 2013 года.
Выставка "КоШарики Шоу" проводится с 2013 года.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНа выставке продают товары для животных и предоставляют консультации экспертов.
На выставке продают товары для животных и предоставляют консультации экспертов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВсего на выставке представлены более 20 разных пород кошек.
Всего на выставке представлены более 20 разных пород кошек.
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