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Счастье быть мамой: российские звезды, у которых в 2018 году родились дети

(обновлено: 11:09 25.11.2018)
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Фотомодель Елена Кулецкая
Актриса Светлана Иванова
Анастасия Шубская-Глаголева демонстрирует одежду из коллекции модельера Олега Овсиева на вечере фонда Русский силуэт
Телеведущая Лера Кудрявцева
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева
Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко
Актриса Анна Хилькевич
Певица Светлана Лобода
Балерина Диана Вишнева
Певица Нюша
Галина Юдашкина
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая и модель Елена Кулецкая в августе родила второго ребенка. Девочку назвали Александрой. В семье Кулецкой и ее супруга, оператора Станислава Романовского, растет еще одна дочь, Ника.Фотомодель Елена Кулецкая
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая и модель Елена Кулецкая в августе родила второго ребенка. Девочку назвали Александрой. В семье Кулецкой и ее супруга, оператора Станислава Романовского, растет еще одна дочь, Ника.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Светлана Иванова в мае стала мамой во второй раз, у нее родилась дочь.Актриса Светлана Иванова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Светлана Иванова в мае стала мамой во второй раз, у нее родилась дочь.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАнастасия Шубская и Александр Овчкин в этом году впервые стали родителями, в августе появился на свет их сын Сергей.Анастасия Шубская-Глаголева демонстрирует одежду из коллекции модельера Олега Овсиева на вечере фонда Русский силуэт
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Анастасия Шубская и Александр Овчкин в этом году впервые стали родителями, в августе появился на свет их сын Сергей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛера Кудрявцева в августе родила дочку Марию. Это второй ребенок телеведущей, у нее еще есть взрослый сын.Телеведущая Лера Кудрявцева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Лера Кудрявцева в августе родила дочку Марию. Это второй ребенок телеведущей, у нее еще есть взрослый сын.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в феврале родила сына Добрыню и стала дважды мамой.Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в феврале родила сына Добрыню и стала дважды мамой.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСупруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко в июле родила девочку, которую назвали Миланой. Для Анастасии это первый ребенок, а у Дмитрия уже есть дочь.Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко в июле родила девочку, которую назвали Миланой. Для Анастасии это первый ребенок, а у Дмитрия уже есть дочь.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Анны Хилькевич в августе во второй раз стала мамой. У двухлетней дочери звезды "Универа" появилась сестренка.Актриса Анна Хилькевич
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анны Хилькевич в августе во второй раз стала мамой. У двухлетней дочери звезды "Универа" появилась сестренка.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Светлана Лобода в мае родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой.Певица Светлана Лобода
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Светлана Лобода в мае родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУ балерины Дианы Вишневой в мае родился первенец — Рудольф.Балерина Диана Вишнева
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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У балерины Дианы Вишневой в мае родился первенец — Рудольф.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНюша в ноябре впервые стала мамой. Певица родила дочь в одной из клиник в Майами.Певица Нюша
© РИА Новости / Нина Зотина
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Нюша в ноябре впервые стала мамой. Певица родила дочь в одной из клиник в Майами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУ дочери модельера Валентина Юдашкина Галина в марте родился второй сын, Аркадий.Галина Юдашкина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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У дочери модельера Валентина Юдашкина Галина в марте родился второй сын, Аркадий.
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В России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери, призванный привлечь внимание к семейным традициям. Праздновать его начали не так давно, с 1998 года. В этот день говорят самые важные слова главному  для каждого человеку — маме. Российские знаменитости, которые в этом году стали мамами, — в подборке Ria.ru.

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