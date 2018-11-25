В России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери, призванный привлечь внимание к семейным традициям. Праздновать его начали не так давно, с 1998 года. В этот день говорят самые важные слова главному для каждого человеку — маме. Российские знаменитости, которые в этом году стали мамами, — в подборке Ria.ru.
Счастье быть мамой: российские звезды, у которых в 2018 году родились дети
10:0025.11.2018
(обновлено: 11:09 25.11.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая и модель Елена Кулецкая в августе родила второго ребенка. Девочку назвали Александрой. В семье Кулецкой и ее супруга, оператора Станислава Романовского, растет еще одна дочь, Ника.
Телеведущая и модель Елена Кулецкая в августе родила второго ребенка. Девочку назвали Александрой. В семье Кулецкой и ее супруга, оператора Станислава Романовского, растет еще одна дочь, Ника.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Светлана Иванова в мае стала мамой во второй раз, у нее родилась дочь.
Актриса Светлана Иванова в мае стала мамой во второй раз, у нее родилась дочь.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАнастасия Шубская и Александр Овчкин в этом году впервые стали родителями, в августе появился на свет их сын Сергей.
Анастасия Шубская и Александр Овчкин в этом году впервые стали родителями, в августе появился на свет их сын Сергей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛера Кудрявцева в августе родила дочку Марию. Это второй ребенок телеведущей, у нее еще есть взрослый сын.
Лера Кудрявцева в августе родила дочку Марию. Это второй ребенок телеведущей, у нее еще есть взрослый сын.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в феврале родила сына Добрыню и стала дважды мамой.
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в феврале родила сына Добрыню и стала дважды мамой.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСупруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко в июле родила девочку, которую назвали Миланой. Для Анастасии это первый ребенок, а у Дмитрия уже есть дочь.
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко в июле родила девочку, которую назвали Миланой. Для Анастасии это первый ребенок, а у Дмитрия уже есть дочь.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Анны Хилькевич в августе во второй раз стала мамой. У двухлетней дочери звезды "Универа" появилась сестренка.
Актриса Анны Хилькевич в августе во второй раз стала мамой. У двухлетней дочери звезды "Универа" появилась сестренка.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Светлана Лобода в мае родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой.
Певица Светлана Лобода в мае родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУ балерины Дианы Вишневой в мае родился первенец — Рудольф.
У балерины Дианы Вишневой в мае родился первенец — Рудольф.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНюша в ноябре впервые стала мамой. Певица родила дочь в одной из клиник в Майами.
Нюша в ноябре впервые стала мамой. Певица родила дочь в одной из клиник в Майами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУ дочери модельера Валентина Юдашкина Галина в марте родился второй сын, Аркадий.
У дочери модельера Валентина Юдашкина Галина в марте родился второй сын, Аркадий.
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