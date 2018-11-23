В Нью-Йорке прошел традиционный парад, посвященный одному из самых любимых американцами праздников — Дню благодарения. Кадры красочного карнавального шествия — в подборке Ria.ru.
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке
13:5423.11.2018
(обновлено: 13:58 23.11.2018)
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© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezКостюмированные парады — один из атрибутов Дня благодарения.
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Костюмированные парады — один из атрибутов Дня благодарения.
© AP Photo / Andres KudackiСамый известный парад проходит каждый год в Нью-Йорке.
© AP Photo / Andres Kudacki
Самый известный парад проходит каждый год в Нью-Йорке.
© AP Photo / Andres KudackiГлавная достопримечательность парада — огромные надувные игрушки, изображающие героев анимационных фильмов, комиксов и телепередач.
© AP Photo / Andres Kudacki
Главная достопримечательность парада — огромные надувные игрушки, изображающие героев анимационных фильмов, комиксов и телепередач.
© AP Photo / Mary AltafferУчастники парада в честь Дня благодарения.
© AP Photo / Mary Altaffer
Участники парада в честь Дня благодарения.
© REUTERS / Carlo AllegriМаршрут шествия пролегает от Центрального парка до входа в магазин "Мейси".
Маршрут шествия пролегает от Центрального парка до входа в магазин "Мейси".
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezС 1952 года шествие транслируют по телевидению.
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
С 1952 года шествие транслируют по телевидению.
© AFP 2018 / Don EmmertПо традиции в этот день возносили хвалу Богу за богатый урожай, но со временем праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество.
По традиции в этот день возносили хвалу Богу за богатый урожай, но со временем праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество.
© AP Photo / Andres KudackiПосле Дня благодарения открываются традиционные предрождественские распродажи.
© AP Photo / Andres Kudacki
После Дня благодарения открываются традиционные предрождественские распродажи.
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