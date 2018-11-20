Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. Десять наиболее успешных исполнительниц — в фотоленте Ria.ru.
Самые высокооплачиваемые певицы в мире
12:0520.11.2018
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© AFP 2018 / Suzanne Cordeiro На верхней строчке рейтинга оказалась Кэти Перри. В 2018 году она заработала 83 миллиона долларов благодаря концертному туру Witness.
На верхней строчке рейтинга оказалась Кэти Перри. В 2018 году она заработала 83 миллиона долларов благодаря концертному туру Witness.
© AP Photo / Invision/Charles SykesВторое место — у Тейлор Свифт. Ее доходы издание оценило в 80 миллионов долларов. Новый альбом певицы Reputation всего за неделю с момента выхода разошелся тиражом около двух миллионов копий.
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Второе место — у Тейлор Свифт. Ее доходы издание оценило в 80 миллионов долларов. Новый альбом певицы Reputation всего за неделю с момента выхода разошелся тиражом около двух миллионов копий.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryЛидеру прошлогоднего рейтинга Бейонсе в этом году досталось лишь третье место. Исполнительница выпустила вместе с мужем Jay-Z новый альбом и заработала 60 миллионов долларов.
Лидеру прошлогоднего рейтинга Бейонсе в этом году досталось лишь третье место. Исполнительница выпустила вместе с мужем Jay-Z новый альбом и заработала 60 миллионов долларов.
© AP Photo / POLFOTO, Mogens FlindtНа четвертой строчке расположилась Пинк с доходом в 52 миллиона долларов.
© AP Photo / POLFOTO, Mogens Flindt
На четвертой строчке расположилась Пинк с доходом в 52 миллиона долларов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПятой стала Леди Гага с 50 миллионами долларов.
Пятой стала Леди Гага с 50 миллионами долларов.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloШестое место — у Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов).
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Шестое место — у Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов).
© AP Photo / Markus SchreiberВосьмое место досталось уроженке России Хелене Фишер. Доход певицы в этом году составил 32 миллиона долларов.
© AP Photo / Markus Schreiber
Восьмое место досталось уроженке России Хелене Фишер. Доход певицы в этом году составил 32 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloДевятую строчку рейтинга заняла Селин Дион (31 миллион долларов).
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Девятую строчку рейтинга заняла Селин Дион (31 миллион долларов).
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