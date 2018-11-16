Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: тонна плова, стрижка верблюда и девушки на пляже
12:2016.11.2018
(обновлено: 12:21 16.11.2018)
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© REUTERS / Danny MoloshokТелеведущая Стасси Шредер перед церемонией вручения премии People’s Choice Awards.
Телеведущая Стасси Шредер перед церемонией вручения премии People’s Choice Awards.
© AFP 2018 / Martin BureauРоссийские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступают на этапе Гран-при в Японии.
Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступают на этапе Гран-при в Японии.
© Sputnik / Амир ИсаевПерейти в фотобанкФестиваль "Оши палав" в Душанбе. В специальном казане приготовили тонну плова.
© Sputnik / Амир Исаев
Фестиваль "Оши палав" в Душанбе. В специальном казане приготовили тонну плова.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолеты и вертолеты в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино — единственном в России, экспозицию которого составляет натурная авиатехника.
Самолеты и вертолеты в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино — единственном в России, экспозицию которого составляет натурная авиатехника.
© AP Photo / Phelan M. EbenhackЧирлидеры выступают на матче по американскому футболу во Флориде.
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Чирлидеры выступают на матче по американскому футболу во Флориде.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на полигоне в Нижегородской области.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на полигоне в Нижегородской области.
© AFP 2018 / Alain JocardЖена президента Франции Брижит Макрон и первая леди США Меланья Трамп в Версальском дворце.
Жена президента Франции Брижит Макрон и первая леди США Меланья Трамп в Версальском дворце.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон принимает американского лидера Дональда Трампа в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает американского лидера Дональда Трампа в Париже.
© REUTERS / Pavel Rebrov Модель динозавра в натуральную величину в Никитском ботаническом саду в Крыму.
Модель динозавра в натуральную величину в Никитском ботаническом саду в Крыму.
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.
Жилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМестная жительница возле общежития в Донецкой области.
Местная жительница возле общежития в Донецкой области.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская гимнастка Дарья Спиридонова в подмосковном тренировочном центре "Озеро Круглое".
Российская гимнастка Дарья Спиридонова в подмосковном тренировочном центре "Озеро Круглое".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин фотографируется с курсантами во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
Владимир Путин фотографируется с курсантами во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
© AFP 2018 / Behrouz MehriПобедительница конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2018" Мария Кларет Веласко Гарсиа в окружении девушек, занявших призовые места.
Победительница конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2018" Мария Кларет Веласко Гарсиа в окружении девушек, занявших призовые места.
© AFP 2018 / Delil SouleimanПохороны солдата, убитого в ходе военных действий в сирийском городе Эль-Камышлы.
Похороны солдата, убитого в ходе военных действий в сирийском городе Эль-Камышлы.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники марша в Варшаве, приуроченного к 100-летию независимости Польши. Фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — государственный, организованный президентом страны Анджеем Дудой, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.
Участники марша в Варшаве, приуроченного к 100-летию независимости Польши. Фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — государственный, организованный президентом страны Анджеем Дудой, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.
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