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Лучшие фото недели: тонна плова, стрижка верблюда и девушки на пляже

(обновлено: 12:21 16.11.2018)
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Американская телеведущая Стасси Шредер
Последствия лесных пожаров в штате Калифорния, США
Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
Участники акции протеста в Дакке, Бангладеш
Праздник плова в Душанбе
Центральный музей ВВС РФ в Московской области
Президент РФ Владимир Путин покидает Елисейский дворец после рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона в честь приглашенных глав государств и правительств
Люди гуляют на льду замерзшего водохранилища Новосибирской ГЭС
Выступление черлидинговой команды во время матча по американскому футболу в Тампе, штат Флорида, США
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
Женщина проверяет крабов на ферме на озере Хунцзе в провинции Хуайань, Китай. 13 ноября 2018 год
Женщина в Бангкоке, Таиланд. 14 ноября 2018 года
Жена президента Франции Брижит Макрон и первая леди США Меланья Трамп в Версальском дворце во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 года
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце в Париже. 10 ноября 2018
Караван мигрантов из Центральной Америки движется к США
Участница выставки с моделью динозавра в натуральную величину в Никитском ботаническом саду, Ялта, Крым. 10 ноября 2018 года
Молодые люди в жилом доме, пострадавшем от ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Участник карнавала в Кельне, Германия. 11 ноября 2018 года
Местная жительница у общежития города Макеевка Донецкой области
Члены эфиопского духового оркестра ждут открытия специализированной больницы в Бахир-дар, Северная Эфиопия. 10 ноября 2018 года
Пастух стрижет шерсть верблюду на Ярмарке верблюдов в Пушкаре, Индия
Беженцы рохинджа у водяного насоса в Мьянме
Российская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре сборных команд РФ Озеро Круглое в Московской области
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с курсантами во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя
Победительница конкурса красоты Мисс Интернешнл - 2018 Mariem Claret Vlazco Garcia в окружении девушек, занявших призовые места. Токио, Япония
Рыбаки у лодки у берегов деревни Текнаф, Бангладеш
Боец Демократических сил Сирии на похоронах убитого во время военных действий в Эль-Камышлы солдата
Участники марша в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Панда Сян Сян сидит рядом со своей матерью Шин Шин в зоопарке Уэно в Токио, Япония
Девушки на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Danny MoloshokТелеведущая Стасси Шредер перед церемонией вручения премии People’s Choice Awards.Американская телеведущая Стасси Шредер
© REUTERS / Danny Moloshok
Телеведущая Стасси Шредер перед церемонией вручения премии People’s Choice Awards.
© AFP 2018 / Josh EdelsonПоследствия лесных пожаров в Калифорнии.Последствия лесных пожаров в штате Калифорния, США
© AFP 2018 / Josh Edelson
Последствия лесных пожаров в Калифорнии.
© AFP 2018 / Martin BureauРоссийские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступают на этапе Гран-при в Японии.Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© AFP 2018 / Martin Bureau
Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступают на этапе Гран-при в Японии.
© REUTERS / StringerУчастники акции протеста в Бангладеш.Участники акции протеста в Дакке, Бангладеш
© REUTERS / Stringer
Участники акции протеста в Бангладеш.
© Sputnik / Амир ИсаевПерейти в фотобанкФестиваль "Оши палав" в Душанбе. В специальном казане приготовили тонну плова.Праздник плова в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
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Фестиваль "Оши палав" в Душанбе. В специальном казане приготовили тонну плова.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолеты и вертолеты в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино — единственном в России, экспозицию которого составляет натурная авиатехника.Центральный музей ВВС РФ в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты и вертолеты в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино — единственном в России, экспозицию которого составляет натурная авиатехника.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВладимир Путин на приеме в Елисейском дворце.Президент РФ Владимир Путин покидает Елисейский дворец после рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона в честь приглашенных глав государств и правительств
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Владимир Путин на приеме в Елисейском дворце.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗамерзшее водохранилище Новосибирской ГЭС.Люди гуляют на льду замерзшего водохранилища Новосибирской ГЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Замерзшее водохранилище Новосибирской ГЭС.
© AP Photo / Phelan M. EbenhackЧирлидеры выступают на матче по американскому футболу во Флориде.Выступление черлидинговой команды во время матча по американскому футболу в Тампе, штат Флорида, США
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Чирлидеры выступают на матче по американскому футболу во Флориде.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на полигоне в Нижегородской области.Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на полигоне в Нижегородской области.
© REUTERS / StringerРазведение крабов на ферме в Китае.Женщина проверяет крабов на ферме на озере Хунцзе в провинции Хуайань, Китай. 13 ноября 2018 год
© REUTERS / Stringer
Разведение крабов на ферме в Китае.
© REUTERS / Soe Zeya TunЖенщина в Бангкоке.Женщина в Бангкоке, Таиланд. 14 ноября 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Женщина в Бангкоке.
© AFP 2018 / Alain JocardЖена президента Франции Брижит Макрон и первая леди США Меланья Трамп в Версальском дворце.Жена президента Франции Брижит Макрон и первая леди США Меланья Трамп в Версальском дворце во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Alain Jocard
Жена президента Франции Брижит Макрон и первая леди США Меланья Трамп в Версальском дворце.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон принимает американского лидера Дональда Трампа в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце в Париже. 10 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон принимает американского лидера Дональда Трампа в Париже.
© REUTERS / Go NakamuraКараван мигрантов движется к границам США.Караван мигрантов из Центральной Америки движется к США
© REUTERS / Go Nakamura
Караван мигрантов движется к границам США.
© REUTERS / Pavel Rebrov Модель динозавра в натуральную величину в Никитском ботаническом саду в Крыму.Участница выставки с моделью динозавра в натуральную величину в Никитском ботаническом саду, Ялта, Крым. 10 ноября 2018 года
© REUTERS / Pavel Rebrov
Модель динозавра в натуральную величину в Никитском ботаническом саду в Крыму.
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.Молодые люди в жилом доме, пострадавшем от ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Жилой дом, пострадавший от ракетного удара Израиля по сектору Газа.
© REUTERS / Thilo SchmuelgenУчастник карнавала в Кельне.Участник карнавала в Кельне, Германия. 11 ноября 2018 года
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Участник карнавала в Кельне.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМестная жительница возле общежития в Донецкой области.Местная жительница у общежития города Макеевка Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местная жительница возле общежития в Донецкой области.
© AFP 2018 / Eduardo SoterasУчастницы духового оркестра в Эфиопии.Члены эфиопского духового оркестра ждут открытия специализированной больницы в Бахир-дар, Северная Эфиопия. 10 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Eduardo Soteras
Участницы духового оркестра в Эфиопии.
© AFP 2018 / Himanshu SharmaПастух стрижет верблюда на ярмарке в Индии.Пастух стрижет шерсть верблюду на Ярмарке верблюдов в Пушкаре, Индия
© AFP 2018 / Himanshu Sharma
Пастух стрижет верблюда на ярмарке в Индии.
© AFP 2018 / K M AsadБеженцы рохинджа в Мьянме.Беженцы рохинджа у водяного насоса в Мьянме
© AFP 2018 / K M Asad
Беженцы рохинджа в Мьянме.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская гимнастка Дарья Спиридонова в подмосковном тренировочном центре "Озеро Круглое".Российская гимнастка Дарья Спиридонова в тренировочном центре сборных команд РФ Озеро Круглое в Московской области
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российская гимнастка Дарья Спиридонова в подмосковном тренировочном центре "Озеро Круглое".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин фотографируется с курсантами во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.Президент РФ Владимир Путин фотографируется с курсантами во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин фотографируется с курсантами во время посещения Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
© AFP 2018 / Behrouz MehriПобедительница конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2018" Мария Кларет Веласко Гарсиа в окружении девушек, занявших призовые места.Победительница конкурса красоты Мисс Интернешнл - 2018 Mariem Claret Vlazco Garcia в окружении девушек, занявших призовые места. Токио, Япония
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Победительница конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2018" Мария Кларет Веласко Гарсиа в окружении девушек, занявших призовые места.
© AFP 2018 / K M AsadРыбаки в Бангладеш.Рыбаки у лодки у берегов деревни Текнаф, Бангладеш
© AFP 2018 / K M Asad
Рыбаки в Бангладеш.
© AFP 2018 / Delil SouleimanПохороны солдата, убитого в ходе военных действий в сирийском городе Эль-Камышлы.Боец Демократических сил Сирии на похоронах убитого во время военных действий в Эль-Камышлы солдата
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Похороны солдата, убитого в ходе военных действий в сирийском городе Эль-Камышлы.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники марша в Варшаве, приуроченного к 100-летию независимости Польши. Фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — государственный, организованный президентом страны Анджеем Дудой, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.Участники марша в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники марша в Варшаве, приуроченного к 100-летию независимости Польши. Фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — государственный, организованный президентом страны Анджеем Дудой, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами.
© AFP 2018 / Jiji PressМаленькая панда Сян-Сян с матерью Шин-Шин в токийском зоопарке Уэно.Панда Сян Сян сидит рядом со своей матерью Шин Шин в зоопарке Уэно в Токио, Япония
© AFP 2018 / Jiji Press
Маленькая панда Сян-Сян с матерью Шин-Шин в токийском зоопарке Уэно.
© AFP 2018 / Carl de SouzaДевушки на пляже в Рио-де-Жанейро.Девушки на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро
© AFP 2018 / Carl de Souza
Девушки на пляже в Рио-де-Жанейро.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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