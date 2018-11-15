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Полет, место встречи, побег: победители Nature Photographer of The Year

(обновлено: 17:04 15.11.2018)
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Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Bastien Riu
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Carla Rivas
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Pere Soler Isern
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Bence Maté
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Bart-Siebelink
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Aaron Gekoski
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Pere Soler Isern
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Marchione Giacomo
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Uge Fuertes Sanz
Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Dvir Barkay
© Фото : Bastien Riu / NPOTYГран-при получил французский фотограф Бастьен Рью за кадр "Полет".Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Bastien Riu
© Фото : Bastien Riu / NPOTY
Гран-при получил французский фотограф Бастьен Рью за кадр "Полет".
© Фото : Carla Rivas / NPOTYЛучшей работой молодого фотографа в возрасте до 17 лет признали снимок полярной лисы в свете заходящего солнца, сделанный Карлой Ривас из Испании.Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Carla Rivas
© Фото : Carla Rivas / NPOTY
Лучшей работой молодого фотографа в возрасте до 17 лет признали снимок полярной лисы в свете заходящего солнца, сделанный Карлой Ривас из Испании.
© Фото : Pere Soler Isern / NPOTYВ категории "Млекопитающие" победил испанский фотограф Пере Солер с "Побегом из Орикса".Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Pere Soler Isern
© Фото : Pere Soler Isern / NPOTY
В категории "Млекопитающие" победил испанский фотограф Пере Солер с "Побегом из Орикса".
© Фото : Bence Maté / NPOTYПобедитель в номинации "Птицы" — Бенсе Мате из Венгрии и кадр "Место встречи".Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Bence Maté
© Фото : Bence Maté / NPOTY
Победитель в номинации "Птицы" — Бенсе Мате из Венгрии и кадр "Место встречи".
© Фото : Bart-Siebelink / NPOTYЛучший снимок в номинации "Растения и грибы". Автор — Барт Сибелинк.Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Bart-Siebelink
© Фото : Bart-Siebelink / NPOTY
Лучший снимок в номинации "Растения и грибы". Автор — Барт Сибелинк.
© Фото : Aaron Gekoski / NPOTYФото "Орангутан в бикини" принесло Аарону Гекоски из Великобритании победу в номинации "Человек и природа".Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Aaron Gekoski
© Фото : Aaron Gekoski / NPOTY
Фото "Орангутан в бикини" принесло Аарону Гекоски из Великобритании победу в номинации "Человек и природа".
© Фото : Pere Soler Isern / NPOTYЛучшим в категории "Пейзажи" стал "Обледеневший мир" Пере Солера из Испании.Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Pere Soler Isern
© Фото : Pere Soler Isern / NPOTY
Лучшим в категории "Пейзажи" стал "Обледеневший мир" Пере Солера из Испании.
© Фото : Marchione Giacomo / NPOTYПобедитель в номинации "Под водой" — Джакомо Марчионе из Италии и его впечатляющий кадр.Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Marchione Giacomo
© Фото : Marchione Giacomo / NPOTY
Победитель в номинации "Под водой" — Джакомо Марчионе из Италии и его впечатляющий кадр.
© Фото : Uge Fuertes Sanz / NPOTYВ номинации "Искусство природы" победу одержал Uge Fuertes Sanz из Испании.Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Uge Fuertes Sanz
© Фото : Uge Fuertes Sanz / NPOTY
В номинации "Искусство природы" победу одержал Uge Fuertes Sanz из Испании.
© Фото : Dvir Barkay / NPOTYЛучший снимок в категории "Черно-белое", автор — фотограф из США Двир Баркай.Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2018. Dvir Barkay
© Фото : Dvir Barkay / NPOTY
Лучший снимок в категории "Черно-белое", автор — фотограф из США Двир Баркай.
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Жюри конкурса "Природный фотограф года" (Nature Photographer of The Year 2018) подвело итоги. Работы победителей — в подборке Ria.ru.

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