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Особый взгляд: лучшие панорамные снимки года

(обновлено: 19:51 14.11.2018)
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Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Veselin Atanasov
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Peter Li
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Nathaniel Merz
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Daniel Eisele
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Anastasia Woolmington
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Colin Sillerud
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Stefan Thaler
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Andrei Omelianchuk
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Kath Salier
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Javier De La Torre
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Vitaly Golovatyuk
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Alexander Vershinin
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Phát Đào Tấn
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Santosh Mitra
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Chin Leong Teo
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Phil Copp
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Mariano Belmar Torrecilla
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Chandra Bong
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Lisa Saad
© Фото : Veselin Atanasov/ EPSON Pano Awards 2018Победителем открытого соревнования в категории "Природа/Пейзаж" стал Веселин Атанасов из Болгарии. Жюри впечатлил его кадр восхода в Тоскане.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Veselin Atanasov
© Фото : Veselin Atanasov/ EPSON Pano Awards 2018
Победителем открытого соревнования в категории "Природа/Пейзаж" стал Веселин Атанасов из Болгарии. Жюри впечатлил его кадр восхода в Тоскане.
© Фото : Peter Li/ EPSON Pano Awards 2018Лучшим любительским снимком в категории "Урбанистика/Архитектура" признали снимок, сделанный британцем Петером Ли в Музее естествознания в Лондоне.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Peter Li
© Фото : Peter Li/ EPSON Pano Awards 2018
Лучшим любительским снимком в категории "Урбанистика/Архитектура" признали снимок, сделанный британцем Петером Ли в Музее естествознания в Лондоне.
© Фото : Nathaniel Merz/ EPSON Pano Awards 2018Главный приз среди любителей в категории "Природа/Пейзаж" получил Натаниэль Мерц из Южной Кореи за серию кадров деревьев в снегу.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Nathaniel Merz
© Фото : Nathaniel Merz/ EPSON Pano Awards 2018
Главный приз среди любителей в категории "Природа/Пейзаж" получил Натаниэль Мерц из Южной Кореи за серию кадров деревьев в снегу.
© Фото : Daniel Eisele/ EPSON Pano Awards 2018В открытой номинации категории "Урбанистика/Архитектура" победу праздновал Даниэль Айзеле из Германии.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Daniel Eisele
© Фото : Daniel Eisele/ EPSON Pano Awards 2018
В открытой номинации категории "Урбанистика/Архитектура" победу праздновал Даниэль Айзеле из Германии.
© Фото : Anastasia Woolmington/ EPSON Pano Awards 2018Главный приз в специальной номинации Carolyn Mitchum Award получила Анастасия Вулмингтон из Австралии за фото неразлучных гор.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Anastasia Woolmington
© Фото : Anastasia Woolmington/ EPSON Pano Awards 2018
Главный приз в специальной номинации Carolyn Mitchum Award получила Анастасия Вулмингтон из Австралии за фото неразлучных гор.
© Фото : Colin Sillerud/ EPSON Pano Awards 2018Специальный приз Epson Digital Art Prize достался Колину Силлераду из США.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Colin Sillerud
© Фото : Colin Sillerud/ EPSON Pano Awards 2018
Специальный приз Epson Digital Art Prize достался Колину Силлераду из США.
© Фото : Stefan Thaler/ EPSON Pano Awards 2018Обладателем специального приза Curator’s Award стал Стефан Талер из Австрии.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Stefan Thaler
© Фото : Stefan Thaler/ EPSON Pano Awards 2018
Обладателем специального приза Curator’s Award стал Стефан Талер из Австрии.
© Фото : Andrei Omelianchuk/ EPSON Pano Awards 2018Снимок участника конкурса Андрея Омельянчука.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Andrei Omelianchuk
© Фото : Andrei Omelianchuk/ EPSON Pano Awards 2018
Снимок участника конкурса Андрея Омельянчука.
© Фото : Kath Salier/ EPSON Pano Awards 2018Фотография Кэт Сальер из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Природа/Пейзаж".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Kath Salier
© Фото : Kath Salier/ EPSON Pano Awards 2018
Фотография Кэт Сальер из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Javier De La Torre/ EPSON Pano Awards 2018Кадр Хавьера де ла Торре признали одним из 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Javier De La Torre
© Фото : Javier De La Torre/ EPSON Pano Awards 2018
Кадр Хавьера де ла Торре признали одним из 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Vitaly Golovatyuk/ EPSON Pano Awards 2018Снимок Виталия Головатюка — в числе 50 лучших работ в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Vitaly Golovatyuk
© Фото : Vitaly Golovatyuk/ EPSON Pano Awards 2018
Снимок Виталия Головатюка — в числе 50 лучших работ в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Alexander Vershinin/ EPSON Pano Awards 2018Кадр Александра Вершинина попал в число 50 лучших работ конкурса в открытой категории "Природа/Пейзаж".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Alexander Vershinin
© Фото : Alexander Vershinin/ EPSON Pano Awards 2018
Кадр Александра Вершинина попал в число 50 лучших работ конкурса в открытой категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Phát Đào Tấn/ EPSON Pano Awards 2018Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Phát Đào Tấn
© Фото : Phát Đào Tấn/ EPSON Pano Awards 2018
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018.
© Фото : Santosh Mitra/ EPSON Pano Awards 2018Один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Santosh Mitra
© Фото : Santosh Mitra/ EPSON Pano Awards 2018
Один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Chin Leong Teo/ EPSON Pano Awards 2018"Две девушки в песках" вошли в число 50 лучших снимков конкурса в категории "Природа/Пейзаж".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Chin Leong Teo
© Фото : Chin Leong Teo/ EPSON Pano Awards 2018
"Две девушки в песках" вошли в число 50 лучших снимков конкурса в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Phil Copp/ EPSON Pano Awards 2018Фото коралловых рифов в Таунсвилле Фила Коппа — один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Phil Copp
© Фото : Phil Copp/ EPSON Pano Awards 2018
Фото коралловых рифов в Таунсвилле Фила Коппа — один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Mariano Belmar Torrecilla/ EPSON Pano Awards 2018Снимок Мариано Белмара из Испании — в числе 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Mariano Belmar Torrecilla
© Фото : Mariano Belmar Torrecilla/ EPSON Pano Awards 2018
Снимок Мариано Белмара из Испании — в числе 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Chandra Bong/ EPSON Pano Awards 2018"Бассейн в океане" Чандры Бонг из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Урбанистика/Архитектура".Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Chandra Bong
© Фото : Chandra Bong/ EPSON Pano Awards 2018
"Бассейн в океане" Чандры Бонг из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Lisa Saad/ EPSON Pano Awards 2018"Красные ленты" Лизы Саад из Калифорнии.Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018. Lisa Saad
© Фото : Lisa Saad/ EPSON Pano Awards 2018
"Красные ленты" Лизы Саад из Калифорнии.
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Международный конкурс панорамных снимков Epson Pano Awards 2018 определил победителей. Жюри посмотрело почти пять тысяч работ профессиональных фотографов и любителей из 74 стран. В конкурсе — две тематические категории: "Природа/Пейзаж" и "Урбанистика/Архитектура". Участники соревнуются либо в любительской номинации, либо в открытой. Самые впечатляющие кадры — в подборке Ria.ru.

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