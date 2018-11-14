Международный конкурс панорамных снимков Epson Pano Awards 2018 определил победителей. Жюри посмотрело почти пять тысяч работ профессиональных фотографов и любителей из 74 стран. В конкурсе — две тематические категории: "Природа/Пейзаж" и "Урбанистика/Архитектура". Участники соревнуются либо в любительской номинации, либо в открытой. Самые впечатляющие кадры — в подборке Ria.ru.
Особый взгляд: лучшие панорамные снимки года
19:1514.11.2018
(обновлено: 19:51 14.11.2018)
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© Фото : Veselin Atanasov/ EPSON Pano Awards 2018Победителем открытого соревнования в категории "Природа/Пейзаж" стал Веселин Атанасов из Болгарии. Жюри впечатлил его кадр восхода в Тоскане.
© Фото : Veselin Atanasov/ EPSON Pano Awards 2018
Победителем открытого соревнования в категории "Природа/Пейзаж" стал Веселин Атанасов из Болгарии. Жюри впечатлил его кадр восхода в Тоскане.
© Фото : Peter Li/ EPSON Pano Awards 2018Лучшим любительским снимком в категории "Урбанистика/Архитектура" признали снимок, сделанный британцем Петером Ли в Музее естествознания в Лондоне.
© Фото : Peter Li/ EPSON Pano Awards 2018
Лучшим любительским снимком в категории "Урбанистика/Архитектура" признали снимок, сделанный британцем Петером Ли в Музее естествознания в Лондоне.
© Фото : Nathaniel Merz/ EPSON Pano Awards 2018Главный приз среди любителей в категории "Природа/Пейзаж" получил Натаниэль Мерц из Южной Кореи за серию кадров деревьев в снегу.
© Фото : Nathaniel Merz/ EPSON Pano Awards 2018
Главный приз среди любителей в категории "Природа/Пейзаж" получил Натаниэль Мерц из Южной Кореи за серию кадров деревьев в снегу.
© Фото : Daniel Eisele/ EPSON Pano Awards 2018В открытой номинации категории "Урбанистика/Архитектура" победу праздновал Даниэль Айзеле из Германии.
© Фото : Daniel Eisele/ EPSON Pano Awards 2018
В открытой номинации категории "Урбанистика/Архитектура" победу праздновал Даниэль Айзеле из Германии.
© Фото : Anastasia Woolmington/ EPSON Pano Awards 2018Главный приз в специальной номинации Carolyn Mitchum Award получила Анастасия Вулмингтон из Австралии за фото неразлучных гор.
© Фото : Anastasia Woolmington/ EPSON Pano Awards 2018
Главный приз в специальной номинации Carolyn Mitchum Award получила Анастасия Вулмингтон из Австралии за фото неразлучных гор.
© Фото : Colin Sillerud/ EPSON Pano Awards 2018Специальный приз Epson Digital Art Prize достался Колину Силлераду из США.
© Фото : Colin Sillerud/ EPSON Pano Awards 2018
Специальный приз Epson Digital Art Prize достался Колину Силлераду из США.
© Фото : Stefan Thaler/ EPSON Pano Awards 2018Обладателем специального приза Curator’s Award стал Стефан Талер из Австрии.
© Фото : Stefan Thaler/ EPSON Pano Awards 2018
Обладателем специального приза Curator’s Award стал Стефан Талер из Австрии.
© Фото : Andrei Omelianchuk/ EPSON Pano Awards 2018Снимок участника конкурса Андрея Омельянчука.
© Фото : Andrei Omelianchuk/ EPSON Pano Awards 2018
Снимок участника конкурса Андрея Омельянчука.
© Фото : Kath Salier/ EPSON Pano Awards 2018Фотография Кэт Сальер из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Kath Salier/ EPSON Pano Awards 2018
Фотография Кэт Сальер из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Javier De La Torre/ EPSON Pano Awards 2018Кадр Хавьера де ла Торре признали одним из 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Javier De La Torre/ EPSON Pano Awards 2018
Кадр Хавьера де ла Торре признали одним из 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Vitaly Golovatyuk/ EPSON Pano Awards 2018Снимок Виталия Головатюка — в числе 50 лучших работ в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Vitaly Golovatyuk/ EPSON Pano Awards 2018
Снимок Виталия Головатюка — в числе 50 лучших работ в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Alexander Vershinin/ EPSON Pano Awards 2018Кадр Александра Вершинина попал в число 50 лучших работ конкурса в открытой категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Alexander Vershinin/ EPSON Pano Awards 2018
Кадр Александра Вершинина попал в число 50 лучших работ конкурса в открытой категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Phát Đào Tấn/ EPSON Pano Awards 2018Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018.
© Фото : Phát Đào Tấn/ EPSON Pano Awards 2018
Работа участника конкурса EPSON Pano Awards 2018.
© Фото : Santosh Mitra/ EPSON Pano Awards 2018Один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Santosh Mitra/ EPSON Pano Awards 2018
Один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Chin Leong Teo/ EPSON Pano Awards 2018"Две девушки в песках" вошли в число 50 лучших снимков конкурса в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Chin Leong Teo/ EPSON Pano Awards 2018
"Две девушки в песках" вошли в число 50 лучших снимков конкурса в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Phil Copp/ EPSON Pano Awards 2018Фото коралловых рифов в Таунсвилле Фила Коппа — один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Phil Copp/ EPSON Pano Awards 2018
Фото коралловых рифов в Таунсвилле Фила Коппа — один из 50 лучших любительских кадров в категории "Природа/Пейзаж".
© Фото : Mariano Belmar Torrecilla/ EPSON Pano Awards 2018Снимок Мариано Белмара из Испании — в числе 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Mariano Belmar Torrecilla/ EPSON Pano Awards 2018
Снимок Мариано Белмара из Испании — в числе 50 лучших в открытой категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Chandra Bong/ EPSON Pano Awards 2018"Бассейн в океане" Чандры Бонг из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Chandra Bong/ EPSON Pano Awards 2018
"Бассейн в океане" Чандры Бонг из Австралии — одна из 50 лучших любительских работ в категории "Урбанистика/Архитектура".
© Фото : Lisa Saad/ EPSON Pano Awards 2018"Красные ленты" Лизы Саад из Калифорнии.
© Фото : Lisa Saad/ EPSON Pano Awards 2018
"Красные ленты" Лизы Саад из Калифорнии.
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