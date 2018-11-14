Международный конкурс панорамных снимков Epson Pano Awards 2018 определил победителей. Жюри посмотрело почти пять тысяч работ профессиональных фотографов и любителей из 74 стран. В конкурсе — две тематические категории: "Природа/Пейзаж" и "Урбанистика/Архитектура". Участники соревнуются либо в любительской номинации, либо в открытой. Самые впечатляющие кадры — в подборке Ria.ru.