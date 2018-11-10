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На страже порядка. День сотрудника органов внутренних дел

(обновлено: 12:06 10.11.2018)
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Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на показательных выступлениях в рамках фестиваля орловского рысака Русская Легенда
Показательные выступления ОМОНа на торжественном смотре на площади Куйбышева в Самаре
Показательные выступления сотрудников ДПС на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ
Сотрудник полиции фотографирует во время Божественной литургии в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Астрахане
Показательные выступления сотрудников МВД на спортивном празднике московской полиции на территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Участковый Коелгинского сельского поселения Челябинской области Василий Серебряков беседует с подростками
Показательные выступления бойцов спецподразделений на спортивном празднике столичной полиции, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел
Инспектор Дорожно-патрульной службы (ДПС) Нина Григор
Сотрудники патрульно-постовой службы УВД Набережных Челнов патрулируют одну из улиц города на электрических скутерах
Девочка фотографируется с сотрудником полиции во время акции Курорт – 2015. Кубань – территория безопасности в Краснодарском крае
Сотрудник автоинспекции во время показательных выступлений на открытии Международного этапа конкурса Дорожный патруль на полигоне Ногинский в Московской области
Торжественное вручение краповых беретов после завершения всероссийских квалификационных испытаний в учебном центре Горный Новосибирской области
Выпускники московских школ гуляют на Поклонной горе в праздник Последнего звонка
Сотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
Сотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрофессиональный праздник правоохранителей ведет отсчет с 1960-х годов, когда появился указ о проведении Дня милиции.Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве на показательных выступлениях в рамках фестиваля орловского рысака Русская Легенда
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Профессиональный праздник правоохранителей ведет отсчет с 1960-х годов, когда появился указ о проведении Дня милиции.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЗа последние два десятилетия в России произошли перемены, которые потребовали по-новому определить принципы работы органов внутренних дел.Показательные выступления ОМОНа на торжественном смотре на площади Куйбышева в Самаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
За последние два десятилетия в России произошли перемены, которые потребовали по-новому определить принципы работы органов внутренних дел.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНужна была новая правовая платформа, которая отвечала бы современным реалиям.Показательные выступления сотрудников ДПС на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Нужна была новая правовая платформа, которая отвечала бы современным реалиям.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДействовавший тогда закон "О милиции" не раз корректировали.Сотрудник полиции фотографирует во время Божественной литургии в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Астрахане
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Действовавший тогда закон "О милиции" не раз корректировали.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВозникли новые вызовы — терроризм, экстремизм, преступления в сфере высоких технологий.Показательные выступления сотрудников МВД на спортивном празднике московской полиции на территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Возникли новые вызовы — терроризм, экстремизм, преступления в сфере высоких технологий.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчастковый беседует с подростками в Челябинской области.Участковый Коелгинского сельского поселения Челябинской области Василий Серебряков беседует с подростками
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Участковый беседует с подростками в Челябинской области.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПринятых поправок оказалось недостаточно.Показательные выступления бойцов спецподразделений на спортивном празднике столичной полиции, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Принятых поправок оказалось недостаточно.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИнспектор Дорожно-патрульной службы.Инспектор Дорожно-патрульной службы (ДПС) Нина Григор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Инспектор Дорожно-патрульной службы.
© РИА Новости / Сергей ТихоновПерейти в фотобанкМинистерство внутренних дел реорганизовали.Сотрудники патрульно-постовой службы УВД Набережных Челнов патрулируют одну из улиц города на электрических скутерах
© РИА Новости / Сергей Тихонов
Перейти в фотобанк
Министерство внутренних дел реорганизовали.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВ марте 2011 года вступил в силу закон "О полиции".Девочка фотографируется с сотрудником полиции во время акции Курорт – 2015. Кубань – территория безопасности в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
В марте 2011 года вступил в силу закон "О полиции".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМилицию переименовали в полицию.Сотрудник автоинспекции во время показательных выступлений на открытии Международного этапа конкурса Дорожный патруль на полигоне Ногинский в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Милицию переименовали в полицию.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБыла сформирована законодательная база работы российской полиции, оптимизированы ее функции.Торжественное вручение краповых беретов после завершения всероссийских квалификационных испытаний в учебном центре Горный Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Была сформирована законодательная база работы российской полиции, оптимизированы ее функции.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПрофессиональный праздник сотрудников МВД стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел.Выпускники московских школ гуляют на Поклонной горе в праздник Последнего звонка
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Профессиональный праздник сотрудников МВД стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПолицейский катер.Сотрудники правоохранительных органов плывут на полицейском катере
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Полицейский катер.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Сотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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В России 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Рабочие будни тех, кто обеспечивает безопасность граждан и порядок на улицах, — в фотоленте Ria.ru.

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