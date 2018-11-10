В России 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Рабочие будни тех, кто обеспечивает безопасность граждан и порядок на улицах, — в фотоленте Ria.ru.
На страже порядка. День сотрудника органов внутренних дел
12:0010.11.2018
(обновлено: 12:06 10.11.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрофессиональный праздник правоохранителей ведет отсчет с 1960-х годов, когда появился указ о проведении Дня милиции.
Профессиональный праздник правоохранителей ведет отсчет с 1960-х годов, когда появился указ о проведении Дня милиции.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЗа последние два десятилетия в России произошли перемены, которые потребовали по-новому определить принципы работы органов внутренних дел.
За последние два десятилетия в России произошли перемены, которые потребовали по-новому определить принципы работы органов внутренних дел.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНужна была новая правовая платформа, которая отвечала бы современным реалиям.
Нужна была новая правовая платформа, которая отвечала бы современным реалиям.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДействовавший тогда закон "О милиции" не раз корректировали.
Действовавший тогда закон "О милиции" не раз корректировали.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВозникли новые вызовы — терроризм, экстремизм, преступления в сфере высоких технологий.
Возникли новые вызовы — терроризм, экстремизм, преступления в сфере высоких технологий.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчастковый беседует с подростками в Челябинской области.
Участковый беседует с подростками в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБыла сформирована законодательная база работы российской полиции, оптимизированы ее функции.
Была сформирована законодательная база работы российской полиции, оптимизированы ее функции.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПрофессиональный праздник сотрудников МВД стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел.
Профессиональный праздник сотрудников МВД стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудницы МВД России проходят по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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