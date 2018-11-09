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Улыбки и слезы "ангелов" на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке

(обновлено: 17:09 09.11.2018)
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Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike SegarКомпания Victoria's Secret проводит показы нижнего белья с 1995 года.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
Компания Victoria's Secret проводит показы нижнего белья с 1995 года.
© REUTERS / Mike SegarЗа это время ее "ангелами" побывали многие знаменитости.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
За это время ее "ангелами" побывали многие знаменитости.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniНепременный атрибут показов Victoria’s Secret — крылья.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Непременный атрибут показов Victoria’s Secret — крылья.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryБразильская модель Лаис Рибейро вышла на подиум в черном кружевном комплекте.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Бразильская модель Лаис Рибейро вышла на подиум в черном кружевном комплекте.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryДатская модель Жозефин Скривер продемонстрировала яркий наряд.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Датская модель Жозефин Скривер продемонстрировала яркий наряд.
© AFP 2018 / Angela WeissОрганизация шоу обошлась в 12 миллионов долларов.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Angela Weiss
Организация шоу обошлась в 12 миллионов долларов.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryВ показе приняли участие более 50 самых востребованных моделей.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
В показе приняли участие более 50 самых востребованных моделей.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryПоказ Victoria’s Secret в Нью-Йорке.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке.
© REUTERS / Mike SegarПредставительница звездной семьи Кардашьян и самая выскооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер — одна из главных звезд показа.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
Представительница звездной семьи Кардашьян и самая выскооплачиваемая модель мира Кендалл Дженнер — одна из главных звезд показа.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniСестры Белла и Джиджи Хадид порадовали зрителей совместным участием в шоу. Год назад одна из сестер не смогла получить визу в Китай и пропустила показ.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Сестры Белла и Джиджи Хадид порадовали зрителей совместным участием в шоу. Год назад одна из сестер не смогла получить визу в Китай и пропустила показ.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодель и ангел Victoria’s Secret Келли Гейл на показе в Нью-Йорке.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Модель и ангел Victoria’s Secret Келли Гейл на показе в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryШоу Victoria's Secret — это не только дефиле. На показы каждый год приглашают известных исполнителей. Одной из тех, кто выступил перед гостями, была Биби Рекса.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Шоу Victoria's Secret — это не только дефиле. На показы каждый год приглашают известных исполнителей. Одной из тех, кто выступил перед гостями, была Биби Рекса.
© REUTERS / Mike SegarВ этом году в шоу Victoria’s Secret участвовало рекордное количество исполнителей.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
В этом году в шоу Victoria’s Secret участвовало рекордное количество исполнителей.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryВ Victoria’s Secret говорят, что их "ангелы" представляют все континенты, кроме Антарктиды.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
В Victoria’s Secret говорят, что их "ангелы" представляют все континенты, кроме Антарктиды.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniБелла Хадид на показе в Нью-Йорке.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Белла Хадид на показе в Нью-Йорке.
© REUTERS / Mike SegarДля Адрианы Лимы шоу в Нью-Йорке стало одним из последних: бразильская модель объявила, что завершат карьеру в Victoria’s Secret.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
Для Адрианы Лимы шоу в Нью-Йорке стало одним из последних: бразильская модель объявила, что завершат карьеру в Victoria’s Secret.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniБельгийская топ-модель Стелла Максвелл.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Бельгийская топ-модель Стелла Максвелл.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniДжиджи Хадид достался, пожалуй, самый внушительный костюм в виде пестрого парашюта.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Джиджи Хадид достался, пожалуй, самый внушительный костюм в виде пестрого парашюта.
© REUTERS / Mike SegarКаждый год на шоу показывают белье, инкрустированное драгоценностями. В этот раз демонстрировать роскошный бюстгальтер Fantasy Bra выпало Эльзе Хоск.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
Каждый год на шоу показывают белье, инкрустированное драгоценностями. В этот раз демонстрировать роскошный бюстгальтер Fantasy Bra выпало Эльзе Хоск.
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В Нью-Йорке состоялся ежегодный показ знаменитого бренда Victoria’s Secret. Лучшие модели мира прошлись по подиуму в кружевах и фирменных ангельских крыльях. Самые эффектные образы – в фотоленте Ria.ru.

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