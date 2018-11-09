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Лучшие фото недели: виндсерфинг на морозе, Минотавр и "Мисс Бум-Бум"

(обновлено: 12:50 09.11.2018)
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Караван мигрантов из Центральной Америки движется к США
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
Истребители J-10 ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 ноября 2018
Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню народного единства в Севастополе
15-метровый Минотавр на улице Тулузы в рамках масштабной выставки
Танцоры фламенко фотографируются перед выступлением в Гаване
Мужчина с посылкой участвует в фестивале покупок Singles Day в городе Дэнфэн, Китай
Участница рождественского мюзикла Radio City Christmas Spectacular позирует с верблюдами
Спортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга на серф-станции Бумеранг на берегу водохранилища Новосибирской ГЭС при температуре около -5С
Ильхан Омар, избранная в Палату представителей от демократов в Миннесоте. 6 ноября 2018 года
Спасатели поднимают двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610. 3 ноября 2018
Модель выступает во время презентации внедорожника Mercedes-AMG G 63 SUV на Международном автосалоне Salao do Automovel в Сан-Паулу, Бразилия. 6 ноября 2018 года
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на 3-м этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки, на церемонии награждения
Участники в исторических костюмах на велосипедах во время ежегодной гонки пенни фартинг в Праге, Чешская Республика. 3 ноября 2018 года
Малагасийские рыбаки
Ребенок спит рядом с сумками с цветным порошком на рынке в Нью-Дели, Индия. 4 ноября 2018 года
Девочка проходит мимо разрушенных домов после пожара, охватившего район трущоб в Навотасе, Филиппины. 8 ноября 2018 года
Два человека сидят в кофейне в центре Москвы. 5 ноября 2018 года
Участники фестиваля йоги в израильской пустыне Арава
Пятимесячная самка амурского лесного кота в Московском зоопарке
Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян
Артисты на Манежной площади в Москве
Американская певица Биби Рекса во время выступления на MTV EMA 2018 в Бильбао
Чайка сидит на деревянном столбе на берегу Боденского озера
Гроза в Нетании, Израиль
Модель Эллен Сантана на конкурсе Мисс Бум-Бум 2018 в Сан-Паулу
Рыбак плывет в лодке с ястребами по реке Учжэнь, Китай
Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина
© REUTERS / Ueslei MarcelinoКараван мигрантов приближается к границам США.Караван мигрантов из Центральной Америки движется к США
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Караван мигрантов приближается к границам США.
© REUTERS / Mike SegarПоказ Victoria’s Secret в Нью-Йорке.Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Wang ZhaoИстребители J-10 ВВС Китая на Чжухайском авиасалоне.Истребители J-10 ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне
© AFP 2018 / Wang Zhao
Истребители J-10 ВВС Китая на Чжухайском авиасалоне.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин и и представители религиозных конфессий возлагают цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в День народного единства.Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и и представители религиозных конфессий возлагают цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в День народного единства.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкАкция "Флаг моего государства" в Севастополе, посвященная Дню народного единства.Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню народного единства в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Акция "Флаг моего государства" в Севастополе, посвященная Дню народного единства.
© AFP 2018 / Eric CababisПятнадцатиметровый Минотавр прошагал по улицам Тулузы в ходе масштабного шоу "Страж храма" французского уличного театра "Ла Машин".15-метровый Минотавр на улице Тулузы в рамках масштабной выставки
© AFP 2018 / Eric Cababis
Пятнадцатиметровый Минотавр прошагал по улицам Тулузы в ходе масштабного шоу "Страж храма" французского уличного театра "Ла Машин".
© AP Photo / Ramon EspinosaТанцоры фламенко фотографируются перед выступлением в Гаване.Танцоры фламенко фотографируются перед выступлением в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Танцоры фламенко фотографируются перед выступлением в Гаване.
© REUTERS / StringerУчастник фестиваля покупок в китайском городе Дэнфэн.Мужчина с посылкой участвует в фестивале покупок Singles Day в городе Дэнфэн, Китай
© REUTERS / Stringer
Участник фестиваля покупок в китайском городе Дэнфэн.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryУчастница рождественского мюзикла Radio City Christmas Spectacular в Нью-Йорке.Участница рождественского мюзикла Radio City Christmas Spectacular позирует с верблюдами
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Участница рождественского мюзикла Radio City Christmas Spectacular в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСпортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга в Новосибирске при температуре около минус пяти градусов.Спортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга на серф-станции Бумеранг на берегу водохранилища Новосибирской ГЭС при температуре около -5С
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Спортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга в Новосибирске при температуре около минус пяти градусов.
© REUTERS / Eric MillerИльхан Омар, избранная в палату представителей от демократов в Миннесоте.Ильхан Омар, избранная в Палату представителей от демократов в Миннесоте. 6 ноября 2018 года
© REUTERS / Eric Miller
Ильхан Омар, избранная в палату представителей от демократов в Миннесоте.
© REUTERS / Antara Foto/Jaya KusumaСпасатели в Индонезии поднимают из воды двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610.Спасатели поднимают двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610. 3 ноября 2018
© REUTERS / Antara Foto/Jaya Kusuma
Спасатели в Индонезии поднимают из воды двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610.
© REUTERS / Paulo WhitakerПрезентация внедорожника Mercedes-AMG G 63 SUV на Международном автосалоне в Сан-Паулу.Модель выступает во время презентации внедорожника Mercedes-AMG G 63 SUV на Международном автосалоне Salao do Automovel в Сан-Паулу, Бразилия. 6 ноября 2018 года
© REUTERS / Paulo Whitaker
Презентация внедорожника Mercedes-AMG G 63 SUV на Международном автосалоне в Сан-Паулу.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша на Красной площади, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники марша на Красной площади, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАлина Загитова после победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на 3-м этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки, на церемонии награждения
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Алина Загитова после победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.
© REUTERS / David W Cerny Ежегодная гонка пенни фартинг в Праге. Участники, одетые в исторические костюмы, должны проехать милю на старинном велосипеде.Участники в исторических костюмах на велосипедах во время ежегодной гонки пенни фартинг в Праге, Чешская Республика. 3 ноября 2018 года
© REUTERS / David W Cerny
Ежегодная гонка пенни фартинг в Праге. Участники, одетые в исторические костюмы, должны проехать милю на старинном велосипеде.
© AFP 2018 / Marco Longari Малагасийские рыбаки.Малагасийские рыбаки
© AFP 2018 / Marco Longari 
Малагасийские рыбаки.
© AFP 2018 / Dominique FagetРебенок спит рядом с сумками с цветным порошком на рынке в Индии.Ребенок спит рядом с сумками с цветным порошком на рынке в Нью-Дели, Индия. 4 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Dominique Faget
Ребенок спит рядом с сумками с цветным порошком на рынке в Индии.
© AFP 2018 / Noel CelisПоследствия пожара, охватившего район трущоб в Навотасе на Филиппинах.Девочка проходит мимо разрушенных домов после пожара, охватившего район трущоб в Навотасе, Филиппины. 8 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Noel Celis
Последствия пожара, охватившего район трущоб в Навотасе на Филиппинах.
© AFP 2018 / Mladen AntonovКофейня в центре Москвы.Два человека сидят в кофейне в центре Москвы. 5 ноября 2018 года
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Кофейня в центре Москвы.
© AFP 2018 / Menahem Kahana Фестиваль йоги в израильской пустыне Арава.Участники фестиваля йоги в израильской пустыне Арава
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Фестиваль йоги в израильской пустыне Арава.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАмурская лесная кошка "переехала" в Московский зоопарк из Новосибирска. В коллекции столичного зверинца этих животных не было 30 лет.Пятимесячная самка амурского лесного кота в Московском зоопарке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Амурская лесная кошка "переехала" в Московский зоопарк из Новосибирска. В коллекции столичного зверинца этих животных не было 30 лет.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкЧетвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" Ева Багдасарян.Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Четвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" Ева Багдасарян.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртисты на Манежной площади в Москве.Артисты на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артисты на Манежной площади в Москве.
© AP Photo / pool/Stuart C. WilsonАмериканская певица Биби Рекса на MTV EMA 2018 в Бильбао.Американская певица Биби Рекса во время выступления на MTV EMA 2018 в Бильбао
© AP Photo / pool/Stuart C. Wilson
Американская певица Биби Рекса на MTV EMA 2018 в Бильбао.
© AFP 2018 / dpa/Felix KästleЧайка на берегу Боденского озера.Чайка сидит на деревянном столбе на берегу Боденского озера
© AFP 2018 / dpa/Felix Kästle
Чайка на берегу Боденского озера.
© AFP 2018 / Jack GuezГроза в Израиле.Гроза в Нетании, Израиль
© AFP 2018 / Jack Guez
Гроза в Израиле.
© AFP 2018 / Miguel SchincariolПобедительница конкурса "Мисс Бум-Бум 2018" модель Эллен Сантана.Модель Эллен Сантана на конкурсе Мисс Бум-Бум 2018 в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Miguel Schincariol
Победительница конкурса "Мисс Бум-Бум 2018" модель Эллен Сантана.
© REUTERS / Jason LeeРыбак плывет в лодке с ястребами по реке Учжэнь.Рыбак плывет в лодке с ястребами по реке Учжэнь, Китай
© REUTERS / Jason Lee
Рыбак плывет в лодке с ястребами по реке Учжэнь.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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