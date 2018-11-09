Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: виндсерфинг на морозе, Минотавр и "Мисс Бум-Бум"
12:3709.11.2018
(обновлено: 12:50 09.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин и и представители религиозных конфессий возлагают цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в День народного единства.
Владимир Путин и и представители религиозных конфессий возлагают цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в День народного единства.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкАкция "Флаг моего государства" в Севастополе, посвященная Дню народного единства.
Акция "Флаг моего государства" в Севастополе, посвященная Дню народного единства.
© AFP 2018 / Eric CababisПятнадцатиметровый Минотавр прошагал по улицам Тулузы в ходе масштабного шоу "Страж храма" французского уличного театра "Ла Машин".
Пятнадцатиметровый Минотавр прошагал по улицам Тулузы в ходе масштабного шоу "Страж храма" французского уличного театра "Ла Машин".
© AP Photo / Ramon EspinosaТанцоры фламенко фотографируются перед выступлением в Гаване.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Танцоры фламенко фотографируются перед выступлением в Гаване.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryУчастница рождественского мюзикла Radio City Christmas Spectacular в Нью-Йорке.
Участница рождественского мюзикла Radio City Christmas Spectacular в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСпортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга в Новосибирске при температуре около минус пяти градусов.
Спортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга в Новосибирске при температуре около минус пяти градусов.
© REUTERS / Antara Foto/Jaya KusumaСпасатели в Индонезии поднимают из воды двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610.
Спасатели в Индонезии поднимают из воды двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610.
© REUTERS / Paulo WhitakerПрезентация внедорожника Mercedes-AMG G 63 SUV на Международном автосалоне в Сан-Паулу.
Презентация внедорожника Mercedes-AMG G 63 SUV на Международном автосалоне в Сан-Паулу.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша на Красной площади, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
Участники марша на Красной площади, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАлина Загитова после победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.
Алина Загитова после победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.
© REUTERS / David W Cerny Ежегодная гонка пенни фартинг в Праге. Участники, одетые в исторические костюмы, должны проехать милю на старинном велосипеде.
Ежегодная гонка пенни фартинг в Праге. Участники, одетые в исторические костюмы, должны проехать милю на старинном велосипеде.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАмурская лесная кошка "переехала" в Московский зоопарк из Новосибирска. В коллекции столичного зверинца этих животных не было 30 лет.
Амурская лесная кошка "переехала" в Московский зоопарк из Новосибирска. В коллекции столичного зверинца этих животных не было 30 лет.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкЧетвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" Ева Багдасарян.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Четвертая вице-мисс конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" Ева Багдасарян.
© AP Photo / pool/Stuart C. WilsonАмериканская певица Биби Рекса на MTV EMA 2018 в Бильбао.
© AP Photo / pool/Stuart C. Wilson
Американская певица Биби Рекса на MTV EMA 2018 в Бильбао.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.
Вид на Москву со смотровой площадки Центрального детского магазина.
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