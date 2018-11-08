ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Фестиваль творчества, посвященный годовщине Великого стояния на Угре

(обновлено: 23:07 08.11.2018)
0200
Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Военно-патриотический клуб Батальон на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Православный хор инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Участник эстрадно-циркового коллектива Пилигрим и участницы хореографического коллектива Ярославна
Скрипач-виртуоз Степан Мезенцев на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, в Калуге
Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Участник эстрадно-циркового коллектива Пилигрим на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Брянский ансамбль народной музыки Ватага на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Хореографический коллектив Ярославна на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Военно-патриотический клуб Батальон на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Фольклорный ансамбль Матрёна-Арт на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, в Калуге
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрителей фестиваля ждала насыщенная концертная программа, поздравить калужан приехали гости и коллективы со всей страны.Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрителей фестиваля ждала насыщенная концертная программа, поздравить калужан приехали гости и коллективы со всей страны.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМероприятие посвящено событиям 1480 года, в результате которых Русь смогла освободиться от татаро-монгольского ига.
Незадолго до стояния на реке Угре Иван III отказался выплачивать дань Орде, после чего хан Ахмат направил свои войска на Московское княжество. Так и не решившись атаковать противника на территории нынешней Калужской области, Орда повернула свои войска назад, в результате чего армии разошлись практически без потерь.Военно-патриотический клуб Батальон на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мероприятие посвящено событиям 1480 года, в результате которых Русь смогла освободиться от татаро-монгольского ига.
Незадолго до стояния на реке Угре Иван III отказался выплачивать дань Орде, после чего хан Ахмат направил свои войска на Московское княжество. Так и не решившись атаковать противника на территории нынешней Калужской области, Орда повернула свои войска назад, в результате чего армии разошлись практически без потерь.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов поприветствовал со сцены гостей и участников фестиваля.Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поприветствовал со сцены гостей и участников фестиваля.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестивале состоялась премьера марша "Победа на Угре", который исполнил православный хор инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а стихи и музыку написали Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).Православный хор инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На фестивале состоялась премьера марша "Победа на Угре", который исполнил православный хор инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а стихи и музыку написали Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПомимо песен и танцев здесь можно было увидеть неотъемлемые атрибуты древнерусской эпохи: национальные костюмы, доспехи, сражения также стали частью сценической программы.Участник эстрадно-циркового коллектива Пилигрим и участницы хореографического коллектива Ярославна
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Помимо песен и танцев здесь можно было увидеть неотъемлемые атрибуты древнерусской эпохи: национальные костюмы, доспехи, сражения также стали частью сценической программы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОдним из гостей фестиваля стал скрипач-виртуоз Степан Мезенцев.Скрипач-виртуоз Степан Мезенцев на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, в Калуге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Одним из гостей фестиваля стал скрипач-виртуоз Степан Мезенцев.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПоздравить калужан приехала солистка Большого театра Ксения Дежнева, она спела знаменитую песню "Улетай на крыльях ветра" из оперы Бородина "Князь Игорь".Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поздравить калужан приехала солистка Большого театра Ксения Дежнева, она спела знаменитую песню "Улетай на крыльях ветра" из оперы Бородина "Князь Игорь".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСвои поздравления с годовщиной стояния на реке Угре жителям Калужской области направили губернаторы Брянской, Тульской и Орловской областей, депутат Госдумы Геннадий Скляр, а также мэр Москвы Сергей Собянин.Участник эстрадно-циркового коллектива Пилигрим на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Свои поздравления с годовщиной стояния на реке Угре жителям Калужской области направили губернаторы Брянской, Тульской и Орловской областей, депутат Госдумы Геннадий Скляр, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестивале отметили важность сохранения исторической памяти, сплоченности многонационального народа России, приобщения к ценностям и традициям страны.Брянский ансамбль народной музыки Ватага на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На фестивале отметили важность сохранения исторической памяти, сплоченности многонационального народа России, приобщения к ценностям и традициям страны.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервый раз годовщину Великого стояния на реке Угре отмечали в Калужской области в 2017 году.Хореографический коллектив Ярославна на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Первый раз годовщину Великого стояния на реке Угре отмечали в Калужской области в 2017 году.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПраздник учредили региональным законом о памятных датах.Военно-патриотический клуб Батальон на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Праздник учредили региональным законом о памятных датах.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Калужской области гордятся тем, что это знаковое историческое событие произошло именно на территории региона.Фольклорный ансамбль Матрёна-Арт на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, в Калуге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Калужской области гордятся тем, что это знаковое историческое событие произошло именно на территории региона.
Участница фольклорного ансамбля Матрёна-Арт на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году, в КалугеФестиваль творчества, посвященный годовщине Великого стояния на Угре22:3208.11.2018
Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве. 8 ноября 2018Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина17:5008.11.2018
Истребитель J-10B ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалонеРоссийско-китайский самолет и другие новинки Airshow China-201815:3807.11.2018
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в МосквеРеконструкция легендарного военного парада 1941 года в Москве12:1407.11.2018
Это мои джунгли! Савви Сергей/Россия"Леди парка" и "Любопытный медведь": лучшие работы The Golden Turtle 201815:5606.11.2018
Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в ЕреванеДевушки и корона: конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018"12:5206.11.2018
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства на площади Труда в ЕкатеринбургеДень народного единства в России18:2004.11.2018
Храм Нептуна в скальном пейзажном парке Монрепо в ВыборгеЖемчужина Выборга. Романтичная прогулка по парку Монрепо12:0203.11.2018
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины"Дело шито белыми нитками". Акция в поддержку Кирилла Вышинского12:3002.11.2018
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Аризона Кардиналс во время матча NFL в Сан-ФранцискоЛучшие фото недели: парады ведьм, шторм в Венеции и снеговик в Германии11:5502.11.2018
Все фотоленты

В Калуге состоялся фестиваль творчества, посвященный годовщине окончания Великого стояния на реке Угре. Кадры с мероприятия — в подборке Ria.ru

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена