В Калуге состоялся фестиваль творчества, посвященный годовщине окончания Великого стояния на реке Угре. Кадры с мероприятия — в подборке Ria.ru
Фестиваль творчества, посвященный годовщине Великого стояния на Угре
22:3208.11.2018
(обновлено: 23:07 08.11.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрителей фестиваля ждала насыщенная концертная программа, поздравить калужан приехали гости и коллективы со всей страны.
Зрителей фестиваля ждала насыщенная концертная программа, поздравить калужан приехали гости и коллективы со всей страны.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМероприятие посвящено событиям 1480 года, в результате которых Русь смогла освободиться от татаро-монгольского ига.
Незадолго до стояния на реке Угре Иван III отказался выплачивать дань Орде, после чего хан Ахмат направил свои войска на Московское княжество. Так и не решившись атаковать противника на территории нынешней Калужской области, Орда повернула свои войска назад, в результате чего армии разошлись практически без потерь.
Незадолго до стояния на реке Угре Иван III отказался выплачивать дань Орде, после чего хан Ахмат направил свои войска на Московское княжество. Так и не решившись атаковать противника на территории нынешней Калужской области, Орда повернула свои войска назад, в результате чего армии разошлись практически без потерь.
Мероприятие посвящено событиям 1480 года, в результате которых Русь смогла освободиться от татаро-монгольского ига.
Незадолго до стояния на реке Угре Иван III отказался выплачивать дань Орде, после чего хан Ахмат направил свои войска на Московское княжество. Так и не решившись атаковать противника на территории нынешней Калужской области, Орда повернула свои войска назад, в результате чего армии разошлись практически без потерь.
Незадолго до стояния на реке Угре Иван III отказался выплачивать дань Орде, после чего хан Ахмат направил свои войска на Московское княжество. Так и не решившись атаковать противника на территории нынешней Калужской области, Орда повернула свои войска назад, в результате чего армии разошлись практически без потерь.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов поприветствовал со сцены гостей и участников фестиваля.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поприветствовал со сцены гостей и участников фестиваля.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестивале состоялась премьера марша "Победа на Угре", который исполнил православный хор инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а стихи и музыку написали Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).
На фестивале состоялась премьера марша "Победа на Угре", который исполнил православный хор инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а стихи и музыку написали Михаил Сенчихин и игумен Варнава (Столбиков).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПомимо песен и танцев здесь можно было увидеть неотъемлемые атрибуты древнерусской эпохи: национальные костюмы, доспехи, сражения также стали частью сценической программы.
Помимо песен и танцев здесь можно было увидеть неотъемлемые атрибуты древнерусской эпохи: национальные костюмы, доспехи, сражения также стали частью сценической программы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОдним из гостей фестиваля стал скрипач-виртуоз Степан Мезенцев.
Одним из гостей фестиваля стал скрипач-виртуоз Степан Мезенцев.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПоздравить калужан приехала солистка Большого театра Ксения Дежнева, она спела знаменитую песню "Улетай на крыльях ветра" из оперы Бородина "Князь Игорь".
Поздравить калужан приехала солистка Большого театра Ксения Дежнева, она спела знаменитую песню "Улетай на крыльях ветра" из оперы Бородина "Князь Игорь".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСвои поздравления с годовщиной стояния на реке Угре жителям Калужской области направили губернаторы Брянской, Тульской и Орловской областей, депутат Госдумы Геннадий Скляр, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Свои поздравления с годовщиной стояния на реке Угре жителям Калужской области направили губернаторы Брянской, Тульской и Орловской областей, депутат Госдумы Геннадий Скляр, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фестивале отметили важность сохранения исторической памяти, сплоченности многонационального народа России, приобщения к ценностям и традициям страны.
На фестивале отметили важность сохранения исторической памяти, сплоченности многонационального народа России, приобщения к ценностям и традициям страны.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервый раз годовщину Великого стояния на реке Угре отмечали в Калужской области в 2017 году.
Первый раз годовщину Великого стояния на реке Угре отмечали в Калужской области в 2017 году.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПраздник учредили региональным законом о памятных датах.
Праздник учредили региональным законом о памятных датах.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Калужской области гордятся тем, что это знаковое историческое событие произошло именно на территории региона.
В Калужской области гордятся тем, что это знаковое историческое событие произошло именно на территории региона.
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