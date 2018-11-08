Фестиваль творчества, посвященный годовщине Великого стояния на Угре

Мероприятие посвящено событиям 1480 года, в результате которых Русь смогла освободиться от татаро-монгольского ига.

Незадолго до стояния на реке Угре Иван III отказался выплачивать дань Орде, после чего хан Ахмат направил свои войска на Московское княжество. Так и не решившись атаковать противника на территории нынешней Калужской области, Орда повернула свои войска назад, в результате чего армии разошлись практически без потерь.