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Российско-китайский самолет и другие новинки Airshow China-2018

(обновлено: 15:40 07.11.2018)
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Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
Посетители на Чжухайском авиасалоне
Истребитель J-10B ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне
Посетители на Чжухайском авиасалоне
Посетители на Чжухайском авиасалоне
Костюм астронавта на Чжухайском авиасалоне
Посетители на Чжухайском авиасалоне
Чжухайский авиасалон
Беспилотный летательный аппарат AVIC A-Hawk II на Чжухайском авиасалоне
Пилот в кабине самолета на Чжухайском авиасалоне
Истребители J-10 ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin CheungМакет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 представили Объединенная авиастроительная корпорация и Китайская корпорация гражданского авиастроения. Посетители выставки смогли побывать в кабине экипажа и посмотреть, как организовано пространство в салоне авиалайнера.Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin Cheung
Макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 представили Объединенная авиастроительная корпорация и Китайская корпорация гражданского авиастроения. Посетители выставки смогли побывать в кабине экипажа и посмотреть, как организовано пространство в салоне авиалайнера.
© AP Photo / Kin CheungСалон, оформленный в китайском и русском стилях, оснастили двумя рядами кресел первого класса, тремя рядами кресел бизнес-класса и четырьмя рядами кресел эконом-класса. Здесь же можно было опробовать развлекательную систему.Презентация макета российско-китайского самолета CR929 на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin Cheung
Салон, оформленный в китайском и русском стилях, оснастили двумя рядами кресел первого класса, тремя рядами кресел бизнес-класса и четырьмя рядами кресел эконом-класса. Здесь же можно было опробовать развлекательную систему.
© AP Photo / Kin CheungРоссия и Китай намерены создать новый самолет к 2025-2027 годам.Посетители на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin Cheung
Россия и Китай намерены создать новый самолет к 2025-2027 годам.
© REUTERS / StringerАвиасалон в Чжухае — один из крупнейших в Азии.Истребитель J-10B ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне
© REUTERS / Stringer
Авиасалон в Чжухае — один из крупнейших в Азии.
© AP Photo / Kin CheungАвиашоу проводят раз в два года.Посетители на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin Cheung
Авиашоу проводят раз в два года.
© AP Photo / Kin CheungВ программе — показы техники и демонстрационные полеты, форумы и семинары.Посетители на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin Cheung
В программе — показы техники и демонстрационные полеты, форумы и семинары.
© AFP 2018 / Wang ZhaoНа авиасалоне презентуют гражданские и военные самолеты, космические технологии, наземное оборудование, ракетные и авиационные двигатели, системы навигации, противовоздушной обороны.Костюм астронавта на Чжухайском авиасалоне
© AFP 2018 / Wang Zhao
На авиасалоне презентуют гражданские и военные самолеты, космические технологии, наземное оборудование, ракетные и авиационные двигатели, системы навигации, противовоздушной обороны.
© AFP 2018 / Wang ZhaoРоссия — традиционный участник авиасалона в Чжухае.Посетители на Чжухайском авиасалоне
© AFP 2018 / Wang Zhao
Россия — традиционный участник авиасалона в Чжухае.
© REUTERS / Brenda GohВ этом году Россию на выставке представляют 14 крупнейших разработчиков и производителей продукции для ВВС, войск ПВО и космической техники.Чжухайский авиасалон
© REUTERS / Brenda Goh
В этом году Россию на выставке представляют 14 крупнейших разработчиков и производителей продукции для ВВС, войск ПВО и космической техники.
© AP Photo / Kin CheungЗапланирована масштабная деловая программа с обсуждением ключевых проектов в области гражданской авиации и мирного космоса.Беспилотный летательный аппарат AVIC A-Hawk II на Чжухайском авиасалоне
© AP Photo / Kin Cheung
Запланирована масштабная деловая программа с обсуждением ключевых проектов в области гражданской авиации и мирного космоса.
© AFP 2018 / Wang ZhaoAirshow China 2018 работает с 6 по 11 ноября.Пилот в кабине самолета на Чжухайском авиасалоне
© AFP 2018 / Wang Zhao
Airshow China 2018 работает с 6 по 11 ноября.
© AFP 2018 / Wang ZhaoИстребители J-10 ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне.Истребители J-10 ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне
© AFP 2018 / Wang Zhao
Истребители J-10 ВВС Китая во время выступления на Чжухайском авиасалоне.
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На авиакосмическом салоне Airshow China 2018 показали полномасштабный макет российско-китайского дальнемагистрального самолета CR929. По замыслу создателей, лайнер составит конкуренцию Airbus и Boeing. Кадры с выставки — в подборке Ria.ru.

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