"Леди парка" и "Любопытный медведь": лучшие работы The Golden Turtle 2018

© Фото : Коростелев Михаил/ Золотая черепаха-2018

У "Любопытного медведя" — так называется снимок россиянина Михаила Коростелева — третье место в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы".

"Фотография была сделана на Курильском озере (Камчатка). Здесь самая большая на планете концентрация медведей. Благодаря массовому нересту лососевых медведи не голодают, поэтому они привыкают к людям и не чувствуют опасности. Я использовал систему дистанционного управления с 10-метровым кабелем. Оставив камеру на мелководье рядом с тропой, где обычно и ходят медведи, я спрятался неподалеку. В этот день моя камера была замечена детенышами, которые шли с медведицей. Мать остановилась и начала ловить рыбу в реке, а любознательные медвежата, увидев фотоаппарат, начали играть с ним...", — объясняет свой замысел автор.