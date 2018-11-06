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Фото

"Леди парка" и "Любопытный медведь": лучшие работы The Golden Turtle 2018

(обновлено: 16:02 06.11.2018)
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Солнечный свет. Дубесси Фабиен/Франция
Осенняя палитра. Засек Свен/Эстония
Дорога света. Ху Юхаи/Китай
Дедушка и бабушка. Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/Испания
Арктический детский сад - вид сверху. Тимин Илья/Россия
Леди парка. Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/Испания
Территория. Мате Бенце/Венгрия
Нерест красной рыбы. Шанин Сергей/Россия
Графика. Иштван Керекеш/Венгрия
Любопытный медведь. Коростелев Михаил/Россия
Королевская спираль. Пескуэро Хосе/Испания
Акула-мако. Баратс Ромен/Франция
Лунное гало. Истомин Виталий/Россия
Страус. Богданов Владимир/Россия
В глубину. Кох Дмитрий/Россия
Охота. Йохансен Арнфинн/Норвегия
Сказка на ночь. Балинт Винже/Венгрия
Это мои джунгли! Савви Сергей/Россия
© Фото : Дубесси Фабиен/ Золотая черепаха-2018Первое место в номинации "Гармония жизни" присудили снимку "Солнечный свет" Дубесси Фабиена из Франции.
"Я сделал эту фотографию в Шотландии. В середине зимы я обследовал эту страну и ее болота без какой-либо определенной фотографической цели, за исключением желания насладиться ее фауной и флорой. Я поехал на западное побережье в район Вестеросс и увидел оленей на хребте. Картина была бы довольно обычной, если бы не удивительный свет, заставивший меня остановиться", — рассказывает автор.Солнечный свет. Дубесси Фабиен/Франция
© Фото : Дубесси Фабиен/ Золотая черепаха-2018
Первое место в номинации "Гармония жизни" присудили снимку "Солнечный свет" Дубесси Фабиена из Франции.
"Я сделал эту фотографию в Шотландии. В середине зимы я обследовал эту страну и ее болота без какой-либо определенной фотографической цели, за исключением желания насладиться ее фауной и флорой. Я поехал на западное побережье в район Вестеросс и увидел оленей на хребте. Картина была бы довольно обычной, если бы не удивительный свет, заставивший меня остановиться", — рассказывает автор.
© Фото : Засек Свен/ Золотая черепаха-2018"Осенней палитре" эстонца Засека Свена досталось первое место в номинации "Искусство и образ природы".
"Осень, мастер цвета, знает свою работу. Сочетание синего и желтого дает нам возможность насладиться осторожными мазками кисти, открывающими крутые повороты реки Халлисте на затопленном лугу в национальном парке Соомаа, Эстония", — замечает автор.Осенняя палитра. Засек Свен/Эстония
© Фото : Засек Свен/ Золотая черепаха-2018
"Осенней палитре" эстонца Засека Свена досталось первое место в номинации "Искусство и образ природы".
"Осень, мастер цвета, знает свою работу. Сочетание синего и желтого дает нам возможность насладиться осторожными мазками кисти, открывающими крутые повороты реки Халлисте на затопленном лугу в национальном парке Соомаа, Эстония", — замечает автор.
© Фото : Ху Юхаи/ Золотая черепаха-2018В номинации "Микромир" победила "Дорога света" Ху Юхаи из Китая.
"Каждый год с мая по июль светлячки на берегу озера в парке Наньху в Гуанчжоу зажигают свои маленькие огоньки. Я люблю макросъемки. Я взял фонарь и сел в надежде исполнить свои детские мечты. Дорога к жизни сияла", — говорит фотограф.
Дорога света. Ху Юхаи/Китай
© Фото : Ху Юхаи/ Золотая черепаха-2018
В номинации "Микромир" победила "Дорога света" Ху Юхаи из Китая.
"Каждый год с мая по июль светлячки на берегу озера в парке Наньху в Гуанчжоу зажигают свои маленькие огоньки. Я люблю макросъемки. Я взял фонарь и сел в надежде исполнить свои детские мечты. Дорога к жизни сияла", — говорит фотограф.
© Фото : Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/ Золотая черепаха-2018Первое место в номинации "Пейзаж" — у испанца Гонсалеса Кармоны Мануэля Энрике и его снимка под названием "Дедушка и бабушка".
"Пихты в Сьерра-де-лас-Ньевес (провинция Малага, Испания). Деревья погибли из-за почтенного возраста, тяжелых снежных шапок и сильных ветров, типичных для этих высот (1 500 м). Это остатки смешанных хвойных лесов", — комментирует автор. Дедушка и бабушка. Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/Испания
© Фото : Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/ Золотая черепаха-2018
Первое место в номинации "Пейзаж" — у испанца Гонсалеса Кармоны Мануэля Энрике и его снимка под названием "Дедушка и бабушка".
"Пихты в Сьерра-де-лас-Ньевес (провинция Малага, Испания). Деревья погибли из-за почтенного возраста, тяжелых снежных шапок и сильных ветров, типичных для этих высот (1 500 м). Это остатки смешанных хвойных лесов", — комментирует автор.
© Фото : Тимин Илья/ Золотая черепаха-2018В номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы" победил кадр "Арктический детский сад — вид сверху" россиянина Ильи Тимина.
"Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Здесь известны почти все лежки моржей, но иногда животные исчезают с одних мест и основывают новую лежку. Самцы живут отдельно от самок с детенышами, поэтому самые большие лежки — это своеобразный детский сад. Лежка в проливе Гайдовского острова Нортбрук была известна и прежде. Там даже стояли автономные камеры наблюдений от национального парка "Русская Арктика", но в объектив не попадали моржи. А все потому, что детский сад сменил прописку в более укромное и труднодоступное место — на песчаную отмель в проливе", — объясняет фотограф.Арктический детский сад - вид сверху. Тимин Илья/Россия
© Фото : Тимин Илья/ Золотая черепаха-2018
В номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы" победил кадр "Арктический детский сад — вид сверху" россиянина Ильи Тимина.
"Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Здесь известны почти все лежки моржей, но иногда животные исчезают с одних мест и основывают новую лежку. Самцы живут отдельно от самок с детенышами, поэтому самые большие лежки — это своеобразный детский сад. Лежка в проливе Гайдовского острова Нортбрук была известна и прежде. Там даже стояли автономные камеры наблюдений от национального парка "Русская Арктика", но в объектив не попадали моржи. А все потому, что детский сад сменил прописку в более укромное и труднодоступное место — на песчаную отмель в проливе", — объясняет фотограф.
© Фото : Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/ Золотая черепаха-2018Фотография "Леди парка" испанца Гонсалеса Кармоны Мануэля Энрике стала лучшей в номинации "Портрет животного".
"Олень, встретившийся мне в лондонском Ричмонд-парке, решил показать лишь свою голову, использовав листву как обрамление портрета", — говорит автор.Леди парка. Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/Испания
© Фото : Гонсалес Кармона Мануэль Энрике/ Золотая черепаха-2018
Фотография "Леди парка" испанца Гонсалеса Кармоны Мануэля Энрике стала лучшей в номинации "Портрет животного".
"Олень, встретившийся мне в лондонском Ричмонд-парке, решил показать лишь свою голову, использовав листву как обрамление портрета", — говорит автор.
© Фото : Мате Бенце/ Золотая черепаха-2018Первое место в номинации "Поведение животного" присудили "Территории" Мате Бенце из Венгрии.
"За последние четыре зимы я провел более двухсот дней в укрытии, снимая дикую природу. И за это время только три раза увидел вместе лису и орла. Лиса сознательно дразнила и провоцировала отдыхавших на льду птиц, прежде чем исчезнуть в тростнике. Снег и туман позволили мне снимать в абсолютно белых условиях. Подобное случаются крайне редко", — рассказывает фотограф.Территория. Мате Бенце/Венгрия
© Фото : Мате Бенце/ Золотая черепаха-2018
Первое место в номинации "Поведение животного" присудили "Территории" Мате Бенце из Венгрии.
"За последние четыре зимы я провел более двухсот дней в укрытии, снимая дикую природу. И за это время только три раза увидел вместе лису и орла. Лиса сознательно дразнила и провоцировала отдыхавших на льду птиц, прежде чем исчезнуть в тростнике. Снег и туман позволили мне снимать в абсолютно белых условиях. Подобное случаются крайне редко", — рассказывает фотограф.
© Фото : Шанин Сергей/ Золотая черепаха-2018Победитель в номинации "Подводный мир" — "Нерест красной рыбы" Сергея Шанина.
"Горбуша выбирает для нереста очень быстрые реки. Ко времени нереста цвет рыбы из серебристого превращается в фиолетовый, но брюшко остается белым. Сильно меняются пропорции горбуши. Особенно у самцов - у них вырастает огромный горб. Челюсти удлиняются и выгибаются, вырастают торчащие во все стороны зубы", — описывает автор.Нерест красной рыбы. Шанин Сергей/Россия
© Фото : Шанин Сергей/ Золотая черепаха-2018
Победитель в номинации "Подводный мир" — "Нерест красной рыбы" Сергея Шанина.
"Горбуша выбирает для нереста очень быстрые реки. Ко времени нереста цвет рыбы из серебристого превращается в фиолетовый, но брюшко остается белым. Сильно меняются пропорции горбуши. Особенно у самцов - у них вырастает огромный горб. Челюсти удлиняются и выгибаются, вырастают торчащие во все стороны зубы", — описывает автор.
© Фото : Иштван Керекеш/ Золотая черепаха-2018Первое место в номинации "Человек и природа" жюри отдало "Графике" венгра Иштвана Керекеша.
"На востоке земли Бургенланд расположен крупнейший в Австрии ветроэнергетический парк. Мое внимание привлекла жизнь косуль в этой необычной среде: они прекрасно уживаются с ветряными турбинами", — комментирует кадр Керекеш.Графика. Иштван Керекеш/Венгрия
© Фото : Иштван Керекеш/ Золотая черепаха-2018
Первое место в номинации "Человек и природа" жюри отдало "Графике" венгра Иштвана Керекеша.
"На востоке земли Бургенланд расположен крупнейший в Австрии ветроэнергетический парк. Мое внимание привлекла жизнь косуль в этой необычной среде: они прекрасно уживаются с ветряными турбинами", — комментирует кадр Керекеш.
© Фото : Коростелев Михаил/ Золотая черепаха-2018У "Любопытного медведя" — так называется снимок россиянина Михаила Коростелева — третье место в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы".
"Фотография была сделана на Курильском озере (Камчатка). Здесь самая большая на планете концентрация медведей. Благодаря массовому нересту лососевых медведи не голодают, поэтому они привыкают к людям и не чувствуют опасности. Я использовал систему дистанционного управления с 10-метровым кабелем. Оставив камеру на мелководье рядом с тропой, где обычно и ходят медведи, я спрятался неподалеку. В этот день моя камера была замечена детенышами, которые шли с медведицей. Мать остановилась и начала ловить рыбу в реке, а любознательные медвежата, увидев фотоаппарат, начали играть с ним...", — объясняет свой замысел автор.Любопытный медведь. Коростелев Михаил/Россия
© Фото : Коростелев Михаил/ Золотая черепаха-2018
У "Любопытного медведя" — так называется снимок россиянина Михаила Коростелева — третье место в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы".
"Фотография была сделана на Курильском озере (Камчатка). Здесь самая большая на планете концентрация медведей. Благодаря массовому нересту лососевых медведи не голодают, поэтому они привыкают к людям и не чувствуют опасности. Я использовал систему дистанционного управления с 10-метровым кабелем. Оставив камеру на мелководье рядом с тропой, где обычно и ходят медведи, я спрятался неподалеку. В этот день моя камера была замечена детенышами, которые шли с медведицей. Мать остановилась и начала ловить рыбу в реке, а любознательные медвежата, увидев фотоаппарат, начали играть с ним...", — объясняет свой замысел автор.
© Фото : Пескуэро Хосе/ Золотая черепаха-2018"Королевская спираль" испанца Хосе Пескуэро удостоена третьего места в номинации "Искусство и образ природы".
"Павлин, снятый в естественных условиях в Индии. С помощью длинной выдержки мне удалось создать этот особый эффект вокруг главного персонажа", — выдает секрет фотограф.Королевская спираль. Пескуэро Хосе/Испания
© Фото : Пескуэро Хосе/ Золотая черепаха-2018
"Королевская спираль" испанца Хосе Пескуэро удостоена третьего места в номинации "Искусство и образ природы".
"Павлин, снятый в естественных условиях в Индии. С помощью длинной выдержки мне удалось создать этот особый эффект вокруг главного персонажа", — выдает секрет фотограф.
© Фото : Баратс Ромен/ Золотая черепаха-2018Третье место в номинации "Портрет животного" завоевала "Акула-мако" француза Ромена Баратса.
"Основная трудность заключалась в том, что серо-голубые акулы мако редко подолгу находятся под водой в одном месте, поэтому мне приходилось очень быстро менять настройки", — вспоминает о съемке фотограф.Акула-мако. Баратс Ромен/Франция
© Фото : Баратс Ромен/ Золотая черепаха-2018
Третье место в номинации "Портрет животного" завоевала "Акула-мако" француза Ромена Баратса.
"Основная трудность заключалась в том, что серо-голубые акулы мако редко подолгу находятся под водой в одном месте, поэтому мне приходилось очень быстро менять настройки", — вспоминает о съемке фотограф.
© Фото : Истомин Виталий/ Золотая черепаха-2018Второе место в номинации "Пейзаж" жюри отдало кадру российского фотографа Виталия Истомина "Лунное гало".
"Моей целью пофотографировать сияние. Прогнозы обещали сильную геомагнитную бурю. Увы, не повезло, но через пару часов появилось гало (оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света - ред.). Удивительное зрелище! И в этот момент появилось дуговое сияние", — делится впечатлениями автор.Лунное гало. Истомин Виталий/Россия
© Фото : Истомин Виталий/ Золотая черепаха-2018
Второе место в номинации "Пейзаж" жюри отдало кадру российского фотографа Виталия Истомина "Лунное гало".
"Моей целью пофотографировать сияние. Прогнозы обещали сильную геомагнитную бурю. Увы, не повезло, но через пару часов появилось гало (оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света - ред.). Удивительное зрелище! И в этот момент появилось дуговое сияние", — делится впечатлениями автор.
© Фото : Богданов Владимир/ Золотая черепаха-2018"Страус" россиянина Владимира Богданова добежал до третьего места в номинации "Гармония жизни".
"Снято с вертолета ранним утром. Я хотел передать красоту песчаных дюн. По утрам в пустыне Намибии очень холодно, поэтому при съемке с вертолета со снятой дверью очень мерзли руки", — переносится мыслью в тот день фотограф.Страус. Богданов Владимир/Россия
© Фото : Богданов Владимир/ Золотая черепаха-2018
"Страус" россиянина Владимира Богданова добежал до третьего места в номинации "Гармония жизни".
"Снято с вертолета ранним утром. Я хотел передать красоту песчаных дюн. По утрам в пустыне Намибии очень холодно, поэтому при съемке с вертолета со снятой дверью очень мерзли руки", — переносится мыслью в тот день фотограф.
© Фото : Кох Дмитрий/ Золотая черепаха-2018Второе место в номинации "Подводный мир" досталось россиянину Дмитрию Коху за кадр под названием "В глубину".
"В этот день я впервые увидел кашалотов под водой. Сердце билось со страшной силой. Я попытался подплыть к ним ближе. Случайно сделал резкое движение, и кашалоты, испугавшись, начали медленно уходить в глубину. Я нырнул насколько хватило дыхания и сделал снимок", — делится подробностями съемки автор.В глубину. Кох Дмитрий/Россия
© Фото : Кох Дмитрий/ Золотая черепаха-2018
Второе место в номинации "Подводный мир" досталось россиянину Дмитрию Коху за кадр под названием "В глубину".
"В этот день я впервые увидел кашалотов под водой. Сердце билось со страшной силой. Я попытался подплыть к ним ближе. Случайно сделал резкое движение, и кашалоты, испугавшись, начали медленно уходить в глубину. Я нырнул насколько хватило дыхания и сделал снимок", — делится подробностями съемки автор.
© Фото : Йохансен Арнфинн/ Золотая черепаха-2018Кадр под названием "Охота" фотографа из Норвегии Йохансена Арнфинна удостоен третьего места в номинации "Поведение животного".
"Молодые гепарды играли с теленком газели Томсона почти 45 минут, прежде чем убить его. Просматривая сделанные мною 1467 фотографий, я насчитал 27 случаев того, что теленок сбегал и был заново пойман. Он мокрый, потому что гепарды держали его в ручье, потом дважды вытаскивали из-под автомобиля, где он пытался скрыться", — вспоминает фотограф.Охота. Йохансен Арнфинн/Норвегия
© Фото : Йохансен Арнфинн/ Золотая черепаха-2018
Кадр под названием "Охота" фотографа из Норвегии Йохансена Арнфинна удостоен третьего места в номинации "Поведение животного".
"Молодые гепарды играли с теленком газели Томсона почти 45 минут, прежде чем убить его. Просматривая сделанные мною 1467 фотографий, я насчитал 27 случаев того, что теленок сбегал и был заново пойман. Он мокрый, потому что гепарды держали его в ручье, потом дважды вытаскивали из-под автомобиля, где он пытался скрыться", — вспоминает фотограф.
© Фото : Балинт Винже/ Золотая черепаха-2018У "Сказки на ночь" Балинта Винже из Венгрии — второе место в номинации "Микромир".
"В мире известно 40 000 видов цикад, из них два подвида - коренные для Венгрии: ясеневая, обитающая на полуострове Тихань, и красная, из южных районов. У цикад необычный жизненный цикл: годы они проводят под землей, а в июньскую ночь личинки выползают из нор и, оказавшись на стволе дерева, сбрасывают старые панцири... Два года я снимаю эти удивительные моменты трансформации цикад. Подсветка привлекает множество насекомых, которые попадают в кадр. Этот момент напоминает сказку", — повествует автор.Сказка на ночь. Балинт Винже/Венгрия
© Фото : Балинт Винже/ Золотая черепаха-2018
У "Сказки на ночь" Балинта Винже из Венгрии — второе место в номинации "Микромир".
"В мире известно 40 000 видов цикад, из них два подвида - коренные для Венгрии: ясеневая, обитающая на полуострове Тихань, и красная, из южных районов. У цикад необычный жизненный цикл: годы они проводят под землей, а в июньскую ночь личинки выползают из нор и, оказавшись на стволе дерева, сбрасывают старые панцири... Два года я снимаю эти удивительные моменты трансформации цикад. Подсветка привлекает множество насекомых, которые попадают в кадр. Этот момент напоминает сказку", — повествует автор.
© Фото : Савви Сергей/ Золотая черепаха-2018Третье место в номинации "Человек и природа" присудили россиянину Сергею Савви за снимок "Это мои джунгли!".
"По моим предположениям, мирно пасущийся у дороги слон решил проверить джип с туристами на предмет еды. Водитель не успел среагировать на слоновий интерес и уехать. Слон заблокировал машину и, не дождавшись угощения, изрядно разозлился, едва не перевернул джип, полный людей. Наша машина была впереди атакованной, съемка велась на ходу", — рассказывает историю снимка фотограф.Это мои джунгли! Савви Сергей/Россия
© Фото : Савви Сергей/ Золотая черепаха-2018
Третье место в номинации "Человек и природа" присудили россиянину Сергею Савви за снимок "Это мои джунгли!".
"По моим предположениям, мирно пасущийся у дороги слон решил проверить джип с туристами на предмет еды. Водитель не успел среагировать на слоновий интерес и уехать. Слон заблокировал машину и, не дождавшись угощения, изрядно разозлился, едва не перевернул джип, полный людей. Наша машина была впереди атакованной, съемка велась на ходу", — рассказывает историю снимка фотограф.
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Жюри международного конкурса фотографии, живописи и дизайна The Golden Turtle 2018 определило победителей. В этом году смотр собрал рекордное число участников: рассматривались работы 1800 авторов из 110 стран. Самые яркие снимки дикой природы — в подборке Ria.ru.

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