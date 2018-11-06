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Девушки и корона: конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018"

(обновлено: 12:55 06.11.2018)
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Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване. 4 ноября 2018
Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 россиянка Дарья Баранова
Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Дарья Баранова. 4 ноября 2018
Первая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Анна Пономарева из Белоруссии (в центре) во время награждения
Вторая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Кристина Хомченко (Украина)
Третья вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Сафина Гаибова (Таджикистан)
Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян. 4 ноября 2018
Дара Вайсман, победившая в номинации Фотомодель, на конкурсе красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Дарья Баранова (Россия)
Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкВ конкурсе участвовали профессиональные модели из 16 стран.Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване. 4 ноября 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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В конкурсе участвовали профессиональные модели из 16 стран.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкКорону победительницы и право участвовать в международных смотрах завоевала россиянка Дарья Баранова.Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 россиянка Дарья Баранова
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Корону победительницы и право участвовать в международных смотрах завоевала россиянка Дарья Баранова.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкПобедительница конкурса "Топ-модель СНГ-2018" Дарья Баранова.Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Дарья Баранова. 4 ноября 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Победительница конкурса "Топ-модель СНГ-2018" Дарья Баранова.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкТитул первой вице-мисс достался Анне Пономаревой из Белоруссии.Первая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Анна Пономарева из Белоруссии (в центре) во время награждения
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Титул первой вице-мисс достался Анне Пономаревой из Белоруссии.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкВторой вице-мисс конкурса стала украинка Кристина Хомченко.Вторая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Кристина Хомченко (Украина)
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Второй вице-мисс конкурса стала украинка Кристина Хомченко.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкТретья вице-мисс — Сафина Гаибова из Таджикистана.Третья вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Сафина Гаибова (Таджикистан)
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Третья вице-мисс — Сафина Гаибова из Таджикистана.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" в Ереване.Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участницы конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" в Ереване.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкЧетвертой вице-мисс конкурса стала Ева Багдасарян из Армении.Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян. 4 ноября 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Четвертой вице-мисс конкурса стала Ева Багдасарян из Армении.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкВ номинации "Фотомодель" победила Дара Вайсман из Кыргызстана.Дара Вайсман, победившая в номинации Фотомодель, на конкурсе красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
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В номинации "Фотомодель" победила Дара Вайсман из Кыргызстана.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкДарья Баранова на конкурсе красоты "Топ-модель СНГ-2018".Победительница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 Дарья Баранова (Россия)
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Дарья Баранова на конкурсе красоты "Топ-модель СНГ-2018".
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкКонкурс проходил в столице Армении с 25 октября по 5 ноября.Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Конкурс проходил в столице Армении с 25 октября по 5 ноября.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкИз 10 тысяч заявок выбрали 30 конкурсанток.Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Из 10 тысяч заявок выбрали 30 конкурсанток.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкВ финале девушки демонстрировали национальные костюмы и вечерние наряды.Участница конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
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В финале девушки демонстрировали национальные костюмы и вечерние наряды.
© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" во время дефиле в купальниках.Участницы конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участницы конкурса красоты "Топ-модель СНГ-2018" во время дефиле в купальниках.
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В Ереване выбрали самую красивую девушку Содружества Независимых Государств. Победительницы и участницы конкурса "Топ-модель СНГ-2018" — в фотоленте Ria.ru.

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