День народного единства в России

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

На фото: участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.