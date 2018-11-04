День народного единства в России празднуют 4 ноября. Самые яркие моменты мероприятий в разных городах страны — в фотоленте Ria.ru.
День народного единства в России
18:2004.11.2018
(обновлено: 18:23 04.11.2018)
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкДень народного единства в России стал официальным праздником в 2005 году.
На фото: участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе.
На фото: участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе.
День народного единства в России стал официальным праздником в 2005 году.
На фото: участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе.
На фото: участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России.
На фото: празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе.
На фото: празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе.
Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России.
На фото: празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе.
На фото: празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.
На фото: участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.
На фото: участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
На фото: мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе.
На фото: мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
На фото: мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе.
На фото: мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПосвященная Дню народного единства акция "Флаг моего государства" прошла в Севастополе.
Посвященная Дню народного единства акция "Флаг моего государства" прошла в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа площадь в Симферополе вышли артисты в национальных костюмах.
На площадь в Симферополе вышли артисты в национальных костюмах.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге на площади Труда прошел митинг-концерт, посвященный Дню народного единства.
В Екатеринбурге на площади Труда прошел митинг-концерт, посвященный Дню народного единства.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАналогичное мероприятие состоялось на Корабельной набережной во Владивостоке.
Аналогичное мероприятие состоялось на Корабельной набережной во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа площади Ленина в Новосибирске в честь Дня народного единства организовали фестиваль национальных культур.
На площади Ленина в Новосибирске в честь Дня народного единства организовали фестиваль национальных культур.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа Поклонной горе в день праздника провели флешмоб, участники которого развернули флаги всех 85 регионов России.
На Поклонной горе в день праздника провели флешмоб, участники которого развернули флаги всех 85 регионов России.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа посвященном Дню народного единства митинге-концерте на площади Труда в Екатеринбурге развернули российские флаги.
На посвященном Дню народного единства митинге-концерте на площади Труда в Екатеринбурге развернули российские флаги.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе в честь Дня народного единства провели праздничное шествие.
В Севастополе в честь Дня народного единства провели праздничное шествие.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время флешмоба на Поклонной горе в Москве атмосферу праздника создавали аниматоры в национальных костюмах, а также творческие коллективы. Гостям рассказали историю Дня народного единства.
Во время флешмоба на Поклонной горе в Москве атмосферу праздника создавали аниматоры в национальных костюмах, а также творческие коллективы. Гостям рассказали историю Дня народного единства.
© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкВ Тамбове более 20 тысяч жителей приняли участие в празднике в честь Дня народного единства.
В Тамбове более 20 тысяч жителей приняли участие в празднике в честь Дня народного единства.
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