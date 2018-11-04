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День народного единства в России

(обновлено: 18:23 04.11.2018)
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Участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе
Празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе
Участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве
Мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе
Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню народного единства в Севастополе
Артисты в национальных костюмах на праздновании Дня народного единства в Симферополе.
Участники митинга-концерта на площади Труда в Екатеринбурге
Участники митинга-концерта на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2018 года.
Фестиваль национальных культур на площади Ленина в Новосибирске.
Волонтеры во время флешмоба в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве
Участники митинга-концерта на площади Труда в Екатеринбурге.
Участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе
Волонтеры во время флешмоба в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.
Участники митинга-концерта, посвященного Дню народного единства на площади музыки в Тамбове
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкДень народного единства в России стал официальным праздником в 2005 году.
На фото: участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе.Участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
День народного единства в России стал официальным праздником в 2005 году.
На фото: участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России.
На фото: празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе.Празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России.
На фото: празднование Дня народного единства на центральной площади в Симферополе.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.Участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
На фото: участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
На фото: мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе.Мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.
На фото: мотоциклист на праздновании Дня народного единства в Симферополе.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПосвященная Дню народного единства акция "Флаг моего государства" прошла в Севастополе.Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню народного единства в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Посвященная Дню народного единства акция "Флаг моего государства" прошла в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа площадь в Симферополе вышли артисты в национальных костюмах.Артисты в национальных костюмах на праздновании Дня народного единства в Симферополе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На площадь в Симферополе вышли артисты в национальных костюмах.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге на площади Труда прошел митинг-концерт, посвященный Дню народного единства.Участники митинга-концерта на площади Труда в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге на площади Труда прошел митинг-концерт, посвященный Дню народного единства.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАналогичное мероприятие состоялось на Корабельной набережной во Владивостоке.Участники митинга-концерта на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2018 года.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Аналогичное мероприятие состоялось на Корабельной набережной во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа площади Ленина в Новосибирске в честь Дня народного единства организовали фестиваль национальных культур.Фестиваль национальных культур на площади Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На площади Ленина в Новосибирске в честь Дня народного единства организовали фестиваль национальных культур.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа Поклонной горе в день праздника провели флешмоб, участники которого развернули флаги всех 85 регионов России.Волонтеры во время флешмоба в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На Поклонной горе в день праздника провели флешмоб, участники которого развернули флаги всех 85 регионов России.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа посвященном Дню народного единства митинге-концерте на площади Труда в Екатеринбурге развернули российские флаги.Участники митинга-концерта на площади Труда в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На посвященном Дню народного единства митинге-концерте на площади Труда в Екатеринбурге развернули российские флаги.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе в честь Дня народного единства провели праздничное шествие.Участники праздничного шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе в честь Дня народного единства провели праздничное шествие.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время флешмоба на Поклонной горе в Москве атмосферу праздника создавали аниматоры в национальных костюмах, а также творческие коллективы. Гостям рассказали историю Дня народного единства.Волонтеры во время флешмоба в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Во время флешмоба на Поклонной горе в Москве атмосферу праздника создавали аниматоры в национальных костюмах, а также творческие коллективы. Гостям рассказали историю Дня народного единства.
© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкВ Тамбове более 20 тысяч жителей приняли участие в празднике в честь Дня народного единства.Участники митинга-концерта, посвященного Дню народного единства на площади музыки в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
В Тамбове более 20 тысяч жителей приняли участие в празднике в честь Дня народного единства.
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День народного единства в России празднуют 4 ноября. Самые яркие моменты мероприятий в разных городах страны — в фотоленте Ria.ru.

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