Журналисты провели в Москве акцию солидарности с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским. Кадры манифестации — в подборке Ria.ru.
"Дело шито белыми нитками". Акция в поддержку Кирилла Вышинского
12:3002.11.2018
(обновлено: 12:47 02.11.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкК зданию посольства Украины пришли известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского.
К зданию посольства Украины пришли известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАкция проходила под девизом "Дело шито белыми нитками".
Акция проходила под девизом "Дело шито белыми нитками".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОрганизаторы приурочили акцию к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Организаторы приурочили акцию к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭтот день учредили в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Документ осуждает любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников СМИ.
Этот день учредили в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Документ осуждает любые нападения и акты насилия в отношении сотрудников СМИ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" и держали портреты Кирилла с таким же хэштегом — #ВолюВышинскому.
Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" и держали портреты Кирилла с таким же хэштегом — #ВолюВышинскому.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИз посольства Украины к манифестантам никто не вышел.
Из посольства Украины к манифестантам никто не вышел.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Почти полгода он находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Почти полгода он находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРуководителю портала РИА Новости Украина грозит до 15 лет лишения свободы.
Руководителю портала РИА Новости Украина грозит до 15 лет лишения свободы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЕще одну акцию в поддержку Вышинского активисты провели у дома приемов МИД России.
Еще одну акцию в поддержку Вышинского активисты провели у дома приемов МИД России.
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