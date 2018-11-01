В Нью-Йорке прошел юбилейный парад в честь Дня всех святых — Хэллоуина. Самые страшные наряды и маски праздничного шествия — в фотоленте Ria.ru.
Американская история ужаса: Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
13:0501.11.2018
(обновлено: 13:21 01.11.2018)
0260016
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШествие традиционно собирает тысячи участников и зрителей.
Шествие традиционно собирает тысячи участников и зрителей.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкНынешний парад в честь Дня всех святых — 45-й по счету.
Нынешний парад в честь Дня всех святых — 45-й по счету.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкМеста у ограждений на Манхеттене зрители занимают задолго до начала действия.
Места у ограждений на Манхеттене зрители занимают задолго до начала действия.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкИ порой даже устраивают перепалки за "места получше".
И порой даже устраивают перепалки за "места получше".
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкВурдалаки, живые мертвецы, пришельцы, насекомые, роботы, звери — кого только ни встретишь в этот праздничный вечер.
Вурдалаки, живые мертвецы, пришельцы, насекомые, роботы, звери — кого только ни встретишь в этот праздничный вечер.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкИспугать прохожего — к этому стремится любой уважающий себя вурдалак.
Испугать прохожего — к этому стремится любой уважающий себя вурдалак.
© AP Photo / Andres KudackiХэллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
© AP Photo / Andres Kudacki
Хэллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
© AP Photo / Andres KudackiСчитается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.
© AP Photo / Andres Kudacki
Считается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкНаиболее широко Хэллоуин отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярен и в европейских странах.
Наиболее широко Хэллоуин отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярен и в европейских странах.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкКостюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть, — одна из самых известных традиций Хэллоуина.
Костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть, — одна из самых известных традиций Хэллоуина.
© AP Photo / Andres KudackiНесмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник так и не стал официальным.
© AP Photo / Andres Kudacki
Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник так и не стал официальным.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+