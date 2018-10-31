В столице Франции открылся двадцать четвертый Салон шоколада. Сладкую продукцию сюда привезли более 500 производителей из 60 стран мира, в том числе из России. Одним из самых зрелищных событий выставки стало дефиле в шоколадных платьях. Кадры с подиума — в подборке Ria.ru.
Сладкая жизнь: показ шоколадных платьев в Париже
16:3031.10.2018
(обновлено: 17:06 31.10.2018)
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© AP Photo / Thibault CamusПод вспышки камер по подиуму прошли актрисы, певицы, телеведущие, журналисты и хореографы.
© AP Photo / Thibault Camus
Под вспышки камер по подиуму прошли актрисы, певицы, телеведущие, журналисты и хореографы.
© AP Photo / Thibault CamusНад сладкими костюмами работали лучшие шоколатье и дизайнеры.
© AP Photo / Thibault Camus
Над сладкими костюмами работали лучшие шоколатье и дизайнеры.
© AFP 2018 / Francois GuillotПоказ 20 шоколадных нарядов стоит в программе салона ежедневно в 17.00.
Показ 20 шоколадных нарядов стоит в программе салона ежедневно в 17.00.
© AP Photo / Thibault Camus"Любовь к шоколаду прекрасна. Это любовь, которая, как мне кажется, открывает сердце, открывает рецепторы, дает желание узнавать мир и подталкивает к совершенству", — считает мэр Парижа Анн Идальго.
© AP Photo / Thibault Camus
"Любовь к шоколаду прекрасна. Это любовь, которая, как мне кажется, открывает сердце, открывает рецепторы, дает желание узнавать мир и подталкивает к совершенству", — считает мэр Парижа Анн Идальго.
© REUTERS / Charles Platiau, Salon du ChocolatНа выставке можно не только увидеть творения мастеров, но и поучаствовать в 120 мастер-классах по изготовлению шоколада.
На выставке можно не только увидеть творения мастеров, но и поучаствовать в 120 мастер-классах по изготовлению шоколада.
© AP Photo / Thibault CamusСалон открыт до 4 ноября.
© AP Photo / Thibault Camus
Салон открыт до 4 ноября.
© REUTERS / Charles Platiau, Salon du ChocolatОрганизаторы надеются, что в этом году к ним придут около 130 тысяч человек.
Организаторы надеются, что в этом году к ним придут около 130 тысяч человек.
© AP Photo / Thibault CamusЗа 24 года салон шоколада приобрел известность не только во Франции.
© AP Photo / Thibault Camus
За 24 года салон шоколада приобрел известность не только во Франции.
© AP Photo / Thibault CamusШоколадные выставки проводят в Брюсселе, Лондоне, Милане, Москве, Бейруте, Сеуле, Токио и других городах.
© AP Photo / Thibault Camus
Шоколадные выставки проводят в Брюсселе, Лондоне, Милане, Москве, Бейруте, Сеуле, Токио и других городах.
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