Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2018 года
11:0031.10.2018
(обновлено: 11:01 31.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛатиноамериканская программа на Кубке Кремля по бальным танцам среди любителей в рамках чемпионата мира по европейским танцам WDC.
Латиноамериканская программа на Кубке Кремля по бальным танцам среди любителей в рамках чемпионата мира по европейским танцам WDC.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСкульптурная композиция на пешеходной улице Хэфан в китайском городе Ханчжоу.
Скульптурная композиция на пешеходной улице Хэфан в китайском городе Ханчжоу.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.
Грузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев осматривают яблоневые сады на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев осматривают яблоневые сады на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая яровой пшеницы на полях cовхоза "Морской" в Новосибирской области.
Уборка урожая яровой пшеницы на полях cовхоза "Морской" в Новосибирской области.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста профсоюзов в Киеве, проведенной в Международный день борьбы с бедностью, требуют повысить минимальный размер оплаты труда.
Участники акции протеста профсоюзов в Киеве, проведенной в Международный день борьбы с бедностью, требуют повысить минимальный размер оплаты труда.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЗдания в Алеппо, разрушенные и поврежденные в результате военных действий.
Здания в Алеппо, разрушенные и поврежденные в результате военных действий.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКоровы на стенде племенного завода "Новоладожский" на агропромышленной выставке "Золотая осень".
Коровы на стенде племенного завода "Новоладожский" на агропромышленной выставке "Золотая осень".
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖенщина сидит на ступенях дома на улице города Шефшауэн в Марокко.
Женщина сидит на ступенях дома на улице города Шефшауэн в Марокко.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют железнодорожные пути, по которым ракету-носителю "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" вывозят на стартовый стол первой "Гагаринской" площадки на космодроме "Байконур".
Сотрудники полиции проверяют железнодорожные пути, по которым ракету-носителю "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" вывозят на стартовый стол первой "Гагаринской" площадки на космодроме "Байконур".
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.
Презентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусские спецназовцы сдают экзамен на право носить краповый берет.
Белорусские спецназовцы сдают экзамен на право носить краповый берет.
© РИА Новости / Артём КоренюкПерейти в фотобанкСвинка Роза из Пензы, которая забеременела после уникальной операции по лечению бесплодия, проведенной с помощью робота-хирурга, и шесть ее поросят.
Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после уникальной операции по лечению бесплодия, проведенной с помощью робота-хирурга, и шесть ее поросят.
© Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы выставки "ИгроМир 2018" и фестиваля Comic Con Russia 2018 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© Евгений Одиноков
Участницы выставки "ИгроМир 2018" и фестиваля Comic Con Russia 2018 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДмитрий Медведев осматривает Янтарную пирамиду в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.
Дмитрий Медведев осматривает Янтарную пирамиду в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТуристы в вагончике Будайского фуникулера Шикло в Будапеште.
Туристы в вагончике Будайского фуникулера Шикло в Будапеште.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют украшения ювелирного дома Noudar на выставке "Катарские сезоны" в Москве.
Модели демонстрируют украшения ювелирного дома Noudar на выставке "Катарские сезоны" в Москве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
Танки Т-72 во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкХакан Чалханоглу и Марио Фернандес в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции.
Хакан Чалханоглу и Марио Фернандес в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино. На этом месте больницы за счет города возведут четыре жилых дома.
Снос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино. На этом месте больницы за счет города возведут четыре жилых дома.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 участвует в акции Минобороны "Военная служба по контракту — твой выбор" в Костроме.
Пилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 участвует в акции Минобороны "Военная служба по контракту — твой выбор" в Костроме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКонцерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмены во время тренировки на глетчере Дахштайн в Австрии.
Спортсмены во время тренировки на глетчере Дахштайн в Австрии.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкЕжегодная миграция овец через Мадрид. Необычная акция приурочена к старинному празднику Fiesta de la Trashumancia, с помощью которого пастухи напоминают властям и жителям о традиции перегонять скот осенью с севера на юг.
Ежегодная миграция овец через Мадрид. Необычная акция приурочена к старинному празднику Fiesta de la Trashumancia, с помощью которого пастухи напоминают властям и жителям о традиции перегонять скот осенью с севера на юг.
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