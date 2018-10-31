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Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2018 года

(обновлено: 11:01 31.10.2018)
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Сергей Агванян и Дарья Мажова выступают в латиноамериканской программе бальных танцев Кубка Кремля среди любителей в рамках чемпионата мира по европейским танцам WDC
Скульптурная композиция на пешеходной улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Монгольский пастух
Грузовые машины на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра яблоневых садов в Ставропольском крае
Уборка урожая яровой пшеницы в Новосибирской области
Участники акции протеста профсоюзов в Киеве с требованием повышения минимального размера оплаты труда. 17 октября 2018
Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
Коровы на стенде племенного завода ОАО Новоладожский на выставке Золотая осень в Москве
Женщина сидит на ступенях своего дома на одной из улиц города Шефшауэн
Сотрудники полиции во время проверки железнодорожных путей, по которым осуществляется вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Презентация новой модели Audi Sport
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 27 октября 2018
Белорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета в учебном центре внутренних войск Белоруссии под Минском
Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, с поросятами на послеоперационной площадке Пензенского ГАУ
Участницы выставки ИгроМир 2018 и фестиваля Comic Con Russia 2018 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве. 4 октября 2018
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра Янтарной пирамиды в ходе рабочей поездки в Калининградскую область
Туристы в вагончике Будайского фуникулера Шикло в Будапеште
Модели демонстрируют украшения ювелирного дома Noudar на выставке Катарские сезоны в Москве
Осетр в садковой линии в рыбоводческом комплексе Тамбовский осетр
Танки Т-72 во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ Взаимодействие-2018
Работники в кабине грузовика во время сбора сена в монгольской степи
Хакан Чалханоглу (Турция) и Марио Фернандес (Россия) в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых
Начало работ по сносу недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино
Северное сияние в Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus кортежа президента РФ на трассе Сочи Автодрома. 17 октября 2018
Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 на акции Министерства обороны Военная служба по контракту - твой выбор в Костроме
Участницы концерта Kremlin Gala Звезды балета XXI века на сцене Государственного Кремлевского дворца
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале БКД
Спортсмены во время тренировки на глетчере Дахштайн в Австрии
В Казани выпал первый снег
Группа поддержки БК УНИКС на матче Кубка Европы между БК УНИКС (Россия, Казань) и БК Ритас (Литва, Вильнюс)
Ежегодная миграция овец через Мадрид
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛатиноамериканская программа на Кубке Кремля по бальным танцам среди любителей в рамках чемпионата мира по европейским танцам WDC.Сергей Агванян и Дарья Мажова выступают в латиноамериканской программе бальных танцев Кубка Кремля среди любителей в рамках чемпионата мира по европейским танцам WDC
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Латиноамериканская программа на Кубке Кремля по бальным танцам среди любителей в рамках чемпионата мира по европейским танцам WDC.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСкульптурная композиция на пешеходной улице Хэфан в китайском городе Ханчжоу.Скульптурная композиция на пешеходной улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптурная композиция на пешеходной улице Хэфан в китайском городе Ханчжоу.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМонгольский пастух.Монгольский пастух
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Монгольский пастух.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.Грузовые машины на Крымском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев осматривают яблоневые сады на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра яблоневых садов в Ставропольском крае
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Дмитрий Медведев осматривают яблоневые сады на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая яровой пшеницы на полях cовхоза "Морской" в Новосибирской области.Уборка урожая яровой пшеницы в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка урожая яровой пшеницы на полях cовхоза "Морской" в Новосибирской области.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста профсоюзов в Киеве, проведенной в Международный день борьбы с бедностью, требуют повысить минимальный размер оплаты труда.Участники акции протеста профсоюзов в Киеве с требованием повышения минимального размера оплаты труда. 17 октября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста профсоюзов в Киеве, проведенной в Международный день борьбы с бедностью, требуют повысить минимальный размер оплаты труда.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЗдания в Алеппо, разрушенные и поврежденные в результате военных действий.Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Здания в Алеппо, разрушенные и поврежденные в результате военных действий.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКоровы на стенде племенного завода "Новоладожский" на агропромышленной выставке "Золотая осень".Коровы на стенде племенного завода ОАО Новоладожский на выставке Золотая осень в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Коровы на стенде племенного завода "Новоладожский" на агропромышленной выставке "Золотая осень".
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖенщина сидит на ступенях дома на улице города Шефшауэн в Марокко.Женщина сидит на ступенях своего дома на одной из улиц города Шефшауэн
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женщина сидит на ступенях дома на улице города Шефшауэн в Марокко.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют железнодорожные пути, по которым ракету-носителю "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" вывозят на стартовый стол первой "Гагаринской" площадки на космодроме "Байконур".Сотрудники полиции во время проверки железнодорожных путей, по которым осуществляется вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции проверяют железнодорожные пути, по которым ракету-носителю "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" вывозят на стартовый стол первой "Гагаринской" площадки на космодроме "Байконур".
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.Презентация новой модели Audi Sport
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Презентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВстреча Владимира Путина и Ангелы Меркель.Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 27 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусские спецназовцы сдают экзамен на право носить краповый берет.Белорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета в учебном центре внутренних войск Белоруссии под Минском
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусские спецназовцы сдают экзамен на право носить краповый берет.
© РИА Новости / Артём КоренюкПерейти в фотобанкСвинка Роза из Пензы, которая забеременела после уникальной операции по лечению бесплодия, проведенной с помощью робота-хирурга, и шесть ее поросят.Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, с поросятами на послеоперационной площадке Пензенского ГАУ
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после уникальной операции по лечению бесплодия, проведенной с помощью робота-хирурга, и шесть ее поросят.
© Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы выставки "ИгроМир 2018" и фестиваля Comic Con Russia 2018 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.Участницы выставки ИгроМир 2018 и фестиваля Comic Con Russia 2018 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве. 4 октября 2018
© Евгений Одиноков
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Участницы выставки "ИгроМир 2018" и фестиваля Comic Con Russia 2018 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДмитрий Медведев осматривает Янтарную пирамиду в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра Янтарной пирамиды в ходе рабочей поездки в Калининградскую область
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев осматривает Янтарную пирамиду в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТуристы в вагончике Будайского фуникулера Шикло в Будапеште.Туристы в вагончике Будайского фуникулера Шикло в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы в вагончике Будайского фуникулера Шикло в Будапеште.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют украшения ювелирного дома Noudar на выставке "Катарские сезоны" в Москве.Модели демонстрируют украшения ювелирного дома Noudar на выставке Катарские сезоны в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модели демонстрируют украшения ювелирного дома Noudar на выставке "Катарские сезоны" в Москве.
© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкРыбоводческий комплекс "Тамбовский осетр".Осетр в садковой линии в рыбоводческом комплексе Тамбовский осетр
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Рыбоводческий комплекс "Тамбовский осетр".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".Танки Т-72 во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ Взаимодействие-2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Танки Т-72 во время командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСбор сена в монгольской степи.Работники в кабине грузовика во время сбора сена в монгольской степи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сбор сена в монгольской степи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкХакан Чалханоглу и Марио Фернандес в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции.Хакан Чалханоглу (Турция) и Марио Фернандес (Россия) в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Хакан Чалханоглу и Марио Фернандес в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино. На этом месте больницы за счет города возведут четыре жилых дома.Начало работ по сносу недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Снос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино. На этом месте больницы за счет города возведут четыре жилых дома.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.Северное сияние в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus кортежа президента РФ на трассе Сочи Автодрома. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 участвует в акции Минобороны "Военная служба по контракту — твой выбор" в Костроме.Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 на акции Министерства обороны Военная служба по контракту - твой выбор в Костроме
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Пилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 участвует в акции Минобороны "Военная служба по контракту — твой выбор" в Костроме.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКонцерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца.Участницы концерта Kremlin Gala Звезды балета XXI века на сцене Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале БКД
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСпортсмены во время тренировки на глетчере Дахштайн в Австрии.Спортсмены во время тренировки на глетчере Дахштайн в Австрии
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортсмены во время тренировки на глетчере Дахштайн в Австрии.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПервый снег в Казани.В Казани выпал первый снег
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Первый снег в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГруппа поддержки БК УНИКС на матче Кубка Европы.Группа поддержки БК УНИКС на матче Кубка Европы между БК УНИКС (Россия, Казань) и БК Ритас (Литва, Вильнюс)
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Группа поддержки БК УНИКС на матче Кубка Европы.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкЕжегодная миграция овец через Мадрид. Необычная акция приурочена к старинному празднику Fiesta de la Trashumancia, с помощью которого пастухи напоминают властям и жителям о традиции перегонять скот осенью с севера на юг.Ежегодная миграция овец через Мадрид
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Ежегодная миграция овец через Мадрид. Необычная акция приурочена к старинному празднику Fiesta de la Trashumancia, с помощью которого пастухи напоминают властям и жителям о традиции перегонять скот осенью с севера на юг.
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